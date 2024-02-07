Ana Sayfa » Oyun Silent Hill 2 Remake Fragmanı Yayınlandı! Oyun Silent Hill 2 Remake Fragmanı Yayınlandı! Mustafa 0 Görüntüleme

Günümüzde korku oyunlarının popülerliği oldukça artmaya başladı özellikle gelişen teknoloji ile korku oyunlarının gerçekçiliği ve senaryoları oldukça sürükleyici seviyede gitmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Silent Hill 2 Remake’in fragmanına göz atacağız.

İlk olarak yeni çıkacak serinin konusuna bakacak olursak; Oyundaki karakterimiz olan James Sunderland ölen karısının kendisini bir kasabada beklediğini bildiren bir mektup aldıktan sonra Silent Hill kasabasına yolculuk yapan dul James Sunderland’in hikâyesini ele alarak maceraya katılmakta.

Oynanış açısından oyun içinde gergin bir ortamda oyun sürdürmekteyiz özellikle bulunduğumuz mekanlar eski ve korkutucu olması oyun içinde oyunculara oldukça gerginlik ve korku dolu anlar yaşatacak. Silah bakımından zengin olmasa da kendinizi savunacak eşyalar ve teçhizatınız olacak.

Çıkacak olan Silent Hill 2 Remake’in çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte oyun içinde daha güncellemelerinin söz konusu olduğu söyleniyor.