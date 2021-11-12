Siri mi Yoksa Google Asistan mı?

Birçok akıllı cihazda karşımıza çıkan sanal asistanlar, yapay zeka teknolojisi kullanılarak insanların günlük hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Sanal asistanlar, insanlarının sesli komutlarını anlayarak ve komutlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Sanal asistanlar, birçok şekilde kullanıcılara yardımcı oluyor. Bu konuların başında; hatırlatma servisi, sesli aramalar, mesaj yazma işlemleri gibi işlemler yer alıyor. En popüler sanal asistanlar ise Siri ve Google Asistan olarak karşımıza çıkıyor.

Hem pratik hem de zaman açısından tasarruf ettiren sanal asistanlar günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Günlük planlamaların yanı sıra, müzik seçimi, tatil rotası belirleme gibi konularda da tavsiyelerde bulunuyor. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde sanal asistanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Sanal asistan uygulamaları denilince akla gelen iki isim bulunuyor. Bunlar Siri ve Google Asistan. Siri, Apple sanal asistanıyken, Google Asistan Android için kullanılıyor. Hemen hemen her kullanıcı bu iki sanal asistanı kıyaslıyor.

Sanal Asistanların Özellikleri

Akıllı cihazınızın herhangi bir internet erişimi olduğu sürece bu sanal asistanları kullanabilirsiniz. Günümüzde en çok kullanılan sanal asistanlar şu şekilde;

Apple / Siri

Google / Google Asistan

Microsoft / Cortana

Amazon / Alexa

Yukarıda belirttiğimiz sanal asistanların içinde en fazla kullanılanlar Siri ve Google Asistan olarak göze çarpıyor. Sanal asistanlar, insanların ses frekansı ile iletişim kurarak, hava durumu bildirimi, E-Posta kontrolleri, haber bülten akışı gibi birçok konuda destek sunmaktadır. Sanal asistanların çalışma şekli kullanıcının vereceği komutlar doğrultusundadır. Kullanıcı tarafından iletilen bir istek, yapay zeka destekli sanal asistan tarafından işlenerek, uygun biçimde yerine getirilmektedir. Bu şekilde kullanıcı ihtiyaçları en hızlı ve kolay şekilde karşılanmaktadır.

Sanal asistanlara iletilen her bir talep, kullanıcı için oluşturulacak çözümü başlatan noktayı ifade etmektedir. Sanal asistan kullanıcıları, kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimi için, ihtiyaçları olan tüm desteğe sahip olmaktadır. Yapay zeka teknolojileri, makine öğrenmesi ve doğal dilin işlenmesi gibi alt teknolojilerden yararlanmaktadır. Sanal asistan özelliklerinin daha da geliştirilmesi için, sahip oldukları verilerin çoğaltılması gerekmektedir.

Sanal Asistanları Nelerde Kullanabilirim?

Kullanıcının hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen sanal asistanlar, sesli komutlarla çalışmaktadır. Sanal asistanlar, kullanıcının neredeyse her sorunu hakkında çözüm sağlayabilir. Sanal asistanların kullanım alanları ise şu şekilde;

Günlük / Haftalık / Aylık yapılacaklar listesinin oluşturulması

Hatırlatma ekleme ve güncelleme

Akıllı ev sistemlerinin uzaktan yönetilmesi

Tek bir sesli komut ile hızlı telefon görüşmesi

Yol tarifi alınması

Haber bültenlerinde yer alan haberlerin dinlenmesi

Günlük hava durumu hakkında bilgi alınması

Tatil ya da organizasyon programları için tavsiye alınması

Rezervasyon işlemlerinin yapılması

Satın alma işlemlerinin yapılması

Siri

Siri, Apple iOS, watchOS, tvOS işletim sistemleri ile entegre şekilde çalışan, sesli sanal asistan uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Siri, yapay zeka teknolojileri ile tasarlanan bir bilgisayar yazılımıdır. Akıllı kişisel asistan olarak da bilinen Siri, kullanıcıları için veri gezgini görevi üstlenmektedir.

Sanal asistan uygulamaları arasında en popüler yazılımlardan biri olan Siri, Objective-C programlama dili ile tasarlanmış ve 2011 yılında piyasaya sürülmüştür. Siri ile entegre çalışan mobil cihazlar ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

iPhone

iPad

iPod Touch

Macintosh

Apple TV

Apple Watch

HomePod

Siri’nin çok dikkat çeken özellikleri arasında; konum tabanlı hatırlatıcılar, mobil uygulamaların açılması, alarm ve FaceTime görüşmeler bulunuyor.

Google Asistan

Geliştiricisinin Google olduğu, C++ programlama dili ile yazılan Google Asistan, 2016 yılının Mayıs ayında piyasaya sürülmüştür. Yeni nesil arama yöntemi olarak da bilinen Google Asistan, web Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlarda kullanılmaktadır.

Google Asistan uygulamasını kullanmak için, Google Play Store ve App Store üzerinden destek alınmaktadır. Ücretsiz sunulan bir uygulama olan Google Asistan, kullanıcısının taleplerini yönlendirmeli olarak değil, direkt şekilde yerine getirmektedir.

Google Asistanın en çok dikkat çeken özellikleri arasında; yol tarifi, hava durumu, müzik çalma, arama yapma, randevu alma ve akıllı evleri kontrol edebilmesi yer alıyor.

Siri ve Google Asistan Arasındaki Farklar

Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma bu konuda ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Yapay zeka asistanları üzerinde gerçekleştirilen IQ araştırma sonuçlarında Google Asistan 47.28 puan ile değerlendirilirken, Apple Siri uygulaması 23.9 puan almıştır. Siri ve Google Asistan arasındaki farkları incelediğinizde, bir seçim yapmak daha kolay hale gelmektedir. Siri ve Google Asistanın genel özellikleri şu şekilde;

Siri tüm iOS ve Mac cihazlarla uyumlu şekilde çalışmaktadır.

Google Asistan tüm Android ve iOS cihazlarla uyumluluk göstermektedir.

Siri uygulamasında 17 farklı dil seçeneği bulunmaktadır.

farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Google Asistan uygulamasında ise 30 dil seçeneği yer almaktadır.

dil seçeneği yer almaktadır. Siri uygulamasında seslendirmelerde cinsiyet seçimi yapılabilmektedir.

Google Asistanda ise ünlülerin seslerini seçme opsiyonu yer almaktadır.

Siri temel hizmetlerin kullanımında idealdir.

Google Asistan ise gerçek bir asistan ve organizatör olarak çalışmaktadır.

Siri çağrı kontrollerinde en avantajlı olarak gösterilir.

Google Asistan ise trafik uyarılarında ve bildirim yönetiminde en iyi olarak tanımlanır.

Siri akıllı ev uyumluluğu sınırlıdır.

Google Asistan ise IFTTT ile en iyi entegrasyon gösteren, tüm akıllı ev ürünleri ile uyumlu çalışan, kapsamlı destek sunan bir araçtır.

Her ne kadar Siri ile Google Asistan arasında farklar bulunsa da, kullanıcıların beklentilerine göre sanal asistan kullanmaları daha doğrudur. Bazı kullanıcılar işlevsellik ararken, bazı kullanıcılar ise sadece temel komutları yerine getirmesini bekler. Ayrıca Google Asistan’ı birçok Apple cihazınıza da yükleyebilirsiniz. Yapılan araştırmalar, Google Asistan’ın Siri’ye oranla daha akıllı olduğunu gösteriyor. Ancak, Siri ya da Google Asistan’ın seçiminde en önemli rolü kullanıcı oynuyor.

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