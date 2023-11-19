Güney Kore merkezli oyun geliştirme şirketi Krafton’dan dikkat çekici bir hamle geldi. PUBG geliştiricisi Krafton Sims tarzı yaşam simülasyon oyunu geliştirmeye başladı. InZoi adındaki oyunun Ureal Engine 5 oyun motoru ile geliştirildiği öğrenilirken, oyundan ilk video da sızdı. IGN’nin paylaştığı video, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Sims Tarzı Yaşam Simülasyon Oyunu InZoi Geliyor

2007 yılında kurulan ve her yıl büyüyen Krafton, özellikle 2017 yılında çıkardığı PUBG ile adını tüm dünyaya duyurmayı başarmıştı. Şirketin zirve yaptığı PUBG sonrasında bu büyüklükte ve popülaritede bir oyunu ise şu ana kadar olmadı. Aradan geçen takribi 6 yıla rağmen PUBG popülerliğini korurken, Krafton’dan yeni bir hamle geliyor.

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InZoi isimli Sims tarzı yaşam simülasyon oyunu geliştiren firmanın oyunuyla ilgili paylaşım IGN’nin resmi Twitter (X) hesabından geldi. “inZOI, PUBG’nin geliştiricisinden gelecek hiper gerçekçi bir yaşam tarzı simülatörüdür” açıklamasıyla yapılan paylaşıma oyunla ilgili 39 saniyelik bir video da eklendi. İşte o paylaşım ve video:

inZOI is an upcoming hyper-realistic lifestyle simulator from the developer of PUBG. https://t.co/E8M670NZYb pic.twitter.com/rU9L1F6Bp7 — IGN (@IGN) November 19, 2023

Oyuncular Video, Oyun ve Gelişme Hakkında Ne Dedi?

Krafton’un Sims tarzı oyun geliştirecek olması oyuncuları son derece memnun etmiş durumda. PUBG başarısından sonra Krafton’un bu işin altından kalkabileceğini düşünen gamerlar, EA’nın Sims’teki tekelinin kırılacak olması dolayısıyla da mutlu. Oyuncuların yeni gelişme, oyundan sızan video ve InZOi hakkındaki şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumların bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Sims’e çok rakip geliyor. Paralives, Life by You ve şimdi de bu oyun. EA’ nın bu tekeli kaybetmesi iyi olur bence.”

“Sims’in çok önünde görünüyor ilk video itibariyle. Eğer bu kalitede çıkarsa artık “Sims tarzı” lafı da tarih olur. Onun yerine InZOi tarzı bile denilebilir, hadi bakalım hayırlı olsun.”

“EA’nın tekelini bozun da nasıl bozarsanız bozun. İster Krafton olsun ister başka firma, hepsine destek veriyorum şahsen.”

InZOi Ne Zaman Çıkacak?

Oyunun 2024 yılında çıkması bekleniyor. Krafton2un kendi geliştirdiği oyunun yayıncılığını da üstlenmesi ön görülüyor. Oyunla ilgili Krafton’un resmi tanıtım yazısında kullanılan ifadeleri de Cepkolik okurlarına aktararak yazımıza son verelim:

“Her zaman hayalini kurduğunuz bir hayatınız var mı? Gerçeklik ile hayal arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran benzersiz bir deneyime mi ihtiyacınız var? InZoi’de dünyayı bir tanrı gibi özgürce kontrol edebilir ve ideal yaşamınızı gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Ayrıca size verilen hayatı basitçe yaşamak yerine, istediğiniz hayatı sürdüren kahraman olabilirsiniz. Sonsuz olasılıkların sizi beklediği InZoi’de kendi hikayenizi yaratmanın zamanı geldi!”