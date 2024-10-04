4X strateji oyunu severlerin merakla bekledikleri Sid Meier’s Civilization 7 sistem gereksinimleri belli oldu. Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanacak olan yapımın çıkışına oldukça az bir süre kaldı. PC ve konsolda oynanabilecek olan Civilization VII için kaç GB boş alan lazım, 4K görüntü kalitesinde deneyimlemek için bilgisayarın özellikleri nasıl olmalı, bakalım…
Sid Meier’s Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu
Sid Meier’s Civilization VII heyecanla beklenen yapımlardan biri ve bu strateji oyunu 11 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X – S platformlarında oynanabilecek olan Civilization 7’nin, 4X oyunu severlerin en beğendikleri yapımlardan biri olması bekleniyor.
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Paylaşılan PC sistem gereksinimlerinde görüldüğü üzere oyunu yüksek grafik performansında ya da 4K / UHD çözünürlükte oynamaya gerek duymuyorsanız çok da güçlü donanıma sahip bir bilgisayara ihtiyaç yok diyebiliriz. Minimumdan ultra seviyeye kadar belirtilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi listelenebilir.
Civilization VII Minimum Sistem Gereksinimleri
- Grafik ayarı: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- Kare hızı: 30 FPS
- İşlemci: Intel Core i3-10100 ya da AMD Ryzen 3 1200
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 ya da AMD RX 460 ya da Intel Arc A380
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
- DirectX: Version 12
Önerilen PC Sistem Gereksinimleri
- Grafik ayarı: Orta
- Çözünürlük: 1080p
- Kare hızı: 60 FPS
- İşlemci: Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 3600X
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 ya da AMD RX 6600 ya da Intel Arc A750
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
- DirectX: Version 12
Ultra PC Gereksinimleri
- Grafik ayarı: Yüksek
- Çözünürlük: 4K
- Kare hızı: 60 FPS
- İşlemci: Intel Core i7-14700F ya da AMD Ryzen 9 5950X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 ya da AMD Radeon RX 7800 XT
- Bellek: 32 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
- DirectX: Version 12