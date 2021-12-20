Sıkılmadan Konuşulacak Muhabbet Konuları

Bugün sizlere arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle sıkılmadan konuşulacak muhabbet konularından bahsedeceğiz. İlk öncelikle muhabbet nedir;

Sohbet ya da muhabbet; dostça, arkadaşça konuşmak, hasbihal, söyleşi, yârenlik, hasbihal etmek anlamına gelir. Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

Bir yazı türü olan sohbet ise; bir yazarın günlük olaylarla ilgili duygu ve düşüncelerini, okuyucusuyla konuşuyormuş gibi anlattığı yazı türüne “sohbet” denir. Sohbet türünde samimilik, senli benlilik söz konusudur.

Çoğu zaman konuşacak bir şeyler bulmak büyük bir problemdir. Gerek arkadaşlar gerek ise sevgiliyle muhabbet sırasında ilgi çekici konular bulmak zorunda kalırsın. Sıkılmadan konuşulacak eğlenceli muhabbet konularıyla bu arayışına bir son vermek istedim. Umarım bu konular sohbet etmede işine yararlar.

Sizler için önerdiğimiz muhabbet konuları;

Hayaller ve özlemler: Konuşulacak en önemli konular arasında yer alırlar. Hayallerine, sahip olduğun mevcut hayallere, çocukken kurduğun hayallere ne kadar ciddiyetle yaklaşıyorsun ve onlarla ilgili görüşün yıllar içinde nasıl değişti?

Hayatın evreleri: Bebeklik, yürümeye başlayan çocuk, çocukluk vb. gibi yaşamın aşamalarıyla sınırlı olmasına gerek yoktur. Hayatta yeni bir aşama, sigarayı bırakmaya karar vermek, sevdiğin birinin ölümü veya her zaman istediğin bir işi almak anlamına da gelebilir.

Ölümden sonra yaşam: Ne kadar detaya girmek istediğine bağlı olarak derin veya yüzeysel bir konu olabilir. Bunun hakkında konuşmak, konuşmakta olduğun partnerin hayata bakış açısı hakkında daha fazla şey keşfetmene yardımcı olacaktır.

Hobiler ve tutkular: Hobileri ve tutkuları keşfetmek harika bir sohbet konusudur. Diğer kişi hakkında daha fazla şey öğrenirsin ama aynı zamanda ortak alanlar bulma şansı elde edersin. İnsanların neredeyse tamamı (konuşmayı sevmeyenler hariç) tutkulu oldukları şeyler hakkında konuşmayı severler.

Özgünlük: Özgünlük hakkında konuşmak, kendi ilkelerine ve inançlarına göre yaşamaktan bahsetmek anlamına gelir. Bu aynı zamanda sahtekar gibi davranmaktan ve sahtekarlık sendromundan uzak durmakla eşdeğerdir.

Kişisel kahramanlar: Kişisel bir kahramanın şahsen tanıdığın biri olması gerekmez. Bu, en çok çabaladığın olumlu niteliklerin somut bir örneğidir. Bu tür insanlar hakkında konuşmak, farklı bir şekilde de olsa hayallerini ve özlemlerini paylaşmaya benzer.

Yeni buluşlar: En heyecan verici şeylerden berisi kesinlikle dünyada gerçekleşen yeni buluşlardır. Bunlar hayatımızı büyük ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olanlardır. En sevdiğin son buluşlardan bahsedebilir ve beklentilerden bahsedebilirsin.

Yaratıcılık: Yaratıcılığın önemi yadsınamayacak kadar büyük bir gerçektir. Onu besleme ve cesaretlendirme yollarını keşfetmen gerekebilir. Yaratıcılık hayatta onu nasıl kullandığına göre hayatına katkı yapar. Bu katkı hakkında bir şeyler konuşmayı düşünebilirsin.

