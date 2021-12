Tüm Zamanların En İyi 100 Yılbaşı – Noel Filmi

Yeni yıla gün be gün yaklaşırken, içinizi ısıtacak ve sevdiklerinizle izleyebileceğiniz filmler mi arıyorsunuz ? O halde doğru yere geldiniz. Bu yazımızda en iyi yılbaşı temalı filmleri, noel filmlerini ele alıyoruz.

Noel Temalı Filmler

1- Grinch

Noel coşkusu, Whoville kasabasının her sokağında müthiş bir şekilde yaşanmaktadır. Noel heyecanı artık çok yakındır. Kasaba halkının tek derdi, diğer insanlara çok güzel hediyler almaktır. Bu kasabaya Crumpit Dağı’nın tepesinden bakan Grinch ise Noel’den nefret etmektedir ve bu zavallı insanların neden bu kadar aptal göründüğünü sorgulamaktadır. Tek isteği, onları Noel’i beklediklerine pişman etmektir. Grinch planını gerçekleştirebilmek adında elinde ne varsa yoksa ortaya koyacaktır.

2- The Knight Before Christmas

14. yüzyılın İngiliz Orta Çağ şövalyesi olan Sir Cole, geleneksel av yarışmasına katılır ve ormanda yolunu kaybeder. Ormanda karşısına çıkan gizemli yaşlı kadın onu sihir gücüyle zamanda yolculuğa çıkartarak günümüze gönderir. Ne olduğunu anlayamayan Sir Cole kendisini Amerika’nın Ohio eyaletinde bulur. Burada kalbi kırık bir lise fen öğretmeni olan Brooke, Sir Cole’un hayatına girmesiyle aşka olan inancını yeniden bulacaktır.

3- The Christmas Chronicles

The Christmas Chronicles, gizlice Noel Baba’nın kızağına binen iki kardeşin macera dolu yolculuğunu konu alıyor. Tüm çocukların heyecanla beklediği güne az bir zaman kalmıştır. Kate ve ağabeyi Teddy’nin de en büyük hayali Noel Baba’yı görebilmektir. Kardeşler Noel Baba’yı görmenin yanı sıra onu kameraya çekmeyi de planlar. Noel arifesinde Noel Baba’nın gelişini gözetleyen Kate ve Teddy gizlice kızağa biner. Çoğu çocuğun hayalini yaşayan kardeşler oldukça heyecanlıdır. Fakat bu macera dolu yolculuk birçok soruna neden olur. Noel Baba’nın kaza yapmasına neden olan kardeşler Noel’i büyük bir tehlikeye atar. Onlar ne yapıp edip her şeyi yoluna koymalı, Noel’i kurtarmalıdır. Kate ve Tedd, Noel Baba ve sadık cinleri ile birlikte Noel’i kurtarmak için zorlu bir maceraya atılır.

4- Last Christmas

Kate, Londra’da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın, elf rolünü üstlendiği bir Noel dükkanında çalışmaktadır. Tom adında bir adamın hiç beklenmedik bir zamanda Kate’in hayatına dahil olması, genç kadının dünyasının bambaşka bir hal almasına neden olur. Tom her ne kadar Kate’in sınırlarını zorlasa da onunla birlikte Londra’nın en güzel zamanlarında hayatı için yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Her ne kadar Tom ve Kate’in hayatında hiçbir şey yolunda gitmese de, kalplerinin sesini dinlemeleri zor olmayacaktır…

5- The Princess Switch Serisi

Chicago’da pastacılık yapan Stacy, Noel’den bir hafta önce kendisine tıpatıp benzeyen güzeller güzeli Montenaro Düşesi Margaret ile karşılaşır ve ikili birkaç günlüğüne birbirlerinin yerine geçmeye karar verir. Bu küçük değişim sırasında Margaret Stacy’nin yakışıklı iş arkadaşına, Stacy ise Margaret’ın nişanlısı olan Prens’e aşık olur.

6- Jingle Jangle: A Christmas Journey

Bir zamanlar çok başarılı ve geleceği çok parlak usta bir oyuncakçı olan Jangle, hayatının en büyük oyuncak icadını yapmıştır. Bu icat küçük metalik bir robottur. Ancak daha çalışır çalışmaz bir kibir abidesine dönüşen bu bilgiç oyuncak Jangle’ın ilgisiz kaldığını düşünen çırağının aklını çeler. Böylece çırak Gustafson bir gün Jangle’ın bütün icatlarının yazılı olduğu değerli defteri çalar ve ortadan kaybolur. Yıllar içinde Jangle’dan çaldığı bilgilerle dev bir oyuncak imparatorluğu kurar. Jangle ise karısını ve bütün servetini kaybetmiş, kızından ayrı düşmüş, hayata küsmüş bir adam haline gelmiştir.

7- Nicolas

11 yaşındaki küçük bir çocuk olan Nicolas, elflerin efsaneci köyü Elfhem’i bulmak için keşfe çıkan babasını aramak için yola koyulur. Blitzen adında bir ren geyiği ve evcil faresi ile çıktığı bu macera dolu yolculukta Nicolas, kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

8- A Christmas Carol

Scrooge inatçı, cimri ve huysuz bir adamdır. Çok zengin olmasına rağmen paylaşmayı bilmez. Onu mutlu etmek neredeyse imkansızdır. Noel akşamı üç hayalet onu ziyaret eder ve Scrooge’a eskiden nasıl bir insan olduğunu, bugününü ve değişmediği takdirde gelecekte onu nelerin beklediğini göstermeye başlarlar. Scrooge değişmesi gerektiğini anlar.

9- Jingle All The Way

Howard Langston, işi başından aşkın bir ticaret adamıdır. Hatta kendisini o kadar işlerine kaptırmıştır ki oğlu Jamie’nin karate sınıfındaki kuşak takma törenini kaçırır. Bunun üzerine kendisini Jamie’ye affettirebilmesi için Jamie’ye bunu telafi edebilecek bir hediye sözü verir. ‘Turbo Man’ bütün çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen bir süper kahramandır. İşte Jamie de bu kahramanın bir oyuncağını ister. Bu istek Howard için çok kolay bir istek gibi görünse de ‘Turbo Man’in ne kadar popüler bir oyuncak olduğunu farketmemiş olan Howard sonunda kendisini aynı amacı taşıyan başka bir geç kalmış baba Myron Larabee ile oyuncak peşinde bir mücadele içinde bulmasını konu edinir.

10- Home Alone Serisi

Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını farkettiği anda, evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar. Hırsızların yani Harry ve Marv’ın niyeti Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.

11- White Christmas

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ordudan ayrılan Bob Wallace ve Phil Davis bir dans ve müzik grubu kurmak için bir araya gelirler. Davis, Wallace’ı hem dans eden hem şarkı söyleyen, Betty ve Judy isimli iki güzel kız kardeş ile tanıştırır. Bir Noel şovunda sahneye çıkacak olan Betty ve Judy’nin peşinden Vermont’a giden ikili, burada eski komutanları General Waverly ile karşılaşırlar. Müziğin ve dansın dünyasında pek çok romantik an onları beklemektedir!

12- Love Actually

Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan “Aşk Her Yerde” adlı bu filmde de, aşkın yüceliği üzerine bir yapım… Filmin nihai amacının, aşkın yüceliğine dair bir güzelleme olduğunu ileri sürmek mümkün… Belki de “Aşk Her Yerde”nin başrolünde “Aslında Aşk” var…

13- A Castle For Christmas

Sophie, çok satan kitaplara imza atan başarılı bir yazardır. Bir skandaldan kaçmak isteyen Sophie, çareyi İskoçya’ya gitmekte bulur. Burada bir şatoyu çok beğenen Sophie, şatoyu almak ister. Ancak şatonun sahibi olan Myles adında bir İskoç Dükü, satış konusunda pek istekli değildir. Uzlaşmaya çalışan Sophie ve Myles, bu süreçte farklı bir bağ kurar.

