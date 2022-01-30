Sigma Ne Demek? Sigma Kuralları Nelerdir?

Bugün sizlere sigma ne demek ve sigma kuralları hakkından bahsedeceğiz. Sigma, sosyal medyadaki tabiri ile alfanın bir tık üstü anlamına gelmektedir. Sigma, Yunan alfabesinin on sekizinci harfidir. Fenike alfabesi’nin shin Shin harfinden gelmektedir. Diğer harflerden farklı olarak kelimenin sonunda, başındaki ve ortasındaki halinden daha farklı yazılır.

SİGMA KURALLARI NEDİR?



Sigma kurallarından en çok karşımıza çıkanları sıralayacak olursak;

Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince, harikalar ortaya çıkar.

Özlü konuşmanın yolu, yersiz sözleri bırakmaktır.

Satın alırken kulaklarını değil, gözlerini kullan.

Başkalarının dediklerini umursamayın. Yalnızca kendi istediklerinizi yapın.

Zayıf biri olsan bile bunu kendi çıkarına kullanmayı bil.

Komşunu sev ama aradaki duvarı kaldırma.

Koyduğunuz kurallar sizin için değil, başkaları için geçerlidir.

Kupa sadece boş bir kasedir.

Sabır, yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.

Ödül ver, sustur

Hissetmediğiniz duygunun sahte tepkisini vermeyin.

Herkese karşı dürüst olmayın.

Bulunduğun ortamda rütbeni belli et.

Vaktini boşa harcayandan uzak dur.

Büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri vardır.

Sizi sizden başka kimse ilgilendirmez.

Dürüst ol.

Seviyenden düşük insanları dinleme, vakit kaybıdır.

Asla kimseye tam olarak güvenme.

Irkçı ve ön yargılı insanlardan uzak dur.

Açık konuş.

Statünüz kişiliğinizden ağır olmasın.

Durum ne kadar kötü olursa olsun sakinliğini koru, geleceğini düşün.

Sahte tepkiler göstermeyin.

Negatif enerji veren betalara icraatlerinle cevap ver

Her zaman dünyayı koru, maliyeti ne olursa olsun.

Adını herkesle paylaşma.

Şüphede kalma, ikinci bir adım daha at!

Denizi öv ama kıyıda dur.

Onları kendi yöntemlerinle yen.

Bir işi yapmadan sonunu mutlaka düşün.

Her söyleneni yapma.

Asla kendi yolundan sapma.

Kendi hayatını kendin kur.

Dalın ucuna gitmekten korkma. Meyve oradadır.

İhanetlerden sonra iyi ders çıkar.

Görevini yap.

Her şeye hazırlıklı ol.

Asla başkalarının hayalleriyle dalga geçme

Sigma Erkek Özellikleri

Sigma erkek, hayatını toplumun normal sosyal egemenlik hiyerarşisinin dışında yaşamayı tercih eden erkektir. Sigma erkekler ile alfa erkekler benzer özelliklere sahiptirler. Ancak genel olarak kendi belirledikleri ritme göre hareket etmeyi severler.

Sigma erkekler bir anlamda sırtlarında yüke aldırmadan gün batımına doğru ilerleyen insanlardır. Diğer erkekler gibi toplumdan gelen şeylere ihtiyaçları yoktur. Genellikle, maddi mallar ve mülkler yerine macera ve bilgi arayan, serbest meslek sahibi insanlardırlar.

Yalnız kalmayı sever

Sessiz liderdir

Uyum sağlamayı bilirler

Herkese aynı şekilde davranır

Sosyal çevreye ihtiyacı yoktur

Sessizliğin önemini anlar

Gri olmayı severler

Hayatı düz yaşamaktan nefret eder

Sosyal becerilerini kullanır

Ne olduğunu ve ne olmadığını bilir

Kadınların ne istediğini bilir

Kendi kaderinin efendisidir

Onu anlamak zordur

İsterse alfa olmayı başarabilir

İnatçı ve saplantılıdır

Sigma Kadın Özellikleri

Dışa dönüktür . Alfa kadını kadar baskındır, ona kıyasla daha soğukkanlıdır.

. Alfa kadını kadar baskındır, ona kıyasla daha soğukkanlıdır. Doğal çekiciliği yüzünden ilgi hep üzerindedir. Ancak o bundan pek hoşlanmaz.

yüzünden ilgi hep üzerindedir. Ancak o bundan pek hoşlanmaz. Ne zaman ortaya çıkması gerektiğini iyi bilir. Bazen tüm spot ışıklarını üzerine çeker. Bazen ise geri adım atıp susmayı tercih eder.

Başkalarının görüşünü pek önemsemez . Ne istediğini bilir ve kendi bildiğini okur.

. Ne istediğini bilir ve kendi bildiğini okur. İnsan seçer . Sevdiği insanlara sadıktır. Onlar için her şeyi yapabilir.

. Sevdiği insanlara sadıktır. Onlar için her şeyi yapabilir. Duygusal olarak saplantılı olabilir. Bir ilişkinin kendine zarar verdiğini bildiği halde devam ettirebilir. Sigma kadını birine bağlanırsa kopması çok zordur.

Birisinin kendine yaptığı iyiliği asla unutmaz ve karşılığını vermek için çabalar.

ve karşılığını vermek için çabalar. Zor bir insandır . Bu zor yapısı onu çekici kılar ve insanlar etrafında pervane olur. Ancak uzun süreli ilişkilerinde bu zor yapısı karşısındaki insanı yıpratır.

. Bu zor yapısı onu çekici kılar ve insanlar etrafında pervane olur. Ancak uzun süreli ilişkilerinde bu zor yapısı karşısındaki insanı yıpratır. Aşk ilişkilerinde genellikle alfa erkeği tercih eder.

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