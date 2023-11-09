PC kullanıcıları için vazgeçilmez oyun platformu Steam’de cazip fırsatlar devam ediyor. Sniper serisinin en güzel oyunlarından biri olan Sniper Elite 4 Steam’de yüzde 90 oranında indirime girerek 8,9 TL’ye düştü. 10 liranın altına iyi oyun arayanların kaçırmaması gereken fırsat, yarın akşam son bulacak. Steam’in 20 Kasım’da dolar bazlı satışlara geçeceği düşünüldüğünde, bu indirimin Sniper Elite 4 için görebileceği en düşük fiyat olacağını söylemek yanlış olmaz.

Sniper Elite 4 Steam’de Yüzde 90 İndirimde

Rebellion tarafından geliştirilen ve 2017 yılında yayınlanan gizlilik taktiksel nişancılık oyunu Sniper Elite 4, serinin en beğenilen yapımlarından biri konumunda bulunuyor. PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows (PC), Xbox X ve S Serisi ile Stadia için çıkış yapmasının üzerinden 6 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen oyunun halen müdavimleri bulunmakta.

Steam üzerinden bugüne değin 50 bine yakın inceleme alan oyun, bu incelemelerde “çok olumlu” puan ortalamasını da yakalamayı başarmış durumda. Türünün en başarılı yapımları arasında gösterilen Sniper Elite 4, bu hafta girdiği indirim ile Steam’de 89 liradan 8,90 liraya düşüyor. Oyunun “Deluxe Edition” paketi de aynı indirim kapsamında 125 liradan 12,5 liraya düşüyor. Yani, yalnızca 3,5 lira fark ödeyerek Sniper Elite 4 Deluxe Edition almak da mümkün.

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Yarın akşam itibariyle sona erecek indirim sonrasında oyunun fiyatı yeniden 89 TL’ye yükselecek. 20 Kasım’da Steam’in dolar bazlı satışlara geçmesinin akabinde ise fiyat 250 liranın üzerine çıkabilir.

Sniper Elite 4 İçin Oyuncular Ne Diyor?

Cazip bir indirime giren Sniper Elite 4 için oyuncu yorumlarına göz atmak gerekirse:

“Dünyası dışında 5. oyundan daha iyi. Bu fiyat, bu oyun için bedava sayılır. 10 liranın altına bundan iyi oyun almak neredeyse imkansız, kaçırmamak lazım.”

“Arkadaşınızla hikaye modu da oynayabileceğiniz güzel bir yapım. İndirim haricinde alınmaz bence ama 10 lira civarı için de çok iyi.”

“Abartılacak bir oyun değil. Birkaç yıl önce yine bir indirimde almıştım, duruyor kütüphanemde. Büyük beklentiye girmeyin, türün hayranları sevecektir ama.”

“Muhtemelen hiç oynamayacağım ama bu fiyata da oyun almıştım diyeyim yıllar sonra, Steam kütüphanemde bulunsun bakalım.”