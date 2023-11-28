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Silent Hill 2 Remake Ne Zaman Çıkacak?

Silent Hill 2 Remake geliştirme süreci hakkında oyun stüdyosu Bloober Team’dean açıklama geldi. Peki Silent Hill 2 Remake ne zaman çıkacak?

Emine Emre

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Silent Hill 2 Remake Ne Zaman Çıkacak?
Silent Hill 2 Remake Ne Zaman Çıkacak?

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Daha önce 29 Eylül’de çıkacağı iddia edilen ancak çıkmayan Silent Hill 2 Remake için serinin hayranları sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz ayları başında gündeme düşen bilgi, oyunun Eylül bitmeden piyasaya sürüleceği yönündeydi, lakin bu gerçekleşmedi. Oyunun geliştirme süreci devam ederken; oyunu geliştiren stüdyo Bloober Team SA’dan gelen açıklamayla oyunculardan “biraz daha sabır” istendi.

Silent Hill 2 Remake Ne Zaman Çıkacak?

Bloober Team’in resmi sosyal medya hesaplarından dün (27 Kasım Pazartesi) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bloober Ekibi olarak Konami’nin Silent Hill serisine yönelik planlarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ortağımızla birlikte Silent Hill 2’nin yeniden yapımının en yüksek kaliteye ulaşmasını sağlamak için özenle çalışıyoruz.

Geliştirme ekibimiz adına, üretimin sorunsuz ve programımıza uygun şekilde ilerlediğini belirtmek isteriz. Dünyanın dört bir yanındaki birçok oyuncunun oyunla ilgili haberleri sabırsızlıkla beklediğini biliyoruz ve kararlılığınızı takdir ediyoruz.

Ancak biraz daha sabır rica ediyoruz. Oyunun yayıncısı Konami daha fazla bilgi paylaşana kadar beklemenin faydalı olacağından eminiz.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz!” İşte şirketin resmi Twitter (X) hesabından yaptığı o açıklama:

Oyuncular Sabırsız, Oyun 2024’te Gelecek!

Kısa sürede, sadece Twitter (X) de 1,5 milyondan fazla gösterim alan Bloober Team’in gönderisi sonrasında yüzlerce Silent Hill hayranı da yorumlarda bulundu. Serinin tutkunlarının yorumlarına göz atmadan önce, oyuna dair son sızıntılar; Silent Hill 2 Remake çıkış tarihinin 2024 yılı içerisinde henüz netleşmeyen bir zamanda olacağını ortaya koyuyor.

Gamerların Bloober Team’in gönderisi hakkında yaptıkları yorumlardan bir kaçı ise şu şekilde:

Steam dolara geçmeden önce çıksa iyi olurdu. Hadi Eylül’de çıkmadı bari 20 Kasım’dan önce çıkarsalardı. Artık çıksa da alamayız muhtemelen. Artık 60 dolar mı olur 70 dolar mı Allah bilir.”

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“Fragmandan gördüklerim biraz heyecan ve umut uyandırdı. Ascension’dan gördüklerim bu umudun bir kısmını dehşete dönüştürdü. Farklı stüdyolar, ancak bu IP canlanmasıyla Konami’nin standartlarını gösteriyor ve Medium’a olan ilgimi erken kaybettikten sonra oynanışı görmem gerekiyor.”

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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