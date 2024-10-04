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4X strateji oyunu severlerin merakla bekledikleri Sid Meier’s Civilization 7 sistem gereksinimleri belli oldu. Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanacak olan yapımın çıkışına oldukça az bir süre kaldı. PC ve konsolda oynanabilecek olan Civilization VII için kaç GB boş alan lazım, 4K görüntü kalitesinde deneyimlemek için bilgisayarın özellikleri nasıl olmalı, bakalım…

Sid Meier’s Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Duyuruldu

Sid Meier’s Civilization VII heyecanla beklenen yapımlardan biri ve bu strateji oyunu 11 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X – S platformlarında oynanabilecek olan Civilization 7’nin, 4X oyunu severlerin en beğendikleri yapımlardan biri olması bekleniyor.

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Paylaşılan PC sistem gereksinimlerinde görüldüğü üzere oyunu yüksek grafik performansında ya da 4K / UHD çözünürlükte oynamaya gerek duymuyorsanız çok da güçlü donanıma sahip bir bilgisayara ihtiyaç yok diyebiliriz. Minimumdan ultra seviyeye kadar belirtilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibi listelenebilir.

Civilization VII Minimum Sistem Gereksinimleri

Grafik ayarı: Düşük

Çözünürlük: 1080p

Kare hızı: 30 FPS

İşlemci: Intel Core i3-10100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 ya da AMD RX 460 ya da Intel Arc A380

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 20 GB SSD

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit

DirectX: Version 12

Önerilen PC Sistem Gereksinimleri

Grafik ayarı: Orta

Çözünürlük: 1080p

Kare hızı: 60 FPS

İşlemci: Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 3600X

Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 ya da AMD RX 6600 ya da Intel Arc A750

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 20 GB SSD

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit

DirectX: Version 12

Ultra PC Gereksinimleri