14- Love Hard

Los Angeles’ta yaşayan genç bir kadın olan Natalie’nin aşktan yüzü gülmez. Ancak bir gün bir uygulamada rüya gibi bir adam olan Tag ile eşleştiğinde, işlerin düzelmeye başladığını düşünür. Aşık olduğu adama süpriz yapmak isteyen Natalie, tatil ilçin onu ziyarete gider. Ancak onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Aşık olduğunu sandığı adam, internette başka biri gibi davranan utanmaz bir dolandırıcıdır.

15- It’s A Wonderful Life

Şahane Hayat’da, üst üste gelen olaylar yüzünden iş adamı George Bailey intiharın eşiğine gelmiştir ve köprünün kenarında sallanmaktadır. Tam o sırada Clarence adlı ‘koruyucu melek’ belirir ve George’u intihar düşüncesinden vazgeçirmek için George’a küçük bir oyun oynamaya karar verir. Bu oyunda George eski hayatına geri dönecektir ve George, hayatındaki insanların George’la hiç tanışmamış olsalardı ne şekilde bir hayat süreceklerini görecektir. Bu sıradışı deneyim sonucunda George iyi niyetinden dolayı ne kadar çok insana yardım ettiğini anlar ve hayatının değerinin farkına varır. Frank Capra başyaptı dünyanın en güzel filmlerinden biridir. Her izleyenin kendisini iyi hissettiği yapım, verdiği pozitif duygular nedeniyle her yılbaşı gecesi Amerikan televizyonlarında gösterilmektedir. Kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden biri.

16- Jingle Bell Bride

Jingle Bell Bride, ünlü bir müşteriye nadir bir çiçek bulmak için Alaska’nın uzak bir kasabasına seyahat eden; düğün planlayıcısı Jessica’nın hikayesini takip ediyor.

17- Christmas Inheritance

Genç bir kadın olan Ellen, babasının şirketinde çalışmak istemektedir. Kızına bu sorumluluğu verip vermemekte kararsız olan adam, işe başlamadan önce kızından kendisini kanıtlaması için bir şey ister. Şirketin ruhunu daha iyi tanıması gerektiğini düşünen adam, bu yüzden kızını Noel kartlarını elden teslim etmek için şiketin kurucu ortağı olan amcasının yanına göndermek ister. Babasının isteğini yerine getirmeyi kabul eden Ellen; babasının doğduğu Snow Falls’a doğru yola çıkar. Burada beklemediği durumlarla karşılan Ellen, bu sayede sıkı çalışmanın ve başkalarına yardım etmenin ne demek olduğunu anlar.

18- Christmas Wedding Planner

Kelsey Wilson, işinde başarılı olan bir düğün planlayıcısıdır. Şimdi ise hayatının en önemli işlerinden birinin üzerinde çalışmaktadır. Evlenecek olan kuzeninin düğünü için çalışmalara başlayan Kelsey; her şeyin kusursuz olması için elinden geleni yapar. Her şey Kelsey’in tam da istediği gibi gitmektedir. Ta ki karşısına Connor McClane çıkana kadar. Özel dedektif olan Connor, Kelsey’in işlerini bozmak için gizli bir kaynak tarafından tutulmuştur. Genç kadının işlerini bozmak için çabalayan Connor, bu süreçte Kelsey’in kalbini kazanacaktır.

20- Midnight at the Magnolia

Eski arkadaşlar ve yerel radyo sunucuları Maggie ve Jack, programlarının ülke çapında yayınlanması umuduyla, ailelerine ve dinleyicilerine sevgili rolü yaparlar. Maggie ve Jack çocukluk aile arkadaşlarıdır ve şimdi yetişkinler, popüler yerel radyo programlarında birlikte flört tavsiyeleri vermektedir. Programlarının ulusal sendikasyon için etrafta dolaştığını öğrendiklerinde, patronları onları, önemli diğerlerini, canlı bir Yılbaşı Gecesi özel etkinliği için ailelerine tanıtmaya teşvik eder. Babalarının yerel caz kulübü The Magnolia’nın mali açıdan zorlandığını bilen Maggie ve Jack, kulüpte düzenlendiği sürece bu özel etkinliği kabul eder. Ancak Maggie ve Jack büyük etkinlikten önce terk edildiklerinde Jack, Yeni Yıl Arifesinde bir gece yarısı öpücüğü sırasında bir çiftmiş gibi davranmalarını ve dinleyicilerini haberle şaşırtmalarını önerir

21- Christmas with a View

Clara Garrison, bir kayak tesisinin restoranında yöneticilik yapan genç bir kadındır. Büyük bir restoran açma girişiminde başarısız olan ve bu nedenle epey sarsılan Clara, hayatına yeniden yön vermeye çalışır. Bu sırada yöneticisi olduğu restoranda ünlü bir şef olan Shane Roarke işe başlar. Otel çalışanları ünlü şefin aralarına katılmasından dolayı oldukça heyecanlıdır. Otelde vakit geçirmeye başlayan Clara ve Shane, zaman geçtikçe daha yakın bir ilişki kurmaya başlar. Bu durum sırların da ortaya çıkmasına neden olur.

22- Holidate

“Holidate”, bayram günlerinden nefret eden Sloane (Emma Roberts) ve Jackson’ın hikayesini anlatıyor. Yalnız oldukları için bayram günlerinde aileleri tarafından yargılanan ikili, hoşlarına gitmeyen garip randevularla boğuşmaktadır. Birbirleriyle tanıştıktan sonra akıllarına dahiyane bir fikir gelir. Bir yıl boyunca tüm bayram tatillerinde birbirleriyle sevgiliymiş gibi rol yapmaya karar verirler.

23- A California Christmas

Kentlerdeki noel ışıklarından uzakta, yalnızca yıldızların ışığı ile aydınlanan bir çiftlik hayatının mütevazi ve sessiz sahnesinde oynanan dram hikayesinin perde kapandığında seyircilerde bıraktığı hoş izler olduğunu baştan söyleyebiliriz…

Gökdelenler arasına sıkışmış gökyüzünün can çekişmesini seyretmektense; gökyüzünün yalnızca kuşlara kaldığı pastoral bir hikaye izlemek bize iyi gelecektir; zira büyük kapital şehirler kendi insan tipini yaratırken nasıl acımasız davranıyorsa ve onları kendine benzetiyorsa; doğa da merhametli kollarıyla kendi insan tipini yaratıyor, üretimden gelen gücüyle onları sarıp sarmalıyor ve yumuşatıp kendine dönüştürüyor…

24- A Wish For Christmas

Sara Thomas iş yerinde kenarda oturmayı tercih eden türden bir kadındır, ancak bir Noel girişimi için büyük fikri çalındığında, Noel Baba’ya sonunda kendi ayakları üzerinde duracak cesareti bulacağına dair bir dilek tutar. Noel Baba dileğini yerine getirir, ancak ona sadece 48 saat verir. Zaman geçtikçe Sara, Noel büyüsünü nasıl kanalize edeceğini keşfedecek ve aklını tek başına konuşacak.

25- The Holiday Calender

The Holiday Calendar, Noel’de aldığı hediye ile hayatı değişen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Abby Sutton, yetenekli bir fotoğrafçıdır. Kariyerinde büyük bir çıkmaza giren Abby, hayallerinin peşinden koşmak ister ancak bunu yapmak onun için pek de kolay değildir. Yaklaşmakta olan Noel için ailesi ile bir araya gelen Abby’yi bir sürpriz beklemektedir. Büyükbabası Abby’ye, büyükannesinin miras bıraktığı antika bir Noel takvimi hediye eder. Ancak bu takvim pek de Abby’nin düşündüğü gibi bir takvim değildir. Her gün takvimden küçük hediyeler alan Abby, başta bu hediyelerin sırrını anlamaz. Ancak takvimin kendisine sunduğu minyatür hediyelerin gerçekleri hayatını etkilemeye başlayınca takvimin sırrını keşfeder.

