Smart #3 Coupe Resmi Çıkış için Hazır!

Smart resmi olarak #3 Coupe Suv‘u tanıttı ve tasarım hemen hemen #1 ile uyumlu. Ancak biraz daha sportif olmayı hedeflediği için daha iyi aerodinamik ve daha agresif bir görünüm kazanıyor.

Smart #3 Coupe, Zeekr, Polestar ve Lotus modellerine ve yakında Volvo’ya da güç veren Geely’nin SEA’sini (Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi) (tıpkı #1 gibi) kullanıyor. Ve tüm kablolama ve güç aktarma organları Geely’nin işi olsa da, tasarım Mercedes’ten. Pürüzsüz kıvrımlara, arka ışık çubuklarına, kapaklı kaputa ve öndeki CyberSparks LED farlarına odaklanabilirsiniz.

İç materyaller ve görünüm, türbin girişini taklit eden dairesel şekiller etrafında dönerek bu sportif hissi daha da güçlendiriyor. Orta ekran 12,8 “boyutundayken, gösterge paneli ekranı boyutu resmi olarak onaylanmamasına rağmen oldukça küçüktür.

Aslında, teknik özellikleri ortaya çıkarmak söz konusu olduğunda Smart oldukça kısıtlıdır. Güç aktarma organı muhtemelen 1 numaradan ödünç alınacak, ancak bu bile doğrulanmadı. Durum buysa, 264hp ve 343Nm tepe torklu temel versiyonda 62 kWh batarya takımına sahip tek bir motor versiyonuna bakıyoruz. 416hp’ye sahip çift motorlu bir varyant, daha premium versiyonlara güç sağlamalıdır.

Araç resmi olarak Eylül ayında Avrupa’da piyasaya sürülecek, ancak gerçek satışlar 2024’te başlayacak.