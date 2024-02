Ana Sayfa » Oyun Skull and Bones için 2024 Çıkış Yılı Olacak, Oyun Kaç Liradan Satılacak? Oyun Skull and Bones için 2024 Çıkış Yılı Olacak, Oyun Kaç Liradan Satılacak? Emine Emre 11 Görüntüleme

Ubisoft’un “AAAA” olarak nitelendirdiği ve geliştirilmesi için 200 milyon dolar harcadığı Skull and Bones, sansasyonel bir çıkışa imza atıyor. 2013 yılından beri geliştirilen ve toplamda 6 defa çıkışı ertelenen bu oyun nihayet oyuncuyla buluşuyor. Şu anda beta sürümünde olan ve oyun severlerin ücretsiz bir şekilde deneyebileceği Skull and Bones için 2024 çıkış yılı olacak, peki oyun kaç liradan satılacak? Oyun sektöründe büyük etki bırakan Skull and Bones hakkında öne çıkan detaylar…

Skull and Bones için 2024 Çıkış Yılı Olacak!

Skull and Bones sonunda çıkıyor. 8 – 11 Şubat tarihlerinde ücretsiz beta sürümü sunan oyun şu anda ücretsiz bir şekilde denenebiliyor. Servis odaklı bu büyük yapım 16 Şubat tarihinde yayınlanacak. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu dev yapım şirket tarafından AAAA oyun şeklinde tanımlanıyor. Bir açık dünya oyunu olan Skull and Bones, aksiyon macera oyunu kategorisinde yer alıyor. Korsanlık ve deniz savaşını konu edinen yapım çok oyunculu modda tasarlanmış durumda.

Geliştirme aşaması 2013 yılından bu yanda devam eden ve 2017 yılında E3 kapsamında tanıtımı yapılan oyunun çıkışı defalarca ertelendi. Zorlu bir geliştirme aşamasından geçen, toplamda 6 kez ertelenen oyun artık yılan hikayesine mi döndü derken sonunca oyuncuyla buluşuyor. Denemek isteyenler için şu an beta sürümü ücretsiz bir şekilde sunulmuş durumda. 16 Şubat’ta ise satışı başlayacak.

Skull and Bones Fiyatı Kaç Lira?

AAAA seviyesinde bir oyun olarak nitelendirilen Skull and Bones satış fiyatı Ubisoft tarafından 70 dolar (konsol için) olarak belirlendi. Pek çok kişiye göre bu ücret bir oyun için oldukça fazla ancak Ubisoft oyununu en üst seviye bir yapım olarak gördüğü için bu fiyatın normal olduğunu savunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Ubisoft mali raporları ile alakalı gerçekleştirdiği konferansta söz konusu yapım ile alakalı bir soru aldı. Şirketin CEO’su Yves Guillemot’a servis odaklı bu oyunun 70 dolar’a değip değmeyeceği soruldu. Guillemot ise 200 milyon dolar harcanmış AAAA seviye bir oyun için bu fiyatın normal oluğunu deklare etti.

Geliştirici ve yayıncı şirket Ubisoft, oyunun fiyatını belirlerken Activision Blizzard’ın ARPG’si olan Diablo 4 yapımını göz önünde bulundurmuş olabilir. Üst seviye oyunlardan biri olan nitelendirilen, servis içerikleri barındıran Diablo 4’de 70 dolardan satışa çıkmıştı.

Oyun yalnızca 5 gün içerisinde 665 milyonu aşkın gelir elde etmişti. Ancak bu iki oyun arasında önemli bir fark bulunuyor ki bu da Diablo 4’ün hali hazırda bir oyun kitlesine sahip olması idi. Skull and Bones yeni bir oyun ve bir kitlesi bulunmuyor; bu bir dezavantaj olsa da oyunun bir Ubisoft yapımı olması ve beta sürümü ile oyun severleri çekme ihtimali de avantaj olarak değerlendirilebilir.

Skull and Bones 16 Şubat’ta 70 Dolar Fiyat Etiketiyle Satışta!

AAAA nitelendirmesi bazen patlayabiliyor ancak bakalım Ubisoft’un yeni yapımı nasıl bir proseste ilerleyecek. Bu kapsamda kötü bir örnek olarak The Callisto Protocol oyununu verebiliriz. Dead Space tarzı bir korku oyunu olan The Callisto Protocol de henüz çıkmadan önce AAAA bir oyun olarak nitelendirilmiş ancak işler beklenildiği gibi gitmemişti. Bu oyunda geliştirici şirket bir hayat kırıklığı yaşamış, oyun yeterli satış rakamına ulaşamamıştı ancak umarız ki Skull and Bones’da durum böyle olmaz.

Skull and Bones 16 Şubat 2024 tarihinde 70 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Tabii bu konsol fiyatı, PC versiyonu ise 60 dolar fiyatla satılacak. Ayrıca ben oyunu üç gün erken oynamak istiyorum diyenler içinse 100 dolar bedeli ile Premium sürümüne ön siparişle sahip olabilir.

Skull and Bones Türkiye fiyatı ise platforma göre farklılık gösteriyor ve bu kapsamda Xbox için 1.450 TL, PlayStation 5 için yaklaşık 1880 TL ve Epic Games için de yaklaşık 1000 TL seviyesinde.