26- The Holiday

Iris Simpkins, Londra’da yaşayan bir gazete köşe yazarıdır. Aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom’a karşılıksız bir aşk beslemektedir. Yılbaşı yaklaşırken Jasper’ın nişanlandığını; hem de başka bir meslektaşı ile evlenmek üzere olduğunu haber alınca; Iris’in tüm dünyası tepetaklak olur. Diğer yanda Los Angeles’da yaşayan Amanda Woods, kendisine ihanet eden sevgilisinden henüz ayrılmıştır ve onu unutmaya çalışmaktadır. Kader bu iki kadının yollarını kesiştirir. Bir internet sitesi aracılığı ile yaşadıkları evi takas etmeye karar verirler. Amaçları hayatlarında tamamen bir farklılık yaratmaktır. Filmin yönetmeni Kadınlar Ne İster? İle Aşkta Her Şey Mümkün adlı romantik komedilerin de yaratıcısı olan Nancy Meyers.

27- Dash & Lily

Bize Çıkan Yollar, alaycı bir genç olan Dash ve hayatta hep mutlu olmaya çalışan Lily’nin yaşamını anlatıyor. Birbirlerinde farklı karakterde olan Dash ve Lily, kırmızı bir defter aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar. Defterin içine yazdıkları mesajlarla birbirlerini tanımaya başlayan Dash ve Lily, defter aracılığıyla cesaret gerektiren oyunlar oynar. iki genç, bu süreçte düşündüklerinden daha fazla ortak noktaları olduğunu fark eder.

28- Just Another Christmas

Sonsuza kadar Noel olduğu bir zaman döngüsünde sıkışıp kalan bir aile babası, tatilden nefret eden bir aile babası, hayatta neyin önemli olduğu hakkında değerli dersler almaya başlar.

29- Santa In Training

Noel Baba’nın 30 yılda bir değiştiğini bilenlerin sayısı oldukça azdır ve bu büyük bir sır olarak saklanmaktadır. Noel’den nefret eden bir adamı Noel Baba olmak üzere seçtiklerinde terslikler üstüne terslik yaşanacaktır.

30- David And The Elves

Noel Baba’nın ülkesindeki sihirli güç nereden geliyor? Elf Albert, hediyelerin minnettarlığından gelen insanların sevgisi tarafından verildiğine inanıyor. Albert, görünmez bir kızakta saklandığı Saint Nicholas’a neden ihtiyaç duyulduğunu anlamıyor. İnsanlara gidip sevgilerini doyasıya kullanmak daha iyi değil mi? Albert haklı olup olmadığını kontrol etmek ister ve Noel Baba’nın ülkesinden kaçar. Ancak, Dünya’daki hiç kimsenin onu sevmediği, kimsenin onun sihrine veya hediyelerine ihtiyacı olmadığı ortaya çıktı. Albert’in büyülü güçleri azalmaya başlar. Neyse ki, Noel’in büyüsüne inanan ve onu büyük bir şehirde arayan 11 yaşındaki David’le tanışır. David’in Albert’e samimi bir sevgisi vardır. Bir arkadaş için her şeyi yapmaya hazırdır. Buna rağmen, Albert hala güç kaybediyor. Görünüşe göre insan sevgisi onu artırmıyor. O zaman nereden alınır? Albert ve David bir cevap bulamazlarsa, elfin başına en kötüsü gelecekti

31- Operation Christmas Drop

Titiz bir kongre çalışanı olan Erica Miller terfi almak için elinden geleni yapar. Genç kadın patronunu isteği üzerine Noel dönemi Pasifik’e seyahat etmek zorunda kalır. Erica, burada Amerikan Hava Kuvvetleri üssünü kapatma kararını destekleyecek kanıtlar aramaktadır. Ancak bu karar tropik bölgenin Noel geleneğin yok olmasına neden olacaktır. Araştırma yaparken iyi kalpli bir Hava Kuvvetleri pilotu olan Andrew Jantz ile tanışır. Erica, Andrew ile zaman geçirdikçe ve onun yaptıklarının gördükçe görevini sorgulamaya başlar.

32- Holiday In The Wild

Holiday In The Wild, ikinci balayı planı yaptıkları sırada; kocası tarafından terk edilen bir kadının hayatına odaklanıyor. Kate Conrad, kocası ve oğlu ile birlikte Manhattan’da yaşayan bir kadındır. Oğlunun üniversite için evden ayrılması, Kate için epey sarsıcı olur. Moralini bozmamaya çalışan Kate, kendilerine iyi geleceğini düşündüğü ikinci bir balayı planı yapar. Zambiya’da bir tatil ayarlayan Kate, kocasının beklenmedik tepkisi ile adeta yıkılır. Kate, kocasının kendisine teşekkür etmesini beklerken ondan ilişkilerini bitirmek istediğini öğrenir. Terk edilen Kate, ayarladığı ikinci balayına tek başına gitmeye karar verir. Burada başına gelen olaylar sonucu; tatilini Noel zamanına kadar uzatan Kate için ufukta aşk gözüktüğünde işler karışmaya başlar.

33- The Polar Express

Geçirdiği Noel’ler nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan; küçük bir erkek çocuğu, oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. İnancını sorguladığı için gideceği yere varmak onun için çok da heyecan uyandırıcı değildir. Ancak trenin içi kesinlikle öyledir. İçerisinde bir sürü mucizenin yaşandığı bu tren; Noel Baba’nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu’na doğru yol almaktadır.

Robert Zemeckis’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin büyük bir kısmını Tom Hanks seslendiriyor.

34- A Christmas Prince Serisi

Amber, gelecek vadeden, genç bir gazetecidir. Kral olmaya hazırlanan bir prensle ilgili haber yapmak için yurtdışına gönderilir. Fakat bu prens bildiğimiz prenslerden değildir. Amber’in oldukça havalı bir playboy olan prensi yakından tanıması gerekmektedir. Bunun için de gazeteci olduğunu gizleyerek sarayın içinde gizlice bilgi toplamaya başlar. Amber kısa sürede kraliyette dönen entrikalarla ilgi bilgiler edinir. Fakat bu sırada hiç beklenmedik bir durum gerçekleşir. Havada aşk kokusu vardır; genç kadın yakışıklı prense kalbini kaptırmıştır. Amber, yalanına devam edebilecek midir?

35- Gremlins

Rand Peltzer (Hoyt Axton), hiçbir icatı olmayan başarısız bir mucittir. Yılbaşında ailesine hediye olarak Gizmo adında şirin küçük bir yaratığı getirir.

Sevimli yaratıkla ilgili 3 önemli kural vardır. Geceyarısından sonra yemek verilmemeli, direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı ve birkaç damladan fazla su içmemelidir. Bu kurallardan herhangi birine uyulmazsa korkunç sonuçlar beklemektedir.

Rand ve oğlu Billy (Zach Galligan); her kuralı ayrı ayrı çiğnemeyi başarırlar ve başları oldukça derde girer. Artık Gremlin olarak bilinen yırtıcı ve sürekli aç gezinen çok sayıda canavarlarla uğraşmak zorundadırlar.

36- A Cinderella Story: Christmas Wish

Kat Emerson gerçekten bir Noel mucizesini yaşayabilir. Yetenekli şarkıcı-söz yazarı büyük hayallere sahiptir. Ancak daha büyük sorunları var. Üvey annesi ve üvey karşeşleri tarafından bir hizmetçi gibi muamele gören Kat; şarkı söyleyen bir elf olarak bir işte çalışmaya zorlanır. Ancak işinin iyi bir yönü vardır. Nick, çalıştığı yerdeki noel ağacının altındaki yeni yakışıklı Noel Baba’dır. Kat prestijli bir Noel galasına davet edildiğinde; üvey ailesi kendilerinin de davetli oldukları bu galaya katılmasını engellemeye karar verirler.

