SIM vs eSIM vs iSIM: Farklılıklar nedir?

Akıllı telefonunuzu kullanmak istiyorsanız, bir çeşit SIM karta ihtiyacınız olacak. Abone Tanımlama Modülü (SIM) size bir telefon numarası verir ve telefonunuzu bir mobil şebekeye veya operatöre bağlar. SIM olmadan, arama yapamaz, mesaj yazamaz veya en iyi veri planlarından hiçbirini kullanamazsınız.

Son yıllarda, fiziksel SIM kart, eSIM tarafından gölgede bırakıldı ve Apple’ın fiziksel SIM kart yuvalarını iPhone 14 serisinden kaldırma kararıyla sonuçlandı. (Şu an sadece ABD’de) Ve daha az bilinse de, iSIM’in her ikisini de gölgede bırakma potansiyeli var. Her bir SIM kartın ne yaptığını açıklıyoruz ve farklılıklarını ana hatlarıyla belirtiyoruz.

SIM nedir?

SIM kart, telefonunuza taktığınız fiziksel bir karttır. 1991’de geliştirildi ve yıllar içinde Mini-SIM‘den Micro-SIM‘e ve nihayet bu fiziksel çipler için endüstri standardı olan Nano-SIM‘e küçüldü. Telefonunuza normal olarak, telefonun yanından çıkan bir tepsiye yerleşirler.

Bir SIM kartın en önemli avantajı taşınabilirliğidir. Cihazlar arasında saniyeler içinde geçiş yapabilirsiniz ve operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekmez. Dezavantajı, tepsinin bir akıllı telefon içinde yer kaplamasıdır. Modern akıllı telefonların şık kasasına sığdırılan teknoloji miktarı ve en büyük ve en iyi kameraları yaratma yarışı göz önüne alındığında, her milimetrelik ekstra alan değerlidir.

SIM kartlar da genellikle tek bir ağa kilitlenir ve yapmak isteyebileceğiniz tüm değişiklikleri yapmak için operatör müdahalesi gerektirir. Öte yandan bir eSIM, genellikle herhangi bir operatör müdahalesi olmadan telefonda etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir.

eSIM nedir?

eSIM, telefonun ana kartına takılan yerleşik bir SIM karttır. Standart SIM kartlarla aynı ağlarda çalışır, bu nedenle ilk kurulum ve numaranızın ve planınızın aktarılması dışında nasıl çalıştıkları arasında pek bir fark yoktur.

Ana fayda, boyut küçültmedir. Nano-SIM, akıllı telefonunuza yerleştirmek için küçük ve zor görünse de, eSIM’ler daha küçüktür. Üç kat daha küçük. Bu, daha büyük bir kamera modülü veya daha büyük bir pil gibi özellikler için telefonunuzun içinde daha fazla yer açar ve ayrıca su ve toz için açıklıklardan birini (SIM tepsisi) ortadan kaldırır.

Bir eSIM’iniz varsa, bunu genellikle fiziksel SIM’inizle birlikte kullanabilir ve hem kişisel hem de iş numaralarınızın tek bir cihaza bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışına seyahat ediyorsanız ve bu büyük veri maliyetlerinden tasarruf etmek istiyorsanız yabancı bir SIM kart takabilirsiniz. Artık birçok akıllı telefon, mobil verileriniz için bir eSIM’in kullanılmasına izin vererek, yabancı ülkelere seyahat ederken kolaylık faktörlerine katkıda bulunuyor.

eSIM kurulumu, SIM karttan tamamen farklı bir işlemdir. İşlem, operatörler ve cihazlar arasında farklılık gösterir, bu nedenle bir eSIM kurma talimatlarını dikkatli bir şekilde takip etmek isteyeceksiniz.

Modern amiral gemilerinin çoğu son yıllarda destek eklemiş olsa da, tüm telefonlar eSIM’lerle uyumlu değildir. En iyi Android telefonların çoğu eSIM’i destekler ve iPhone’lar artık eSIM’e özeldir. Emin değilseniz, sepetinize bir eSIM eklemeden önce telefonun teknik özelliklerini kontrol edin. Ayrıca, özellikle ön ödemeli bir plansa, operatörünüzün eSIM hizmetini desteklediğini kontrol etmeye değer.

iSIM nedir?

​​​iSIM, SIM kart teknolojisindeki en son yeniliktir ve çipi telefonunuzun iç işleyişine daha da fazla yerleştirir ve boyutu daha da azaltır. ARM tarafından geliştirilen iSIM, öncelikle Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları düşünülerek geliştirilmiştir.

iSIM’ler, daha küçük, daha ucuz ve daha güvenli SIM kartlara duyulan ihtiyaç doğrultusunda geliştirilmiştir. Ve tam da bunu yapıyorlar. Hücresel modüle dahil edilmeleri sayesinde, bir eSIM’den %98 daha küçük gelirler ve daha az bileşen ve üretim sürecini kolaylaştıran basitleştirilmiş tasarımlar nedeniyle %50 daha ucuza yapılırlar. Ayrıca %70’e kadar daha az güç kullanırlar, bu da gelecekteki telefonunuzun pilinin daha uzun süre dayanabileceği anlamına gelir.

iSIM’ler yeni bir teknoloji olduğundan, büyük akıllı telefon üreticileri tarafından henüz benimsenmemiştir. Bu, tüketiciler için daha az sorun olmaktan çok, iSIM üreticilerinin üretim ve imalattaki darboğazları gidermek için üstesinden gelmesi gereken bir sorundur.

Başlıca faydası güvenliktir. eSIM’lerden fiziksel ve mantıksal olarak daha güvenlidirler. Akıllı telefonunuzun yonga setine (güvenli bir yerleşim bölgesinde) entegre edilmesi, akıllı telefonunuzun fiziksel olarak erişilemeyeceği anlamına gelir ve erişim için ek bir kimlik doğrulama katmanıyla mobil ağ için bir güven kökü sağlar.

iSIM’ler hala nispeten yeni bir teknoloji olduğundan, uyumlu cihazlar ve operatörler çok az sayıdadır. Qualcomm’un 2021’de piyasaya sürülen Snapdragon 8 Gen 1‘i, iSIM teknolojisini ve en iyi Android telefonların çoğunu desteklediği onaylanan ilk yonga seti oldu. Bununla birlikte, bu telefonlarla yine de eSIM’leri kullanacaksınız ve iSIM’lerin eSIM’ler kadar karmaşa yaratmasının biraz zaman alacağını umuyoruz.

eSIM’e geçtiniz mi?

Ve aynen böyle, artık SIM, eSIM ve iSIM arasındaki farkı biliyorsunuz. Hala geleneksel bir SIM mi kullanıyorsunuz yoksa eSIM’e mi geçtiniz?