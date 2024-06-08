Ana Sayfa » Oyun Sid Meier’s Civilization 7 Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar! Oyun Sid Meier’s Civilization 7 Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar! Emine Emre 1 Görüntüleme

Sid Meier’s Civilization 7 çıkış tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen strateji oyunu 2K Games tarafından yayınlanacak. Henüz resmi duyuru yapılmadan önce şirketin sitesinde yanlışlıkla paylaşılan bir görsel, oyunun gelmek üzere olduğunun haberini verdi. Söz konusu görsel kısa bir zaman için kaldırılsa da oyunun duyurulacağı anlaşıldı ve 2K Games Summer Game Fest 2024’te Civilization VII’nin 2025’te geleceğini deklare etti.

Sid Meier’s Civilization 7 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Sid Meier’s Civilization serisi Sid Meier’s tarafından geliştirilmekte olan popüler bir strateji oyunu serisi. Uzun soluklu bir yapım olan Civilization serisinin ilk oyunu 1991 yılında oyun severlere sunulmuştu. Oyuncu bu yapımda sıfırdan yeni medeniyetler inşa ediyor ve tüm dünyanın hakimi olmak için çalışıyor. Civilization, oyuncular tarafından oldukça beğenilen bir oyun ve çoğunlukla en çok oynanan ilk 20 yapım arasına girmeyi başarıyor.

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Civilization VII yapımı uzun zamandır beklenmekte. 2K Games kısa bir zaman önce sosyal medya platformu X’ten yaptığı bir paylaşımla sevilen bir oyunu Summer Game Fest 2024’te duyuracaklarını belirtmişti. 2K Games’in pek çok sevilen oyunu olduğundan bazı oyun severler bahse konu oyunun Borderlands 4, BioShock 4 ya da Mafia 4 olabileceğini düşünmüştü.

2K Games’in yanlışlıkla paylaştığı görsel, daha evvel sözünü ettiği oyunun Civilization VII olma ihtimalini artırmıştı. Şirket yanlışlıkla paylaştığı görseli hemen kaldırdı ancak dikkatli kullanıcıların gözünden bu durum kaçmadı. Hatta söylenene göre görselde Steam bağlantısı da bulunuyordu.

Civilization VII 2025 Yılında Çıkıyor

2K Games görseli kaldırdı ancak henüz oyun festivalinde duyurmadan önce oyun severler Civilization VII’nin geldiğini anladı. Akabinde Summer Game Fest 2024’te de resmi duyurusu yapıldı. Civilization VII çıkış tarihi 2025 yılı olarak duyuruldu. Heyecanla beklenen oyun hakkında yapılan X paylaşımı ise şu şekilde:

Civilization VI 2016 yılında oyuncuyla buluşmuştu. Önce PC platformunda yayınlanan yapım ilerleyen süreçte; PS4, Xbox One, Nintento ve mobile de geldi. Çıkış yapalı uzun zaman olmasına rağmen hala en sevilen strateji oyunlarından biri olmayı başaran Civilization VI’nın devam oyunu da uzun zamandır beklenmekte idi ve nihayet geliyor.

Civilization’ın devam oyunu çalışmalarına başlandığı 2023 yılında Firaxis tarafından duyurulmuştu. Devam oyunu Civilization VII hakkında duyulan bir başka haber ise Civilization VI baş tasarımcısı olan Ed Beach’in “yaratıcı direktör” görevinin başına geçtiği, olmuştu. Nihayetinde ise beklenen oyun 2025 yılında oyuncuyla buluşacak.