37- One Magic Christmas

Ödüllü oyuncu Mary Steenburgen (Melvin and Howard) 6 yaşındaki kızı Abbie ( Elizabeth Harnois); ile yılbaşı zevkini ve güzelliğini yeniden keşfeden eden genç anne Ginny Grainer rolüyle göz dolduruyor. Disney’in favorileri arasında yer alan bu filmde Ginny’nin şaşırtıcı deneyimi kalbinizi derinden etkileyip, ruhunuzu ısıtacak.

38- Miracle on 34th Street

6 yaşındaki Susan (Mara Wilson), annesinin anlattıklarından sonra Noel Baba’ya inanmaktan vazgeçmiştir. Ona göre, yılbaşında hediye getiren Noel Baba gerçek olamaz. Ancak büyük bir mağazada çalışan yaşlı adam ile tanışınca, Noel efsanesinin gerçek olabileceğini düşünmeye başlar. Bu yılbaşı onu büyük bir mucize beklemektedir.

39- It’s A Wonderful Life

Şahane Hayat’da, üst üste gelen olaylar yüzünden iş adamı George Bailey intiharın eşiğine gelmiştir. Ayrıca köprünün kenarında sallanmaktadır. Tam o sırada Clarence adlı ‘koruyucu melek’ belirir. George’u intihar düşüncesinden vazgeçirmek için George’a küçük bir oyun oynamaya karar verir. Nitekim bu oyunda George eski hayatına geri dönecektir ve George; hayatındaki insanların George’la hiç tanışmamış olsalardı ne şekilde bir hayat süreceklerini görecektir. Bu sıradışı deneyim sonucunda George iyi niyetinden dolayı ne kadar çok insana yardım ettiğini anlar. Bu arada hayatının değerinin farkına varır. Frank Capra başyapıtı dünyanın en güzel filmlerinden biridir. Her izleyenin kendisini iyi hissettiği yapım; verdiği pozitif duygular nedeniyle her yılbaşı gecesi Amerikan televizyonlarında gösterilmektedir. Kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden biri.

40- Pottersville

Fazla insanın yaşamadığı sakin bir kasabada bir dükkan sahibi olan; Maynard isimli bir karakteri merkezine alan film; ilginç bir yanlış anlaşılmanın büyümesiyle birlikte yaşananları konu ediyor. Sarhoş olduğu bir akşam goril kostümüyle ortalıkta dolaşan Maynard’ın; kasabanın sakinleri tarafından “Koca Ayak” olarak etiketlenmesinin ardından söz konusu sakin kasabaya turist akını olmaya başlıyor…

41- Single All The Way

Peter, Noel’de ailesinin yanına gitmeye karar verir. Bekar olduğu için ailesinin sürekli yargılamasından sıkılan Peter; en yakın arkadaşı Nick’i tatil için ona katılmaya ikna eder. Peter ve Nick, bu süreçte bir ilişki içindeymiş gibi davranacaktır. Ancak Peter’ın annesi ona yakışıklı antrenör James ile bir randevu ayarladığında planları alt üst olur.

42- Let It Snow

Küçük bir kasaba olan Gracetown; yüz yılda bir kez meydana gelen büyük bir kar fırtınası ile karşı karşıyadır. Tam da Noel arifesine denk gelen bu fırtına, insanların evlerine hapsolmasına neden olur. Birkaç lise öğrencisi ise bu durumu güzel bir fırsata çevirmeyi planlar. Bir araya toplanan gençler, dışarısı ne kadar soğuk olsa da kendilerine sıcacık bir ortam oluşturur. Bu durum onların ilişkilerini testten geçirip yeniden şekillendirmelerine neden olur.

43- Holiday Rush

Noel Telaşı, lüks bir hayat yaşarken bir anda işsiz kalan bir babanın hikayesini konu ediyor. Radyo DJ’i olan “Rush” Williams, bekar bir babadır. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Rush; çocuklarının isteklerini yerine getirmek için elinden geleni yapar. Kariyerinde de istediği başarıyı yakalayan Rush, yaklaşmakta olan Noel’in heyecanı içindedir. Noel’de çocuklarının istediği şeyleri almak için bir liste yapan Rush; tam da bu sırada beklenmedik bir haber alır. Rush, büyük emek verdiği işinden çıkarılmıştır. Bir anda işsiz kalan Rush, Noel’den hemen önce lüks yaşantısına veda etmek zorunda kalır. Şımarık olan dört çocuğuna bu durumu açıklamakta zorlanan Rush; çocukları ile birlikte kemeleri sıkıp, her şeye yeniden başlamaya çalışır.

44- Office Christmas Party

Zenotek CEO’su Carol Vanstone, erkek kardeşi olan Clay’in performansından memnun değildir. Bu yüzden de ona ait olan şirket şubesini kapatmaya karar verir. Clay ve baş teknoloji sorumlusu ise durumu kurtarmak için bir plan hazırlarlar. İkilinin planı Carol’ı da etkilemek için efsane bir ofis Noel partisi hazırlamaktır. Potansiyel bir müşteriyi etkilemek ve işlerini kurtaracak bir satış anlaşması yapmak; Carol’ın gözünde departmanlarını kurtarabilecek tek şeydir. Çalışanlarını bir araya getirip muazzam bir yılbaşı partisi planlamak zorunda kalan ikili pratikte; her şeyi düşünmüş olsa da; işler bir anda çığırından çıkacaktır…

Yönetmenliğini Josh Gordon ve Will Speck’in beraber üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kate McKinnon, Olivia Munn; Jennifer Aniston, Jamie Chung, T.J. Miller ve Jason Bateman gibi başarılı isimler yer alıyor.

45- Christmas on the Square

Kötü kalpli bir kadın olan Regina Fuller, doğup büyüdüğü kasabaya geri gelir. Onun bu ziyaretinin amacı, kasabayı satmaktır. Regina’nın insanları Noel arifesinde evlerinden çıkarmaya çalışmasıyla Noel neşesi yarıda kalır. Regina, amacına ulaşıp insanları evlerinden çıkaracak mı yoksa Noel Ruhuna yeni mi düşecek?

46- Deck The Halls

Noel tatilinde sadece komşuların değil; tüm uzaydan dahi görülebilecek kadar caf-caflı bir süsleme yarışına hazır mısınız? İki komşu & İki aile arasında ezeli bir rekabet başlayacaktır. Kim daha gösterişli bir noel kutlaması yapacak? Bu tuhaf rekabette havai fişeklerden elektrikli aletlere; benzin kullanmaktan komşunun ağaçlarını telef etmeye her türlü küçük hesap mübahtır. Bakalım en kutlu Noel ışıklandırması hangi aileye ait olacaktır?

47- Angela’s Christmas Wish

İrlanda Limerick sokaklarında yaşanan hikâye, Angela isimli küçük bir kızı konu ediyor. Annesi, kendisinden büyük iki abisi ve küçük kız kardeşiyle birlikte; Noel’i ve Noel’in getireceği sevgi dolu anları bekleyen küçük kız geniş hayal dünyasıyla karşımıza çıkıyor. Noel öncesi kiliseye gittiklerinde “Bebek İsa Heykeli”nin üşüdüğünü düşünen küçük kız, bebeği alarak ısıtacağını düşünüyor…

48- 48 Christmas Wishes

Noel arifesinde beklenmeyen bir olay meydana gelir. Küçük bir kasabada yaşayan insanların Noel Baba’ya yazdıkları mektuplar kazara yok olmuştur. Elf olan Mindy ve Cam, mektupların kaybolması sonucu; bir kişinin bile dileği gerçekleşmezse Noel’in sonsuza dek sona ereceğini öğrenir. Büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan elfler, kaybolan dilekleri bulmak için; vakit kaybetmeden yola koyulur. Hayatlarında ilk kez Kuzey Kutbun’dan dışarı çıkan iki elfe bu macera dolu yolculuğunda; babasının ölümünden sonra Noel’i kutlamakta zorlanan Blake adında bir genç yardım eder. Mindy ve Cam zamanları dolmadan kaybolan dilekleri bulabilecek midir?