Alışkanlıklar: Hobilerle karıştırmamak gerekir. İnsanlar genellikle alışkanlıklarını, ritüellerini ve rutinlerini hiç düşünmezler. Çünkü bunlar kişiliklerimize çoktan yerleşmişlerdir. Benzer şekilde yaptığın o küçük şeyleri keşfettiğin zaman karşındaki kişiyle bir araya gelmek için yeni nedenler keşfedebilirsin.

Mizah anlayışı: Günlük yaşamda veya insan davranışında komik bulduğun şeyler hakkında ve şakalaşma konusunda sınırlar hakkında konuşabilirsin. Mizah duygusuna sahip olmak, aynı zamanda kötü bir duruma ve hatta kendine gülmek anlamına da gelebilecektir.

Konuşulacak evrensel konular

Çevrendekiler: Yakın çevren hakkında konuşmak hem tanıdığın biriyle hem de mükemmel bir yabancıyla konuşurken kullanılabilecek bir şeydir. Sonuçta herkesin kendine ait bir alanı vardır. Biriyle tanışmak ve sohbet etmek istiyorsan onu kendi alanının az bir parçası olsa bile davet etmen gerekir.

Memleket: Özellikle Türk halkı arasında mükemmel bir sohbet açıcıdır. Memleket joker gibidir. Sıkışmış sohbetlerin kilidini hemen açıverir. Birinin gerçekte nereden geldiğini öğrenmek oldukça iyidir. Bu sohbeti bambaşka noktaya taşıyacak önemli bir konudur.

Hobiler ve tutkular: Daha önce bahsettiğim gibi karşılıklı olarak hobileri ve tutkuları keşfetmek harika bir sohbet konusudur. Diğer kişi hakkında daha fazla şey öğrenirsin ve ortak alanlar bulursun. İnsanların birçoğu tutkulu olduğu şeyler hakkında konuşmayı sever.

Yemek tercihleri: Tercihlerini veya yediğin en tuhaf ve en iyi şeyleri tartışmak için uzman olmana gerek yoktur. Herkes bir şeyler atıştırır veya herkes bir şeyler yer. Yiyecek, görünüşte çok farklı insanları bile birbirine bağlama gücüne sahip şeylerden biridir.

Ortak alanlar: Farklılıklar yerine ortak yönler hakkında konuşmak isteyebilirsin. Ortak yönler hakkında konuşmak bağ kurmanın iyi bir yoludur. Ortak bir yönün olduğunu bulduğunda bu konuları tekrar tekrar birer sohbet konusu haline getirebilirsin.

Popüler etkinlikler: İnsanlara hangi müzik, kültür veya sanat festivallerini sevdiklerini sorabilirsin. Yaklaşan sinema gösterimleri, tiyatro gösterileri ve son zamanlarda keyif aldıkları diğer şeyler hakkında bir şeyler sorarak sohbeti koyulaştırmayı başarabilirsin.

Tatiller: Bazı insanlar tatil sözünden pek hoşlanmazlar. Çünkü tatile çıktıktan sonra geri dönüşün keyif kaçırıcı olduğunu bilirler. Buna rağmen tatiller konuşulacak en önemli şeylerin başında gelir. Tatiller hakkında konuşmak harika bir şeydir çünkü insanların nereye gitmek istediklerini öğrenmiş olursun.

Planlar: Bu hafta sonu planları, okul düzenlemeleri veya iş yeri düzenlemeleri ile ilgili olabilir. Hatta bazı insanlar kişisel gelişim ile ilgili planları olabilecektir. Aynı durum gelecek planları için de geçerlidir. Sohbeti derinleştirmek için planlar hakkında konuşabilirsin.

Uzmanlık alanı: İnsanların nelerde iyi olduğunu öğrenebilirsin. Bunun hakkında konuşmayı tercih edebilirsin. Yetenekleri veya yeteneğini daha da geliştirmek istediği alanlar ideal konuşma alanlarıdır. Bu alanları değerlendirerek doğal sorular sorabilirsin.

