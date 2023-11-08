Kaçovvv! Monty “Şimşek” McQueen, yahut kısaca ve daha çok bilinen adıyla Şimşek McQueen; Pixar’ın “Arabalar” yapımından bu yana her yıl giderek artan bir hayran kitlesi edinmeyi başardı. 2006 yılından bu yana milyonlarca çocuğa ve gence hitap eden figür şimdi de Rocket League’e dahil oldu. 6 Kasım Pazartesi itibariyle Rocket League resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru neticesinde oyuna dahil olacağı belirtilen Şimşek McQueen Rocket League’e dün geldi.

Şimşek McQueen Rocket League’e Geldi

Psyonix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Rocket League’in artık ünlü bir konuğu var. Arabalarla oynanan futbol oyununa Şimşek McQueen de dahil oldu. “Motorlarınızı çalıştırın! Disney & Pixar’ın Arabaları yıldızı Şimşek McQueen, 7 Kasım’da kozmetik olarak geliyor!” denilen açıklama, 6 Kasım Pazartesi günü Rocket League resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı. İşte o duyuru:

Start your engines 💨



Disney & Pixar’s Cars star Lightning McQueen is arriving as a cosmetic on November 7!



Learn more: https://t.co/dx9UATCH41 pic.twitter.com/5fNTl6PSYX — Rocket League (@RocketLeague) November 6, 2023

Resmi hesaptan bugün bir gönderi daha yayımlanırken, şu ifadeler kullanıldı: “Araba gövdesi, çıkartmalar ve Ka-chow da dahil olmak üzere Disney ve Pixar’ın Şimşek McQueen’inden ilham alan tüm yeni öğeler artık mevcut! Hedef Patlaması ve daha fazlası…”

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Şimşek McQueen Rocket League de Kaç Kredi ve Ne Zamana Kadar Satışta?

Peki Şimşek McQueen Rocket League de kaç kredi üzerinden satışa sunulacak? Hemen bu sorunun da cevabını verelim. Şimşek McQueen Rocket League de paket halinde 2500 krediden sunuldu. Tek satış getirilip getirilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Şimşek McQueen’in ne kadar süre ile Rocket League de satışta kalacağına da cevap verelim. Şimdilik belirtilen süre 7-21 Kasım arası. Bu tarih aralığından sonra mağazadan kaldırılacak olan Şimşek McQueen’i bir kez satın alan süresiz şekilde kullanabilecek. Bununla birlikte, Şimşek McQueen’in bir daha satışa sunulup sunulmayacağı ve gelirse ne zaman geleceğine yönelik bir bilgi de paylaşılmadı.

Şimşek McQueen ve Rocket League Hayranları Mutlu!

Şimşek McQueen’in Rocket League’e gelmesinden hem Şimşek McQueen hayranları hem de Rocket League hayranları son derece mutlu oldu. Gelişme hakkında sosyal mecralarda görüşlerini paylaşan bazı hayranların yorumlarına değinmek gerekirse:

“Tamam çok iyi, çok güzel haber ama 2500 kredi… Çok fazla. Nasıl alalım biz bunu? Takribi 600 TL yapar şu anda. Ben 600 liraya indirimde 5 tane güzel oyun alıyorum. Sadece Rocket League’deki Şimşek McQueen’e veremem doğrusu.”

“Çok mutlu oldum, ayın 15’inde maaşım yatar yatmaz alacağım. Şimşek McQueen için değer. Bir daha gelir mi, dolar kuru artarken gelse bile kaç liraya gelir belli olmaz doğrusu. O nedenle bu fırsatı kaçıramam.”