49- El Camino Christmas

Genç bir adam olan Eric Roth, babasını hiç görmemiştir ve hakkında hiçbir bilgisi yoktur. Her geçen gün onu daha da merak eder ve babasını aramaya karar verir. Yola koyulup, Nevada’nın El Camino kentine geldiğinde polis tarafından karşılanır. Pek de zeki olmayan polis, Eric’i uyuşturucu satıcısı sanmıştır fakat onun tek sorunu bu değildir. Etrafı polis tarafından çevrili bir içki dükkanında kendisiyle birlikte 5 kişi mahsur kalmıştır. Noel arifesinde, dükkanda mahsur kalan birbirini tanımayan bu insanlar arasında beklenmedik bir bağ kurulur. Mahsur kalanlardan biri de Eric’in babasıdır…

50- A Very Murray Christmas

Yönetmen Sofia Coppola ‘nın yazıp yönetmiş olduğu film Netflix orijinal içeriği olarak yayınlanıyor. Filmde bir Noel gecesinde usta oyuncu ve komedyen Bill Murray ve ona filmde eşlik eden usta oyuncular George Clooney; Paul Shaffer, Michael Cera ve Rashida Jones yer alıyor. Sürprizlerle dolu bir Noel gecesine dönen yapımda alkol, komedi ve alaycı üslup ön plana çıkıyor.

51- The Claus Family

Jules, Noel’den nefret eden bir çocuktur. Zamanını büyükbabasının oyuncak dükkanında geçiren Jules, büyükbabasının aniden rahatsızlanmasıyla ailesinin sihir geleneğini öğrenir. O artık Noel’i kurtarabilecek tek kişidir. Neol hediyelerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalışan Jules’un; Noel’e olan nefreti işlerin zorlaşmasına neden olur.

52- Christmas in Connecticut

Gazeteci Elizabeth Lane, ülkenin en ünlü yemek yazarlarından biridir. Köşelerinde kendisini çalışan; çocuklarına bakan, muhteşem yemekler yapan bir çiftçi olarak tanıtan Elizabeth, aslında bir yumurta bile kıramayan, bekar bir kadındır. Köşesinde yazdığı tarifler de arkadaşı Felix’in tarifleridir. Çalıştığı derginin sahibi Noel’i Elizabeth’in çiftliğinde geçirmek istediğini söylediğinde Elizabeth’in kariyeri tehlikeye girer. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hayatının kararacağını bilen Elizabeth, yalanını sürdürmeye devam edecek midir?

53- Ernest Saves Christmas

John Cherry tarafından yönetilen ve Jim Varney’in oynadığı 1988 Amerikan Noel komedi filmi. Bu, Varney’nin karakteri Ernest P. Worrell’in yer aldığı üçüncü film ve Ernest’in yaşlanan bir Noel Baba’nın yerini alacak; birini bulmaya yardım etme girişimini anlatıyor.

54- It Happened on 5th Avenue

It Happened on 5th Avenue, yönetmenliğini Roy Del Ruth’un yaptığı ve başrollerini Victor Moore; Ann Harding, Don DeFore; Charles Ruggles ve Gale Storm’un paylaştığı 1947 yapımı bir Amerikan komedi filmidir.

55- The Bishop’s Wife

Henry Koster’ın yönettiğii ve Cary Grant; Loretta Young ve David Niven başrolleri oynadığı 1947 Goldwyn romantik komedi sinema filmi. Konu, bir piskoposa sorunlarında yardım eden bir melek hakkındadır.

56- Black Christmas

Hawthorne Koleji, tatil günlerinde sessiz, sakin bir yere dönüşür. Okulun öğrencilerinden Riley Stone; Marty, Kris ve Jesse, güz döneminin sona ermesini bir parti ile kutlamaya karar verir. Ancak okulun beklenmeyen, ölümcül bir misafiri vardır. Siyah maskeli bir sapık, okuldaki kızları birer birer avlamaktadır. Kurban olan kadınların sayısı arttıkça, okuldaki diğer kızlar gibi Riley ve ekibi de büyük bir paniğe kapılır. Kızlar, artık kime güvenip güvenemeyeceklerini bilemeyecek haldedir. Katilin de bilmediği ve öğrenmesi gereken çok önemli bir şey vardır. Yeni nesil kadınlar, çaresiz bir şekilde ölümü beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler de ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır.

57- Holiday Inn

Holiday Inn, Mark Sandrich tarafından yönetilen; başrollerini Bing Crosby ve Fred Astaire, Marjorie Reynolds, Virginia Dale ve Walter Abel ile birlikte oynadığı 1942 Amerikan müzikal filmidir.

58- Holiday Affair

Connie, altı yaşındaki oğlu Timmy’yi tek başına büyütmeye çalışan bekar bir annedir. Oğlu Noel için oyuncak bir tren ister. Oğlunun isteğini yerine getirmek isteyen Connie, Steve’in çalıştığı mağazasına gider. Burada tam da oğlunun istediği gibi bir tren bulur. Connie’nin treni alacak yeterli parası yoktur. Bunun üzerine Steve onlara oyuncağı alır. Bu iyilik beklenmedik olayların yaşanmasına neden olur.

59- The Lemon Drop Kid

Bob Hope ve Marilyn Maxwell’in başrollerini paylaştığı, Damon Runyon’un aynı adlı kısa öyküsüne dayanan1951 Amerikan komedi filmidir . Her ne kadar Sidney Lanfield yönetmeni olarak alacak olan; Frank Tashlin bildirildi filmi bitirmek için, Oyuncu, işe alındı.Hikaye daha önce Lee Tracy’nin başrolde olduğu ve birazda aktris Ann Sheridan’ın oynadığı 1934 filmi olarak uyarlanmıştı. William Frawley her iki versiyonda da yer alıyor.

60- I’ll Be Seing You

Kazayla adam öldürmekten altı yıl hapis cezasına çarptırılan Mary Marshall’a; küçük bir Ortabatı kasabasındaki en yakın akrabalarını; amcasını ve ailesini ziyaret etmesi için hapishaneden Noel izni verilir. Trende, bir askeri hastaneden tatil için izinli olan sorunlu bir ordu çavuşu olan Zach Morgan ile tanışır. Fiziksel yaraları iyileşmiş olmasına rağmen, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor ve panik atak geçiriyor. Çift birbirine çekilir ve Noel sezonunun sıcak atmosferinde dostluk romantizme dönüşür; ancak Mary ona geçmişini anlatmakta isteksizdir. Ayrıca cezasının geri kalanını çekmek için kısa bir süre sonra hapishaneye dönmesi gerektiğini söyler.

61- Babes In Toyland

Genç bir kız, kötü kötü adam Barnaby’yi devirmek için ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı Toyland diyarında uyanır.

