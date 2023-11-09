Shrek 5 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıt Buldu: Şrek 5 2025 Yılında Gelecek

3D Animasyon film serisi Shrek’in gelecek yapımı Şrek 5, serinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Son olarak 2010 yılında vizyona giren Shrek 4 (Shrek Forever After) sonrasında neredeyse 14 yıl geride kaldı. Serinin hayranları uzun zamandır yeni yapımın duyurusunu beklerken, haber bir sızıntı sayesinde öğrenildi. NBCUniversal Media da çalışan bir stajyer tarafından Linkedin de yapılan paylaşım, Shrek 5 ne zaman çıkacak sorusunun cevap bulmasını sağladı. Heyecanla beklenen Şrek 5 2025 yılında sevenleri ile buluşacak.

Shrek Serisi Uzun Bir Ara Vermişti

Amerikalı yazar, senarist ve karikatürist William Steig tarafından 1990 yılında yayımlanan çocuk edebiyatı ürünü “Şrek!”, gerek çocuklar ve gerekse yetişkinler tarafından çok beğenildi. 1990 tarihli komedi fantastik türündeki resimli kitabın popülerleşmesi, animasyon yapımlarının yaygınlaşması ile birlikte yapımcıların bu kitabı beyaz perdeye aktarma fikrini doğurdu.

Kitaptan uyarlama Şrek’in ilk animasyon filmi 2001 yılında yayımlandı. 1 buçuk saatlik yapım o kadar beğenildi ki, yaptığı büyük gişe ve gördüğü ilgi ile popülerliğine popülerlik kattı. Kısa sürede tüm dünyada vizyona giren Şrek’in aynı yıl ülkemizde de gösterime girdiğini hemen herkes hatırlayacaktır.

Şrek animasyon filminin çok beğenilmesinin akabinde, yapımcılar seriye devam ettiler ve 2010 yılına kadar 3 Shrek animasyon filmi daha çıktı. Toplamda 4 Shrek 3D animasyon filmi 2010 yılına kadar çekilerek sinema tutkunlarıyla buluştu.

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Shrek 5 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yerini Kim Seslendirecek Sorusuna Bıraktı!

Shrek 5’in aradan geçen onca yılın akabinde gelecek olması, serinin tutkunlarını sevindirirken, Türk hayranları eski seslendirme kadrosunun korunup korunamayacağını merak etmeye başladı bile. NBCUniversal Media da çalışan bir stajyer tarafından Linkedin de yapılan paylaşım ile 2025 yılında vizyona gireceği ortaya çıkan Shrek 5’in, eski yapımların gişe rakamlarının üzerine çıkması bekleniyor.

Bilindiği üzere Shrek 4 (Shrek Forever After), 752,6 milyon dolarlık gişe hasılatı ile önemli bir başarıya imza atmıştı. Shrek 5’in 1 milyar dolar gişe hasılatı düzeyini aşacağı ön görülürken, Shrek 5’e dair detayların da 2024 yılı içerisinde netleşeceği tahmin ediliyor.