Çocukluk anıları: Çocukluk anıları meselesi çok farklı yöne gidebilecek bir konudur. İlk anı, en mutlu günler, beklenmedik hediyeler veya öğrenilen hayat dersleri gibi birçok konu mevcuttur. Çocukluk anılarını canlandırmak, başka biriyle bağ kurmanın ve aynı zamanda gülmenin harika bir yolu olabilir.

Haberler: Her ne kadar benim için favori olmasa bile birçok sohbet konusu başarısız olduğunda haberleri öne sürebilirsin. Duyduğun harika şeyleri paylaşabilir ve kendi hayatından haberleri gündeme getirebilirsin. Sadece karşındaki kişinin ilgilenmediği konulardan uzak durman yeterli olacaktır.

Konuşulacak Kolay Konular

Boş zaman: Her şeyi kapsayan bir konudur. Boş zamanını nasıl harcamaktan hoşlandığı hakkında konuşmak, hobiler, yan projeler, eğlence ve hatta dün yaptığın iyi bir yürüyüş anlamına gelebilir. Sadece boş zamanında yaptığın şeylere odaklanıp buna uygun olarak konuşmayı düşünmelisin.

Televizyon: Geçmişte televizyonda olanları veya gelecekte olacakları tartışabilirsin. Ayrıca, televizyon şovlar yapmaktan veya televizyon ile ilgili eğlenceli bilgilerden de bahsedebilirsin. Bunun bir sınırı yoktur. Özellikle ortak bir program takip edildiğinde konu konuyu açacaktır.

Mevcut iş: Şu anki işinle ilgili sevdiğin veya hoşlanmadığın şeyler, yaşam tarzınla nasıl uyum sağladığı ve seni bu konuma getiren şeyler hakkında konuşmayı tercih edebilirsin. Mevcut işinden memnun değilsen çok fazla şikayet etmekten kaçınmak iyi bir fikir olacaktır.

Hayalindeki iş: Mükemmel bir iş için adaysan bundan bahsedebilirsin. Şu anki durumundan ne kadar farklı, hangi iş kolu, kendini haftada kaç saat orada çalışıyorken görüyorsun gibi sorulara cevaplar bulmaya çalışabilirsin. Böylece konu kendiliğinden akıp gidecektir.

Yerel haberler: Yerel düzeyde olabilecek herhangi bir şey hakkında konuşabilirsin. Tüm şehir, ilçe, üniversite veya mahalle gibi birçok şeyden bahsedebilirsin. Yakında olan olaylardan bahsetmek dünya haberleriyle karşılaştırıldığında genellikle çok daha heyecan verici olabilecektir.

Hava: Hava sıkıcı bir konu gibi görünebilir. Çok evrensel olduğu için geri dönüş elde etmek çok güçlü bir ihtimaldir. Sadece hava durumu ve hava koşulları hakkında konuşmak yerine, ne tür havalardan hoşlandığını sorarak sohbet içerisinde sohbet açmayı başarabilirsin.

Yürüyüş: Yürüyüş yapmak çoğu insanın gerçekleştirebileceği en kolay sport aktivitelerinden birisidir. Bu aktiviteler doğrultusunda insan fit kalmayı başarabilirsin. En sevdiğin yönler ve hatta yürüyüş sırasında yaşadığın hislerden bahsedebilirsin.

Kahve: Birçok insan kahve meraklısıdır. Yine birçok insanın kahveyi tüketim şekli farklıdır. Hangisini tercih ettiği fark etmeksizin en sevdiği kahve, farklı kahve içecekleri, öğütme veya kavurma tercihleri hakkında konuşmak isteyebilirsin.

Restoranlar: Restoranlar hakkında konuşmak favori yemeklerini ve favori konumlarını anlamak için önemlidir. Çeşitli yemek uygulamaları üzerinden verilecek siparişlerin en sık hangi restoranı kapsadığını sorabilirsin. Böylece karşındaki kişinin yemek tercihleri hakkında bilgi edinebilirsin.