62- The Great Rupert

Bir Noel Dileği, Noel zamanında şansları tükenen bir New York ailesi (Durante liderliğindeki) hakkında yürek ısıtan bir tatil klasiğidir. Noel’den kısa bir süre önce, sincap Rupert’in çatı kirişlerinde yaşadığı zemin kattaki bir daireye taşınırlar. Tatil bir Noel ağacı olmadan gelip geçecek gibi göründüğünde, Rupert ailenin koruyucu meleği olarak hareket eder, sadece Noel’i kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda hayatlarını sonsuza dek değiştirir. Film, Terry Moore (Mighty Joe Young’dan) ve Tom Drake (St. Louis’den Meet Me’den) arasındaki unutulmaz bir aşk hikayesinin sıcaklığı ve tatlılığıyla hayat buluyor. Sincap Rupert (George Pal’ın Akademi Ödüllü animasyon tekniği kullanılarak yaratılmıştır) genç ve yaşlı herkesin ilgisini çekecektir

63- Scrooge

Ebenezer Scrooge çok zengin ama taş kalpli ve cimri bir adamdır. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin Noel hayaletleri yine yalnız geçirdiği bir Noel akşamı Scrooge’u geçmişini yeniden gözden geçirmeye zorlar ve eğer bu şekilde yaşamaya devam ederse geleceğinin nasıl olacağını ona gösterirler.

64- Scrooged

Charles Dickensın’ın Christmas Carol adlı hikayesinden uyarlanmış bir modern zamanlar masalı. Cimri, aksi, bencil bir adam olan Frank Cross (Bill Murray) bir yılbaşı gecesi zaman içinde tuhaf bir yolculuğa çıkar. Gece sona ermeden ziyaretçileri arasında geçmişten New Yorklu manyak bir taksi şöförü, günümüzden geveze bir peri ve son olarak da gelecekten yedi ayaklı, başsız bir haberci yer alacaktır.

65- The Nutcracker: A Christmas Story

Yeğeni Philadelphia Balesi’nin Fındıkkıran yapımında rol aldığında, yorgun bir eski balerin geride bıraktığı hayatı ve aşkı kabul etmek zorunda kalır.

66- Klaus

Klaus, genç bir postacının yaşamına odaklanıyor. Smeerensburg’un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir yerde tek başına yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Oyuncak imalatçısı olan Klaus ile anlaşma yapmak isteyen Jesper, Klaus’tan eski oyuncaklarını bedava dağıtılmak üzere bağışlamasını ister.

67- The Bells of St. Mary’s

Leo McCarey tarafından yönetilen ve Bing Crosby ile Ingrid Bergman’ın oynadığı The Bells of St. Mary’s, iyi huylu rekabetlerine rağmen okullarını kapatılmaya çalıştıran bir rahip ve rahibenin öyküsünü konu ediniyor.

68- All Mine To Give

Bu, 1850’lerde İskoçya’dan Wisconsin’e göç eden bir karı kocayı takip eden gerçeğe dayanan bir hikaye. Çok çalışıyorlar ve yeni kasabaları Eureka’nın hoş karşılanan vatandaşları oluyorlar. Altı çocukları var. Kocanın tekne yapım işinde başarılı olurlar. Ancak en büyükleri 12 yaşındayken, aile bir trajedi yaşar ve 12 yaşındaki çocuk, herhangi bir yetişkinin üstesinden gelebileceği korkunç bir görevle karşı karşıya kalır.

69- The Lion In Winter

Yıl 1183. Her modern-zaman politikacısı gibi, Britanya’nın Kralı 2. Henry (Peter O’Toole) de, karısını balolara götürmeyi ve onu halka teşhir etmeyi yalnızca zaman zaman faydalı bulur. Henry’nin uzak bir kalede sürgündeki kraliçesi Eleanor (Katharine Hepburn), Henry’ye ve üç oğluna, bir aile toplantısında katılmak için davet edilir. Bu şekilde Henry, İmparatorluk’un birliğini güçlendirmeyi ve güç dengelerinin Eleanor’a ya da üç oğlundan birine kaymasını engellemeyi ummaktadır. Diğer yanda da Kral’ın gücüne imrenmekte olan metresi Prenses Alais (Jane Merrow) ve prensesin erkek kardeşi Fransa Kralı Philip (Timothy Dalton) vardır. Henry’nin bütün bu çabalarına rağmen, Eleanor başarılı bir şekilde, aileyi yeniden bir araya getirir. Bunu yaparken de yalnızca kendi gücünü yeniden garantilemekle kalmayacak, ölümünden sonra bile bu gücün yaşamasını sağlayacaktır.

70- Remember The Night

Remember the Night, Mitchell Leisen tarafından yönetilen, Barbara Stanwyck ve Fred MacMurray’ın oynadığı, 1940 Amerikan Noel romantik komedi deneme filmidir.

71- The Santa Suit

Hunter Toys CEO’su Drake Hunter; babasının şirketini rahat ve kaliteli bir üreticiden acımasız, karlı bir işletmeye dönüştürür. Çalışanlarını bir kez daha şenlikli cömertlikten mahrum bıraktıktan sonra; Scrooge aniden ve sihirli bir şekilde Kris Krandall’a dönüşür. Bu, onu Norm Dobson’ın oyuncak mağazasında tuhaf bir oyuncu Sebastian ile Noel Baba olarak çalışmaya zorlar.

72- The Shop Around The Corner

‘Matuschek’s’ isimli hediye dükkanında çalışan Alfred Kralik, hiç tanışmadığı, görmediği, ismini bile bilmediği bir kadına delicesine aşıktır. Sadece mektuplaşarak ilerlettikleri bu ilişki, artık vazgeçilmez bir bağa dönüşmüştür. Fakat dükkanda yeni işe başlayan Klara Novak’la karşılaştıklarında, aralarında farklı bir elektriklenme yaşanır. Yoksa Klara, yüzünü o hiç görmediği, sesini bile duymadığı, mektupların diğer ucundaki kadın mıdır?

73- Meet Me In St. Louis

Louis 1903. Varlıklı Smith ailesinin, Esther ve küçük Tootie de dahil olmak üzere dört güzel kızı var. 17 yaşındaki Esther yan komşusu olan John’a aşık olur. Ancak ilk başta onu zar zor fark eder. Bay Smith, New York’ta iyi bir pozisyona transfer edildiğini açıklayınca aile şok olur, bu da ailenin St. Louis ve St. Louis Fuarı’ndan ayrılması gerektiği anlamına gelir.

74- You’ve Got A Mail

Kalabalık New York şehrindeki milyonlarca yalnız insandan biri olan Joe Fox, hayalini kurduğu kitapçıyı açmak üzeredir. Boş vakitlerini bilgisayar başında geçiren Joe, chat kanallarından birinde tanıştığı bir kadınla samimi bir dostluk kurmaya başlar. Kely isimli bu kadın kendine ait kitapçısında çocuk kitapları satan sevimli ve içten bir kadındır. İkili konuştukça birbirlerine dair onlarca ortak nokta fark ederler ve aralarındaki ilişki büyülü bir bağa dönüşmeye başlar. Zamanı gelip buluşmaya ve tanışmaya karar verdiklerinde ise şaşırtıcı bir sürpriz kapıdadır…

Sanal dünyada kurulan ilişkiler üzerine yapılmış ilk filmlerden biri olan sevimli yapıtın başrollerinde Meg Ryan ve Tom Hanks ikilisi bulunmakta.

75- Muppet Christmas Carol

Charles Dickens’ın meşhur Noel Hikayesi’ni bu kez Muppet’lardan dinliyoruz. Ebenezer Scrooge, Noel neşesini reddeden yaşlı ve cimri bir adamdır. Kurbağa Kermit’in canladırdığı asistanı Bob’u tatil olduğu halde çalıştırmaktan geri durmaz. Üst üste cimrilikleri ve kalpsiz davranışları sonucu onu uzun bir gece beklemektedir.

Geçmişin, şimdinin ve geleceğin Noel hayaletleri onu ziyaret edecektir!

