Ana Sayfa » Oyun Şok Market 2024 Yılına Oyuncu Bilgisayarı ve Oyuncu Kulaklığı Satarak Giriyor Oyun Şok Market 2024 Yılına Oyuncu Bilgisayarı ve Oyuncu Kulaklığı Satarak Giriyor Emine Emre 20 Görüntüleme 0

Şok Market her hafta yayımladığı aktüel ürünler katalogu ile kaliteli ürünleri uygun fiyatla müşterilerine sunmaya çalışıyor. 2023 yılının son haftasında Şok Market aktüel ürünler katalogunda birtakım oyuncu ekipmanları mevcut; Şok Market 2024 yılına oyuncu bilgisayarı ve oyuncu kulaklığı satarak giriyor. Bu kapsamda Havit marka oyuncu kulaklığı ile Gamers Arena marka oyuncu bilgisayarı satışa sunulmuş durumda. Peki bu oyuncu bilgisayarı ve oyuncu kulaklığı özellikleri nedir, ne zamana kadar satışta, inceleyelim…

Şok Market Oyuncu Bilgisayarı ve Oyuncu Kulaklığı Satıyor

Şok market 30 Aralık 2023 tarihli katalogu ile Havit marka oyuncu kulaklığı satışını duyurdu. Bu kapsamda market, markanın kablolu ve kablosuz, iki farklı modelini kataloguna eklemiş durumda. Aktüel ürünler katalogundaki ürünler ve fiyatları 2 Ocak tarihine kadar geçerli. Söz konusu kulaklıklar, özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

Havit Gamenote H2230Dn gaming mikrofonlu oyuncu kulaklığı (kablolu) özellikleri ve fiyatı:

Fiyat: 449 TL

Hoparlör: 50mm

Hassasiyet:116 Db ± 3db

Mikrofon: 6.0 * 2.7mm

Bağlantı: 3.5mm Jac

2 yıl garanti

Havit Gamenote Fuxi-H3 kablosuz gaming oyuncu kulaklığı özellikleri ve fiyatı:

Fiyat: 949 TL

Hoparlör: 40mm

Hassasiyet: 106 dB ± 3 dB

Frekans: 20 Hz – 20 kHz

Mikrofon: 6.0 * 2.7mm

Batarya: 600 mAh

Bağlantı: Bluetooth + 2.4 Ghz + Type-C Audio kablo + 3.5mm Audio kablo

2 yıl garanti

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Şok Market Aktüel Ürünlerde Oyuncu Bilgisayarı Satışta!

Şok Market’in 27 Aralık 2023 tarihli katalogunda ise Gamers Arena marka dört farklı oyuncu bilgisayarları mevcut. Bu ürünlerin indirimli satış fiyatları da 2 ocak tarihine kadar geçerli. Bu kapsamda Şok Market’in satışa sunduğu oyuncu bilgisayarlarının özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

Gamers Arena Hell AMD Ryzen 5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos gaming PC özellikleri ve fiyatı:

Fiyatı: 11.750 TL

AMD Ryzen 5 5600G İşlemci

AMD mATX Anakart

16GB DDR4 Ram

512GB NVMe M2 SSD

GA 650W 80+ ATX

RGB Gaming kasa

FreeDos

2 yıl garanti

Gamers Arena Ace AMD Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD 8GB RX5500XT FreeDos gaming PC özellikleri ve fiyatı:

Fiyatı: 14.749 TL

AMD Ryzen 5 5500 İşlemci

AMD mATX Anakart

16GB DDR4 Ram

512GB NVMe M2 SSD

8GB RX5500XT Ekran kartı

GA 650W 80+ ATX

RGB Gaming kasa

FreeDos

2 yıl garanti

Gamers Arena Strike AMD Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD 6GB GTX1660 Super FreeDos gaming PC özellikleri ve fiyatı:

Fiyatı: 16.499 TL

AMD Ryzen 5 5500 İşlemci

AMD mATX Anakart

16GB DDR4 Ram

512GB NVMe M2 SSD

6GB GTX1660 Super ekran kartı

GA 650W 80+ ATX

RGB Gaming kasa

FreeDos

2 yıl garanti

Gamers Arena Sangal Extremely AMD Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD 8GB RTX4060 FreeDos Gaming PC özellikleri ve fiyatı: