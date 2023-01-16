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Skull and Bones Yeni Oynanış Videosunu Yayınlandı!

Oyunun çıkış tarihi 9 Mart 2023 tarihi olarak belirlenmişti ama yapımcı şirket oyununun çıkış tarihini gene erteledi. Bugünkü yazımızda sizlere Skull and Bones oynanış videosuna göz atacağız

Mustafa

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Skull and Bones

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Günümüzde birden fazla oyun bulunmakta bu oyunlar arasında oyuncuların sabırsızlıkla beklediği Skull and Bones oyunu yer alıyor. Oyunun çıkış tarihi 9 Mart 2023 tarihi olarak belirlenmişti ama yapımcı şirket oyununun çıkış tarihini gene erteledi. Bugünkü yazımızda sizlere Skull and Bones oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusunu sizlere kısaca açıklayalım; PlayStation 4 ve Xbox One’da piyasaya sürülmek üzere Ubisoft tarafından yayınlanacak yeni bir aksiyon video oyunudur. Oyun korsanlık ve deniz savaşını konu almaktadır.

Günümüzde de buna örnek olacak birden fazla oyun bulunmakta özellikle bu tür oyunları oynamak isterseniz kendinize bir ekip kurarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Oyunun çıkış tarihi hakkında şirket tam detaylı açıklama yapmasa da 2023 son çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlamaktalar.

Şu anda Epic Games üzerinden ön siparişe açık olan oyunun fiyatı ise 399 TL olarak ön satışta bulunmakta.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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