76- Arthur Christmas

Noel Baba’nın mantosu nesiller boyu aktarıldı. Şimdi şimdiki Malcolm Noel Baba (Jim Broadbent) son Noel koşusuna hazırlanıyor ve emekli olmak istiyor. Noel Baba’nın yerini alacak kişi, teslimat yönteminde devrim yaratan ve üretkenliğini artıran oğlu Steve (Hugh Laurie) gibi görünüyor. Noel Baba’nın diğer oğlu Arthur (James McAvoy), Noel’deki neşeyi gören ama her fırsatta ortalığı karıştırmayı başaran sevimli bir budaladır. Bir kaza Gwen Hines (Ramona Marquez) adlı bir kızın standart Noel teslimat programından çıkmasına neden olduğunda, Arthur ve büyükbabası (Bill Nighy) Gwen’in hediyesini alacağına karar verir. Bryony (Ashley Jensen) adında hediye paketi yapan bir elf ile birlikte üçü, Noel sabahından önce hediyeyi teslim etmek için yola çıktı.

77- Nightmare Before Christmas

Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas, 1993 yapımı bir müzikal animasyon filmdir. Animasyon olmakla birlikte stop motion tekniğiyle yapılmış olan bu film özellikle gotik havasıyla dikkat çeker. Bu filmin yönetmeni Henry Selick’tir

78- Mickey’s Christmas Carol

Walt Disney Pictures tarafından üretilen ve Buena Vista Distribution tarafından yayımlanan 1983 Amerikan canlandırma filmi. Burny Mattinson tarafından yönetildi ve üretildi. Çizgi film, Scrooge McDuck’ın Ebenezer Scrooge rolüyle oynadığı Charles Dickens A Christmas Carol’ın uyarlanmış hali.

79- Reve de Noel

Christmastide’ın tüm hikayesi burada tasvir edilmiştir. Sahne, görünüşte zengin bir adamın evinin büyük bir yatak odasında açılır. Mürebbiyeleri tarafından desteklenen çocukları emekli olmak üzere. Yatmadan önce çoraplarını yatağın kenarına asarlar. Resim değişir ve gece belirir. Kasabanın damlarını görüyoruz ve melekler bacaların her birine paketler koymak için uçuyor. Noel Baba da meşgul ve minik dostlarımıza sayısız hediyeler veriyor.

80- Peace on Earth

Yeryüzünde Barış, Hugh Harman tarafından yönetilen, sadece hayvanların yaşadığı kıyamet sonrası bir dünya hakkında kısa bir tek insanlık 1939 Metro-Goldwyn-Mayer çizgi filmidir.

81- Comfort And Joy

Jane Berry’nin hayatı tamamen materyalistti, bir Noel Arifesine kadar, hayatını sonsuza dek değiştiren bir araba kazası geçirdi. Uyandığında iki çocuk annesi olduğunu ve bir eş olduğunu ve sık sık gönüllü çalışmasının yanı sıra tek işinin evde olduğunu keşfeder. Film ilk olarak1 Aralık 2003’te Lifetime kablo ağındayayınlandı.

82- Carol

Orta yaşının güzelliğini süren Carol; 1950’lilerin New York’unda pek çok Amerikalı kadının imreneceği bir hayat sürmektedir; sosyetenin tanınmış, zengin isimlerinden. Evli olmasına rağmen kocasından boşanmak ister ve kızının velayetini alabilmek için savaş vermektedir. Therese henüz yolun başında genç bir kadındır. Bir butikte mağaza görevlisi olarak çalışmakta, günlerini sıradan bir şekilde doldururken, bu koca şehirde kimliğini aramaktadır. Bu iki farklı dünyaya ait kadının, Carol ve Therese’nin yolları Manhattan semtinin bu lüks butiğinde kesişir. Carol, Therese’yi görür görmez genç kadının güzelliğinden etkilenir.

83- Bad Santa

Noel Baba ve yardımcısı görünüşlü iki dolandırıcı, kostümlerinin yardımıyla Noel arifesinde alışveriş merkezlerine dalarlar. Sempatik görünüşlerinin altında yatan motivasyon, tabii ki bulundukları mekanları soymaktır. Fakat bu dejenere yolculukları esnasında karşılaşacakları 8 yaşındaki bir çocuk, Noel’in anlamını keşfetmelerine yardımcı olur.

84- A Christmas Story

Noel yaklaşmaktadır ve 9 yaşındaki Ralphie’nin tek bir isteği vardır: Bir oyuncak silah. Bu isteğini annesine ve babasına söylediğinde ise karşılaşacağı tepki onu çok büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Bunu öğretmenine söylediğinde alacağı tepki de pek farklı olmayacaktır. Ralphie her gün bu oyuncağa dair hayaller kurmakta, dünyayı bu oyuncakla beraber kurtardığını görmektedir. Bu oyuncağa sahip olmak için ailesi ve öğretmeni başta olmak üzere birçok engeli aşması gerekecektir.

85- The Preacher’s Wife

İyi huylu Rahip Henry Biggs, koro metresi Julia ile olan evliliğinin, yaşadıkları yoksul mahalleye bakmakta olan sürekli yokluğundan dolayı zayıfladığını fark eder. Bütün bunlara ek olarak, kilisesi mülk geliştiricisi Joe Hamilton’un tehdidi altındadır. Çaresizlik içinde, Peder Biggs yardım için Tanrı’ya dua eder ve yardım Dudley adında bir melek şeklinde gelir. Ancak Dudley’nin gelişi daha da fazla belaya neden olacak gibi görünüyor…

86- The Last Holiday

Georgia Byrd hayatındaki her şeyi yoluna koymaya çalışan siyahi bir kadındır. Aniden alacağı ağır ve korkunç bir haber Georgia’yı zor bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. Georgia ölümcül bir hastalıkla burun burunadır ve kısa bir süre ömrü kalmıştır. Bunun üzerine geriye kalan günlerini güzel geçirebilmek adına Avrupa’ya seyahat etmeye karar verir. Bu onun son tatili olacaktır.

87- Noelle

Noelle, Noel Baba olarak göreve atanan kardeşi Nick’i her zaman desteklemek ve teşvik etmek zorunda kaldı. Nick Noel’den hemen önce kaybolduğunda, Noelle onu ve nihayetinde Noel’in gerçekte ne olduğunu bulmak için eğlenceli ve içten bir yolculuğa çıkar.

88- National Lampoon’s Christmas Vacation

National Lampoon’un Noel Tatili, National Lampoon dergisinin Vacation film serisinin üçüncü bölümü olan 1989 Amerikan Noel komedi filmidir.

89- The Man Who Invented Christmas

Film, Charles Dickens’ın bir seri kitap yayınlamasının ardından bir Noel kitabı yazmaya ve kendi kendine yayınlamaya karar verişini ve bu süreci işliyor. Filmin yönetmen koltuğunda Bharat Nalluri otururken, filmin başrollerini Dan Stevens, Jonathan Pryce, Christopher Plummer paylaşıyor.

90- The Snowman

Oslo’da Kasım ayı başlamış, ilk kar yağmıştır. Birte Becker isimli işinden eve dönen bir kadın, eve döndüğünde eşi ve oğlunun yapmış olduğu kardan adamı görebilmek için sabırsızlanmaktadır. Ancak bir hayal kırıklığı kapıdadır; kardan adam yoktur. Ancak kısa bir süre sonra pencereden baktıklarında karşılaştıkları görüntü ise oldukça tuhaftır. Dışarıda kendilerine doğru bakmakta olan bir kardan adam vardır! Ardından yaşanan cinayetler ve ‘kardan adam’ imzalı mektuplar ise esrarengiz bir olaylar silsilesine neden olur…

91- A Charlie Brown Christmas

Charlie Brown, Noel sezonunda herkes arasında gördüğü ezici materyalizmden şikayet ettiğinde, Lucy ona okul Noel paegentinin müdürü olmasını önerir. Charlie Brown kabul eder, ancak bunun sinir bozucu bir mücadele olduğu ortaya çıkar. Kimsesiz bir küçük köknar Noel ağacıyla uygun ruhu geri getirme girişimi başarısız olduğunda, Noel’in gerçek anlamının ne olduğunu öğrenmek için Linus’un yardımına ihtiyacı var.