Dondurma: Biraz garip gelebilir ama dondurma iyi bir sohbet konusudur. Hazır dondurmalar, tatlıcılar tarafından hazırlanmış olanlar veya ev yapımı olanlar gibi farklı durumlar söz konusudur. Favori tatların konusunda konuşabilir ve karşındaki kişiden bu konuda bilgi alabilirsin.

Eğlenceli Sohbet Konuları

Müzik: Araba sürerken, bir yerden bir yere giderken, evde yalnızken, bir işle uğraşırken ne tür şarkılar dinlemeyi seversin? Hangi müzik türlerinden hoşlanırsın? Bu tür soruları karşındaki kişiye yöneltmeyi düşünebilirsin.

Şans oyunları: Bir tür kumar olmasına rağmen şans oyunları genelde kumarhanelerden veya kumar makinelerinden daha masum bir şey gibi görünür. Karşındaki kişinin şans oyunlarına karşı bakış açısını öğrenmek için ona şans oyunlarıyla ilgili bir şeyler sorabilirsin.

Plaj hayatı: Plaj hayatı ilgi çekicidir. Yüzmek, imkan varsa dalış yapmak, güneşlenmek, voleybol oynamak ve kumdan kaleler inşa etmek gibi birçok şey söz konusudur. Karşındaki kişiye bunlarla ilgili bir şeyler sormayı düşünebilirsin.

Macera: Geçmiş maceralarını hatırlayabilirsin. Diğer taraftan gelecek maceraların hayallerini kurabilirsin. Belki maceranın senin için ne anlama geldiğini konuşabilirsin. Her birisi karşındaki insanın yaklaşımına göre farklı noktalara ulaşabilecek sohbet konularıdır.

Duş şarkıları: Karşındaki kişi bir kadınsa bu konu ilgi çekici olabilir. Bazı insanlar özellikle kadınlar duş alırken şarkı söylemeyi severler. En sevdiği duş şarkılarını hakkında konuşmak beklenmedik bir yaklaşımdır ama eğlenceli bir konu olabilecektir.

Uzaylılar: Uzaylılar hakkında pek çok teori duymuş olabilirsin. İnsanlarla potansiyel ilişkileri konusunda bir şeyler okumuş veya izlemiş olabilirsin. Bunların hepsi birer bilgi birikimidir. Dünya dışı varlıklar hakkında konuşmak için filmleri dahi konu edinebilirsin.

Korku hikayeleri: Birlikte sohbet etmeye çalıştığın kişi aşırı hassas biri değilse onunla korkutucu hikayeler hakkında konuşabilirsin. Birçok kişinin bu denli hikayeleri vardır. Fakat ne olursa olsun hassas kişilerin yanında bu tür bir konudan bahsetmemelisin.

Kostüm partileri: Daha önce hiç bir kostüm partisine katıldın mı? Katılmadıysan bunu normal bir doğum günü partisi veya bir kutlama partisi olarak düşünebilirsin. Bu konu hakkında konuşmak ilgi çekici olabilecektir. Sana karşındaki kişiyi tanıma konusunda birçok farklı fikir verecektir.

Hayal kurmak: Hayal kurmak herkesin yapabileceği bir şey gibi görünebilir ama bazı insanlar bu konuda çok başarılıdırlar. Hayal kurduğun zamanlar hakkında konuşmak eğlenceli olabilir. Bu rüya görmekten biraz daha farklı bir şeydir. Dolayısıyla karşındaki kişiye yaklaşmak için hayal kurma deneyiminden yararlanabilirsin.

Evcil hayvanlar: Minik dostlar her zaman birer sohbet konusu olabilirler. Örneğin, karşındaki kişi kedilerden hoşlanıyorsa ve sen de kedileri çok seviyorsan bundan istifade edebilirsin. Kediler hakkında konuşmak, ona kedisi hakkında bir şeyler sormak her zaman konuşma penceresini açmasını sağlayacaktır.

