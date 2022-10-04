Sinir Bozucu Reklamlara Neden Olan Chrome Virüslerini Temizleme!

Günümüzde internetin önemi bilmeyen yoktur, artık dünyamızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet ile her işimizi kısa ve kolay yönden halletmek oldukça kolay fakat dijital dünyada reklamlar olmazsa olmaz. Bugünkü yazımızda sizlere sinir bozucu reklamlara neden olan Chrome virüsleri temizle konusunda bilgiler vereceğiz.

Chrome reklam virüsü güvenli olmayan bir internet sitesine giriş yaptığınız zaman ya da indirmiş olduğunuz bir dosya veya herhangi bir eklentiden dolayı bulaşabilir. Chrome reklam internet kullanıcılarının başına bela olmuş bir sorun haline gelmeye başladı. Bu sorundan kurtulmak aslında çok kolay.

Chrome Reklam Virüsü Nedir?

İlk olarak bu sorun nedir onu öğrenelim; Chrome reklam virüsü aslında resmi bir adı bulunmamakla birlikte, temel olarak Google Chrome internet kullanıcısının tarayıcısını hedef alarak kullanıcının bilgisayarına bulaşmakta. Bu sorundan sonra Virüs, siz hangi internet sitesini ziyaret ederseniz karşınıza çıkacaktır. Unutmamak gerekir ki Chrome reklam virüsü hem Google Chrome internet tarayıcısına hem de Google Chrome mobil internet tarayıcısına bulaşabiliyor.

Chrome Virüslerini Temizleme Nasıl Yapılır?

Sitelerin, ayarlarınızı değiştirerek araya giren veya yanıltıcı reklamlar göstermesini engellemek için:

Chrome’a giriş yapın.

Sağ üstte Diğer Diğer ardından Ayarlara tıklayın.

Gizlilik ve güvenlik ardından Site Ayarlarına tıklayın.

Ek içerik ayarları ardından Reklamlar’a tıklayın.

Varsayılan ayarınız olmasını istediğiniz seçeneği belirleyin.

Telefon Chrome Virüs Temizleme Nasıl Yapılır?

Cihazınızdaki Google Chrome mobil internet tarayıcısına giriş yapın.

Bildirimlerini engellemek istediğiniz internet sayfasına girin.

Adres çubuğunun sağ tarafındaki üst üste üç nokta butonuna dokunun.

Daire içindeki ”i” yani bilgi butonuna dokunun.

Site ayarları menüsüne girin

İzinler bölümüne girin

Bildirimler kısmına dokunarak bildirim ayarlarını açın.

En son işlem ise kapatın.

Android’de dijital gizliliğinizi birkaç basit adımda koruyun