Silent Hill The Short Message İndirme Sayısı 2 Milyonu Aştı

Konami tarafından yayınlanan ve ücretsiz indirilebilen Silent Hill The Short Message rekor kırmaya devam ediyor. Piyasaya sürüldükten çok kısa bir süre sonra 1 milyon indirme rakamına ulaşarak oyun dünyasında yankı uyandıran Silent Hill The Short Message indirme sayısı 2 milyonu aşarak yeni bir eşiği daha geçmiş oldu.

Silent Hill The Short Message İndirme Sayısı 2 Milyonu Geçti

Sony 2024 Ocak ayı sonunda State of Play etkinliği gerçekleştirmişti. Silent Hill’in yeni oyunu olan The Short Message da bahse konu etkinlikte duyurulmuş ve akabinde de oyun kullanıcıya sunulmuştu. 31 Ocak’ta PlayStation 5 için piyasaya sürülen oyun ücretsiz olarak indirilebilmekte idi ve oyuncudan da büyük ilgi gördü. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra PlayStation Store’da 1 milyonu aşkın indirme rakamını yakalayan Silent Hill The Short Message şimdi de 2 milyon baremini geçti. Bu indirme sayısının önemli bir dönüm noktası olduğu düşünülüyor.

Silent Hill’in sosyal medya hesabı X’te yapılan paylaşım ile Silent Hill: The Short Message indirme rakamının 2 milyonu geçtiğini duyruldu. Söz konusu X paylaşımı ise şu şekilde:

Silent Hill: The Short Message oyunu serinin 10 yıl aradan sonra piyasaya sürdüğü bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Kısa bir oyun olan The Short Message ücretsiz olarak PS Store’dan indirilebilmekte. Ücretsiz olduğu için oyun severlerin erişimi de kolay oluyor ve bu indirme sayısının da artmasını sağlıyor. Ancak oyunun hem kaliteli ve sevilen bir yapım olması, indirme sayısının yüksek olmasına esas etken teşkil ediyor.

Silent Hill: The Short Message, serinin daha önceki yapımlarından ve sonraki geliştirilecek olan oyunlarından ayrı, bağımsız ve kısa bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyun severleri tekin olmayan karanlık bir yolculuğa sürükleyen yapımın ana karakteri Anita. Oyunda Anita, bir başka arkadaşı tarafından, ürpertici ve şehirden uzak bir bölgeye çağırılmakta. Bu bölge terk edilmiş, eski apartmanların bulunduğu bir alan. Hikayenin ana karakteri Anita bu bölgeyi keşfe çıkıyor ve bu keşifte karanlık bir gerçekle yüzleşiyor. Silent Hill: The Short Message oyunu dönemsel olarak şimdiki yaşadığımız zaman diliminde geçmekte. Bununla birlikte oyunda esas ele alınan nokta ise en büyük sosyal medya problemlerinden olan zorbalık ve iftira ele alınıyor.

The Short Message aslında ana konusu ve vermek istenen mesajlar bakımından da oyuncu tarafından oldukça sevildi. Yayıncı ve geliştirici şirket, daha evvel ikonik evren oyunları deneyimlememiş olan yeni nesil oyuncuları, bu tarz yapımlarla tanıştırmayı hedefliyor.

Silent Hill: The Short Message Hakkında

Konami Digital Entertainment ve HexaDrive tarafından geliştirilen ve Konami tarafından yayınlanan yapım, oyun severlerin oldukça ilgisini çekti. Oyun hayatta kalma ve korku oyunu kategorilerinde yer alıyor. 31 ocak 2024 tarihinde PlayStation 5 platformu için yayınlandı.