Mutlu Sohbet Konuları

Kişisel kahramanlar: Kişisel bir kahramanın şahsen tanıdığın biri olmasına gerek yoktur. Bu, en çok çabaladığın olumlu niteliklerin bir somut örneğidir. Bu tür insanlar hakkında konuşmak, farklı şekilde bile olsa hayallerini ve özlemlerini paylaşmaya benzer.

İyi işler: Birinin senin için (veya bir başkası için) yaptığı bir şeyi paylaşmak ve takdir etmek son derece iç acıcı bir durumdur. Bu durumu kullanarak karşındaki kişiye ilham vermeyi başarabilirsin. Ama en önemlisi konuşulacak ideal bir konu bulmuş olursun.

Doğa: Doğa ile iç içe olmak harika bir şey gibi gözükebilir. Gerçekten de öyledir çünkü insanın kendisini sağlıklı hissetmesini sağlar. Birçok hikayenin kaynağı olabilir. En sevdiğin parklar, plajlar, ormanlar ve çoğunlukla el değmemiş diğer yerler hakkında bir şeyler konuşabilirsin.

Mutluluk: Mutluluğun senin için ne anlama geldiğinden bahsedebilirsin. Diğer taraftan onu nasıl başarmaya çalıştığından söz edebilirsin. En mutlu anlarını paylaşabilirsin. Depresyonla mücadele eden birinin yanında bu türlü belirli bir konudan kaçınmak iyi bir fikir olabilecektir.

Favori kokular: Yiyecek kokuları, kokulu mumlar, parfümler, deniz konusu, dağların kokusu ve yeşilliğin kokusu gibi çok farklı şeylerden bahsedebilirsin. Bunlar çok önemli sohbet konuları olmayabilirler ama ortak bir nokta bulunduğu zaman konunun konuyu açması söz konusu olacaktır.

İyilik: İyiliği nasıl tanımlarsın? Onun senin için ne anlama geldiği hakkında konuşabilirsin. İyi olduğunu düşündüğün bir kişiyi takdir etmek için kendine zaman ayırabilirsin. Bununla ilgili daha birçok şey söylenebilir ama temel noktayı anladığını umut ediyorum.

Romantizm: Romantik ilişkiler hayatımızda çok önemli mutluluk kaynaklarıdırlar. Bu duyguların bir kısmını arkadaşlarımızla paylaşmak olumlu bir deneyim olabilir. Dolayısıyla romantik bir anı hatırlıyorsan ve karşındaki kişiyi birazcık etkilemek istiyorsan bundan istifade edebilirsin.

Barış: Barış çok genel bir kavramdır. Genel olarak savaşın karşıtı olarak barışı kullanırız ve bu çok doğrudur. Dünyanın daha barışçıl bir yer olmasını umut ediyor musun? Öyleyse bunu bir konu bahsi yapabilirsin. Yurdunda barış, dünyada barış, iki kardeş arasında barış gibi çok farklı konular mevcuttur.

İyimserlik: İyimserlik geleceğe olumlu bir bakıştır. Olayların iyi tarafına bakmak önemlidir. İnsanları daha sevimli yapar ve iyimserlik etrafta olmayı kolaylaştıran bir şeydir. Bununla birlikte karşındaki kişinin depresyonda olduğunu biliyorsan aşırı iyimser olmaktan kaçınmak iyi bir fikir olabilecektir.

Nostalji: Çocukluğun erken dönemleri, okul günleri veya belirli bir on yıl gibi eski güzel günler hakkında bir anı nostaljinin kapsamındadır. Biraz üzücü olabilirler ama nostaljik duygular genellikle mutluluk getirirler. Dolayısıyla bu konu hakkında konuşmayı düşünebilirsin.

