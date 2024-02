Ana Sayfa » Oyun Skatrix, Apple Vision Pro için İlk AR Kaykay Oyunu Olacak Oyun Skatrix, Apple Vision Pro için İlk AR Kaykay Oyunu Olacak Emine Emre 11 Görüntüleme

Apple Vision Pro henüz satışa çıkmadan önce satış rekorları kırması ile gündeme oturmuştu. Şimdi ise cihaz için ilk AR oyunu geliyor. Niantic’in yapımcılığını üstlendiği Skatrix, Apple Vision Pro için ilk AR kaykay oyunu olacak. Oyunda, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile üretilen ilk oyun olan Pokemon Go etkisi görünüyor. İşte detaylar…

Skatrix, Apple Vision Pro için İlk AR Kaykay Oyunu Olacak

Oyun dünyasının en gelişmiş teknolojilerinden olan artırılmış gerçeklik başlıkları, oyun severler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Apple Vision Pro da satış rekorları kırmıştı. Herhangi bir kontrolcü olmadan, göz ve el hareketleri ile oyun keyfi sunan bu teknoloji için de sektörün güçlü aktörleri özel oyunlar geliştiriyor. Bu kapsamda Pokemon Go, dünyanın ilk AR oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile üretilmiş olan Pokemon Go, bu alanda dünyandaki ilk oyun diyebiliriz. Niantic tarafından geliştirilen Pokemon Go, bir dönem aktif oyuncu sayısı ve indirme sayısı ile rekorlara imza atmıştı. Şimdi ise Pokemon Go yapımcısı tarafından Apple Vision Pro için ilk artırılmış gerçeklik kaykay oyunu Skatrix geliştiriliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Niantic bu kapsamda yine bir oyun geliştirici stüdyo olan Reality Crisis ile birlikte Skatrix’i geliştiriyor. Pokemon Go izlerinin görüldüğü oyun yine aynı bu oyun gibi Google Haritalar tabanlı olarak çalışıyor. Skatrix’in en güzel ve ilginç yönlerinden biri ise ünlü kaykaycı Rodney Mullen’in de oyunun gerçekliğinde payı olması.

Skatrix’in gelen ilk görüntülerden anlaşıldığı üzere, Pokemon Go’ya benzeyen bir karakter geliştirme yöntemi bulunuyor. Oyun hakkında henüz yeterli bilgi yok ancak AR oyun severler bu süreci oldukça heyecanlı bekleyecek gibi görünüyor. AR başlıklarının en güzel yanlarından biri, oyuncu nerde isterse orda oyunu oynayabiliyor. Apple Vision Pro bir kontrolcüye sahip olmadığından bu oyununun da göz ve el hareketleri ile oynanılması bekleniyor.

Skatrix Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Apple Vision Pro için geliştirilen ilk AR oyunu Skatrix’in henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Bilindiği üzere Vision Pro’da oyun desteği sınırlı; o yüzden bu oyunun oyuncuları heyecanlandırdığını söyleyebiliriz. Niantic’in bu adımı AR oyun sektörü için oldukça önemli.

Skatrix için bir önemli haber daha bulunuyor ki bu da oyun her ne kadar Vision Pro için geliştiriliyor olsa da yalnızca bu cihaza gelmeyecek. Skatrix Android ve iOS destekli bir oyun olacak.

Apple Vision Pro Özellikleri

Uzun zamandır beklenen Apple’ın karma gerçeklik başlığı, açıklanan verilere göre 180 bine yakın ön siparişle piyasaya güçlü giriş yaptı. Vision OS işletim sistemine sahip olan cihazda bir kontrolcü bulunmuyor; oyuncu kontrolü el ve göz harekeleri ile sağlıyor. Bağımsız bir cihaz olan artırılmış gerçeklik gözlüğü uzamsal ses sistemi ile birlikte farklı modlar barındırıyor.

EyeSight teknolojisinin desteklendiği cihazda göz takibi, el ve parmak desteği de bulunuyor ve kontroller bu şekilde sağlanıyor. Optic ID yani iris tarama sistemine sahip olan Apple Vision Pro artırılmış gerçeklik gözlüğünde, uygulamaların yerleri oyuncu tarafından belirlenebiliyor ve modlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Apple M2 ve R1 işlemciden güç alan Vision Pro’da microOLED panel bulunuyor. 7,5 micron piksellere sahip olan bu ekran net bir görüntü sağlıyor. Ayrıca Apple Vision Pro kullanıcılarına muhteşem Facetime deneyimi sağlıyor. Vision OS işletim sistemine sahip olan cihaz iOS ve Android uyumlu olarak karşımıza çıkıyor.

Apple Vision Pro Fiyatı Ne Kadar?

Karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro fiyatı depolama alanına göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda;