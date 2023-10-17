Skull Island: Rise of Kong 2023’ün En Kötü Oyunu Olmaya Aday

IguanaBee tarafından geliştirilen ve bugün (17 Ekim 2023 Salı) itibariyle yayıncı GameMill Entertainment tarafından; PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için yayımlanan oyun sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Oyuncuların büyük bir bölümü tarafından beğenilmeyen yapımla dalga geçen gamerlar dahi oldu. Sosyal medyada “Skull Island: Rise of Kong 2023’ün en kötü oyunu olabilir” yorumları sıkça dile getirildi.

Skull Island: Rise of Kong 2023’ün En Kötü Oyunu Olabilir

Oyun tutkunu Cepkolik okurları için Skull Island: Rise of Kong oynanış videosunu paylaşalım, bakalım oyun hakkında sizler ne düşüneceksiniz:

“Gameplay” of Skull Island: Rise of Kong.



This costs 40 dollars and is made by people that make low effort shovelware with big IP franchises.



The modern LJN pic.twitter.com/YjHqOeoosr — King Kong Perfect Shots (@KongShots) October 16, 2023

Skull Island: Rise of Kong 40 Dolar Eder Mi?

Skull Island: Rise of Kong Steam de 39 dolardan satışa sunuldu. Ülkemizdeki fiyatı ise hali hazırda yüzde 20 indirim ile 408 TL. Oyunu son derece kalitesiz bulan oyuncular kesinlikle bu fiyatı hak etmediği görüşünde.

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Pek çok gamer eleştirilerini daha da üst seviyeye taşıyarak, oyunun “bedava verilse dahi” zaman ayırmaya değmeyeceğini öne süren paylaşımlar yaptı sosyal mecralarda. İşte oyuncuların Skull Island: Rise of Kong hakkında yorumlarından bir kaçı:

“Yıl olmuş 2023, adamlar 2003 yılında çıksa dahi eleştirilebilecek kalitede oyun yapmışlar; ilginç kere ilginç…”

“Olumlu tarafından bakalım arkadaşlar. Evet oyun sektörüne bir katkısı olmayabilir ama linç sektörüne de mi katkısı olmayacak?”

“Hayırlı olsun PS2’ye mi çıktı? Şaka bir yana bu çağda bu oyunu yapmak için ne düşündüler anlamak mümkün değil. Bir de 40 dolar istiyorlar öyle mi? Üzerine para verirlerse düşünelim birkaç saat ayırıp ayıramayacağımızı.”

“Bu oyunu görünce Gollum’a haksızlık ettiğimizi anladım. Bari af dileyelim Gollum’dan. Tabi bir yerlerde birileri bu oyunu dahi savunabilir, o da ayrı bir mesele.”

“Kısaca daha kötüsü çıkana kadar en kötüsü bu diyelim. Daha kötüsü çıkar mı emin de değilim doğrusu. O seviyede kötü. Kötü dedikçe kötü yani, daha kötü nasıl olabilir diye düşündüğümde cevap bulamayacağım kadar kötü.”

“O kadar eski duruyor ki oyuna girdiğinde 1280×720 çözünürlükte açılacak gibi…”

“2005 yılında çıkan King Kong oyunu bundan iyi olduğuna göre bir yerlerde bir yanlışlık var ama çözemedim. Acaba zaman makinesinde 2003 yılına döndük de haberimiz mi yok?”

“2023 yılının en kötü oyunu ödülü için hiçbir oyunla çekişmeye girmeden ödülün sahibi olacak. Bu da bir başarı…”