Arkadaşlarla Konuşulacak Konular

Okul: Okul dönemleri herkes için çok ilginçtir. Özellikle lise gibi dönemde yapılacak pek çok farklı aktivite mevcuttur. Bu konular hakkında konuşmak iyi bir fikir olabilecektir. Böylece arkadaşlarınla bir şeyler paylaşmış ve aynı zamanda onların seninle bir şeyler paylaşmasını sağlamış olursun.

Yeni yetenekler: Denediğin veya yapmayı planladığın yeni şeyler hakkında konuşmak, senin ve arkadaşlarının birlikte yaşamda ilerlediğini hissetmenin harika bir yoludur. Bu yüzden yeni yeteneklerin veya arkadaşlarının yeni yetenekleri hakkında konuşmayı düşünebilirsin.

Aylık giderler: Aylık giderler demişken elbette harcamalardan söz ediyorum. Harcamalar insan hayatında önemli bir yere sahiptirler. Düşüncelerini arkadaşlarınla paylaşmak sana biraz daha hesap verebilirlik sağlayabilir.

Mükemmeliyetçilik: Bir tarafta iyileştirme çabası vardır ama diğer tarafta mükemmelden daha azını kabul etmemek gibi bir gerçek söz konusudur. Mükemmeliyetçiliğin yararlı olduğu durumlar vardır. Geçmiş deneyimlerini ve bununla başa çıkma yollarını arkadaşlarınla tartışabilirsin.

Turizm: Özellikle çok fazla turist çeken bir bölgede yaşıyorsan turizm hakkında ne düşündüğün, kendi tercihlerin ve hatta turizmin şehrin üzerindeki etkisi hakkında çok fazla bilgi birikimine sahip olabilirsin. Bunları erkek arkadaşlarınla paylaşmayı başarabilirsin.

Askerlik: Eğer erkeksen ve erkek arkadaşlarınla sohbet etmeye çalışıyorsan askerlik iyi bir sohbet konusu olabilecektir. Sohbette yer alan bir veya iki kişinin askerlik tecrübesinin olması bir ortak bağ kurmanın önemli bir yoludur.

Trendler: Trendler anlasan ve anlamasan bile çok önemlidirler. Yeni şeyler tartışmak ufkumuzu genişletebilir, bakış açımızı değiştirebilir ve hatta sadece eğlenceli olabilir. Yeni bir trend yakalayamamak durumunda ortaya öylesine bir konu atmaya çalışmamalısın.

Kart oyunları: Özellikle erkekler kart oyunlarına biraz daha düşkündürler. Konuşulacak bazı şeyleri burada bulabilirsin. Farklı oyun türleri ve birbirlerinden nasıl farklılaştıkları hususunda bir şeyler konuşabilirsin. Önemli olan ele almak istediğin kart oyununun arkadaş grubunda bir karşılığının olmasıdır.

Şöhret: Şöhret fikri başlangıçta herkese ilgi çekici gelir. Bu ilgi çekici fikir herkesi mutlu etmeye yetecek kadar önemlidir. İlgi çekici, ünlü biri olmak hayatına nasıl fayda katar? Olumsuzlukları neler olur? Gerçekten buna değer mi? Bunları tartışabilirsin.

Favori uygulamalar: Bulduğun yeni havalı uygulamayı paylaşmak sadece bir tartışma konusu değildir. Aynı zamanda bir üretkenlik uygulaması , bir tür yerel etkinlik listesi veya daha iyi bir çevrimdışı harita çözümü gibi diğer kişiye yardımcı olabilecek şeyler ortaya koyabilirsin.

Rüyalar: Dün gece gördüğün rüyaları paylaşmak, rüya komik değilse veya güçlü bir duygusal öneme sahip değilse biraz anlamsız gelebilir. Fakat pek çok durumda rüyalar önemli bir konu açma fikridir. Bir konu açmayı düşünüyorsan rüyalardan söz edebilirsin.

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