92- The Santa Clause Serisi

Boşanmış Scott Calvin, eski kocasının ve kocasının, Noel Baba’nın gerçek olmadığını 6 yaşındaki oğulları Charlie’ye kolay kolay yıkmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını öğrendiğinde iğrenir. Noel arifesinde Scott, Noelden Önce Gece’yi okur – sonra çatısında beklenmedik bir ziyaretçi alır. Scott’ın bağırmasıyla irkilip düştüğünde, Noel Baba taklitçisi ortadan kaybolur ve geriye sadece 8 ren geyiği bir kızak ve bir kazaya karışırsa onu giymesi için talimatlar içeren bir takım elbise bırakır. Scott yapar ve kuzey kutbuna götürülene ve elf olduklarını iddia eden bir grup tarafından artık Noel Baba olduğu konusunda bilgilendirilene kadar bacalardan hediyeler bırakarak kasabanın etrafında taşınır. Charlie, babasının yeni işiyle gurur duyuyor, ancak Scott bunun bir rüya olduğuna inanıyor. Saçları beyazlayana kadar sakalı traş olmayı reddediyor.

93- The Year Without a Santa Claus

Bayan Claus bize Noel Baba’nın nezle olduğunu ve Noel’den tatile gitmeye karar verdiğini anlatıyor. Elflerinden ikisi, Jingle ve Jangle Bells, Noel Baba’yı Noel ruhunun hala herkes için önemli olduğuna ikna etmek için çocuklar bulmak için (Vixen ile) dışarı çıkmaya karar verdi. Ancak Noel’de asla kar yağmayan ABD’nin Southtown kentine inmeden önce Isı ve Kar Miser’ı geçmeleri gerekiyor. Ama Isı ve Kar bunu orada yapmasına izin veremez. Ama Bayan Claus, anneleri Tabiat Ana’yı tanıyor.

94- Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Kardan adam Sam bize, ışıldayan kornası yüzünden ren geyiği oyunlarından atıldıktan sonra dişçi olmak isteyen bir elf Hermey ve maden arayıcısı Yukon Cornelius ile bir araya gelen genç kırmızı burunlu bir ren geyiğinin hikayesini anlatıyor. Abominable Snowman’e rastlarlar ve koca bir uyumsuz oyuncaklar adası bulurlar. Rudolph, Noel Baba’yı oyuncaklara yardım etmeye ikna edip edemeyeceğine yemin eder ve Noel arifesinde Kuzey Kutbu’na geri döner. Ama Noel Baba’nın kızağı buğulanır. Ama Noel Baba Rudolph’a baktığında aklına çok parlak bir fikir gelir…

95- All I Want for Christmas

“All I Want For Christmas”, bu tatil sezonunda en çok istediklerini elde etmek için komik bir plan başlatan iki New Yorklu çocuk hakkında bir komedi. Pratik bir ağabey olan Ethan ve zor bir durumdan nasıl çıkılacağını bilen sevimli Hallie, Noel’i ebeveynleri Catherine ve Michael ve büyükannesi Lillian ile geçirmeye kararlıdır. Ethan ve Hallie maceralarına atılırken neredeyse hiçbir şey planladıkları gibi gitmez. İşleri karmaşıklaştıran şey, Catherine’e ilgi duyan Toney Boer adındaki ahmak bir iş adamıdır. Bu arada Ethan, yalnızca ebeveynlerinin romantik ikilemiyle değil, aynı zamanda kendisinin de – ilk genç aşkı Stephanie ile olan yeni arkadaşlığının getirdiği romantik ikilemle meşgul. Gelişen şey, fareler, telefon görüşmeleri ve bir dondurma kamyonunu içeren ayrıntılı bir şemadır. Ethan ve Hallie, Stephanie’nin yardımıyla hedeflerine ulaşmaya çalışırken. İkilinin önündeki en büyük engel annelerinin nişanlısı Tony’dir. Çocuklar sonunda Noel Baba’dan gelen küçük bir Noel büyüsü ile başarılı olurlar.

96- Christmas with the Kranks

Kulağa tuhaf gelse de, mahallenin neşeli Noel ruhları için ödüllü çifti Luther ve Nora Krank, kızları Blair Barış Gücü’ne katıldıktan sonra Peru’ya gittiğinde bu yılki yıllık şenlikleri atlamaya karar verdiler. Şimdi, tıpkı geçen yıl olduğu gibi, tatil sezonunda şaşırtıcı miktarda 6.000 dolar harcamak yerine, bu parayı arkadaşlarının ve komşularının canını sıkacak şekilde, güneşli, on günlük bir Karayip gezisine yatırmaya kararlılar. Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır ve çok geçmeden Noel’de sırt çeviren Luther ve Nora sonuçlarıyla yüzleşecektir. Ve sonra, sanki bu yetmezmiş gibi, Blair ve yeni nişanlısı, boş aile yuvasının etkinliğe hazır olmaktan çok uzak olduğundan tamamen habersiz olarak eve geldiklerini duyururlar.

97- The Best Man Holiday

Lance Sullivan’ın (Morris Chestnut) karısı Mia Sullivan (Monica Calhoun), eski çetenin Noel için onlara katılmasını isteyen mektuplar yazdı: Harper Stewart (Taye Diggs) ve neredeyse dokuz aylık hamile karısı Robyn (Sanaa Lathan). ), Julian “Murch” Murchison (Harold Perrineau) ve eşi Candace Sparks (Regina Hall), en iyi arkadaşı Jordan Armstrong (Nia Long) ve erkek arkadaşı Brian McDonald (Eddie Cibrian), Quentin “Q” Spivey (Terrence Howard) ve Shelby Taylor (Melissa De Sousa). 14 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelen tüm arkadaşlar eve gelir ve kutlama başlar.

98- Jack Frost

Sık sık seyahat eden bir müzisyen olan Jack Frost, oğlu Charlie ile yeterince ilgilenememektedir. Charlie ise babası ile daha çok zaman geçirmek ister. Yine seyahate çıktığı bir sırada geçirdiği trafik kazası sonucu Jack hayatını kaybeder. Babasının vefatı Charlie için büyük bir yıkım olur. Babasını çok özleyen Charlie, Noel günü evinin bahçesinde bir kardan adam yapar. Kardan adama babasının kıyafetlerini giydiren küçük çocuk Noel gecesi babasının geri dönmesini diler. Ertesi gün uyandığında ise Charli’yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

99- I’ll Be Home For Christmas

Bir üniversite öğrencisi, arkadaşları tarafından taciz edildikten sonra Noel için eve dönmekte zorluk yaşar. Noel için zamanında eve gitmek için mücadele ederken, kendisi ve tatilin gerçek anlamı hakkında oldukça fazla şey öğrenir

100- The Family Stone

Wall Street’te başarılı olan Everett Stone, yeni kız arkadaşı Meredith Morton ile Noel için eve döner. Onun ultra liberal, geleneksel olmayan rustik Connecticut ailesi, müstakbel kayınvalideleri memnun etmek için tüm çabalarına rağmen, nefret ettikleri muhafazakar bağnazlar gibi görünen, ses çıkaran ve davranan yabancılara pek sıcak bakmaz. kendi sorunları.

Sadece ana baba Sibyl Stone’un sarsılmaz başına buyruk diğer oğlu Ben ona bir şans verir ve Everett ikisine de aktif olarak sırt çevirmeyeceğinden, onun tarafından daha fazla desteklendiğini hisseder ve tuhaf bir aşk başlar. Kendini kuşatılmış hisseden Meredith, kendisine hiçbir yardımı olmadığını kanıtlayan ancak kısa sürede Everett ile bir kimya geliştiren, kalplerini takip etmeye cesaret ederlerse artık her şey değişebilir