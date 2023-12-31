Şok Market her hafta yayımladığı aktüel ürünler katalogu ile kaliteli ürünleri uygun fiyatla müşterilerine sunmaya çalışıyor. 2023 yılının son haftasında Şok Market aktüel ürünler katalogunda birtakım oyuncu ekipmanları mevcut; Şok Market 2024 yılına oyuncu bilgisayarı ve oyuncu kulaklığı satarak giriyor. Bu kapsamda Havit marka oyuncu kulaklığı ile Gamers Arena marka oyuncu bilgisayarı satışa sunulmuş durumda. Peki bu oyuncu bilgisayarı ve oyuncu kulaklığı özellikleri nedir, ne zamana kadar satışta, inceleyelim…
Şok Market Oyuncu Bilgisayarı ve Oyuncu Kulaklığı Satıyor
Şok market 30 Aralık 2023 tarihli katalogu ile Havit marka oyuncu kulaklığı satışını duyurdu. Bu kapsamda market, markanın kablolu ve kablosuz, iki farklı modelini kataloguna eklemiş durumda. Aktüel ürünler katalogundaki ürünler ve fiyatları 2 Ocak tarihine kadar geçerli. Söz konusu kulaklıklar, özellikleri ve fiyatları şu şekilde:
Havit Gamenote H2230Dn gaming mikrofonlu oyuncu kulaklığı (kablolu) özellikleri ve fiyatı:
- Fiyat: 449 TL
- Hoparlör: 50mm
- Hassasiyet:116 Db ± 3db
- Mikrofon: 6.0 * 2.7mm
- Bağlantı: 3.5mm Jac
- 2 yıl garanti
Havit Gamenote Fuxi-H3 kablosuz gaming oyuncu kulaklığı özellikleri ve fiyatı:
- Fiyat: 949 TL
- Hoparlör: 40mm
- Hassasiyet: 106 dB ± 3 dB
- Frekans: 20 Hz – 20 kHz
- Mikrofon: 6.0 * 2.7mm
- Batarya: 600 mAh
- Bağlantı: Bluetooth + 2.4 Ghz + Type-C Audio kablo + 3.5mm Audio kablo
- 2 yıl garanti
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Şok Market Aktüel Ürünlerde Oyuncu Bilgisayarı Satışta!
Şok Market’in 27 Aralık 2023 tarihli katalogunda ise Gamers Arena marka dört farklı oyuncu bilgisayarları mevcut. Bu ürünlerin indirimli satış fiyatları da 2 ocak tarihine kadar geçerli. Bu kapsamda Şok Market’in satışa sunduğu oyuncu bilgisayarlarının özellikleri ve fiyatları şu şekilde:
Gamers Arena Hell AMD Ryzen 5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos gaming PC özellikleri ve fiyatı:
- Fiyatı: 11.750 TL
- AMD Ryzen 5 5600G İşlemci
- AMD mATX Anakart
- 16GB DDR4 Ram
- 512GB NVMe M2 SSD
- GA 650W 80+ ATX
- RGB Gaming kasa
- FreeDos
- 2 yıl garanti
Gamers Arena Ace AMD Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD 8GB RX5500XT FreeDos gaming PC özellikleri ve fiyatı:
- