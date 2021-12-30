Bugün sizlere günümüzün popüler sosyal medya uygulaması olan Snapchat Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir? adımlar şeklinde göstereceğiz.

Snapchat, kullanıcıların fotoğraf çekebildikleri, video çekebildikleri, bunların üzerine not ekleme imkanı olan ve tüm bunları belli bir süreliğine paylaştıkları (1-10 sn.) bir sosyal mesajlaşma platformudur.

Snapchat Kullanıcı Adımı Nasıl Değiştirebilirim?

Ayarlarınıza Erişin

Snapchat uygulamasını açın ve profilinize gitmek için ekranın sol üst köşesindeki Bitmoji simgesine dokunun.

Ayarlar seçeneğine gitmek için açılan ekran üzerinde sol üst köşede yer alan dişli çark simgesine dokunun.

Görünen Ad Ekleme veya Düzenleme işlemi

Bu ekranda göreceğiniz ilk iki alan “ isim “ ve “kullanıcı adı” alanlarıdır. Kullanıcı adı alanı tıklanabilen bir ayar değildir. Sadece Snapchat kullanıcı adınızı paylaşmanızı sağlar.

Bu ekran üzerinde “ İsim “ alanına tıklayın. Açılan ekrandaki yazı alanına kullanmak istediğiniz ismi yazın ve “Kaydet” diyerek ilerleyin.

Yeni Görünen Adınızı Görmek İçin Test Edin

Şayet yukarıda anlatılan adımları doğru bir şekilde yaptıysanız kullanıcı adı değiştirme işlemini başarılı şekilde yaptınız demektir. Sıra doğru yapılıp yapılmadığını görmekte!

Profilinizi açarak Snapchat kullanıcı adı değiştirme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilirsiniz. Ayrıca bir arkadaşınızdan profilinizi görüntüleyerek ekran görüntüsünü size atmasını da isteyebilirsiniz.

Snapchat Nasıl Kullanılır?

Snapchat hesabı açtıktan sonra önünüze gelecek olan ilk ekranda kendi isminizi, profil fotoğrafınızı, beni bekleyenler, arkadaşlarım ve arkadaş ekle menüleriyle kullanıma başlayabilirsiniz.

Ön ve arka kamerayla fotoğraflar çekerek fotoğraflar üzerinde oynayarak şekilden şekle sokarak eğlenceli hale getirebilirsiniz.

1-10 saniye aralıklarında çekilen videolara ve fotoğraflara sağdan sola sürükleyerek efekt verebilirsiniz.

Snapchat ile fotoğraf ve videolarınıza emojiler ekleyip, üzerine yazılar yazarak arkadaşlarınıza istediğiniz mesajı verebilirsiniz.

Fotoğraf ya da video çektikten sonra yukarıdaki ‘T’ işaretine tıklayarak yazı yazabilir, tut-sürükle-bırak metoduyla istediğiniz yere koyabilirsiniz.

Snapchat kullanımınıza göre size ödül ve puan verilmektedir.Ödüllerin üzerine bir kere tıklayarak ödülünüzün ne manaya geldiğini görebilirsiniz.

Snapchat ile aynı zamanda sohbette edebiliyorsunuz. Ekranı sola kaydırdığınızda direk sohbet ekranı önünüze geliyor. Burası üzerinden video, fotoğrafta gönderebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Snapchat Emoji Anlamları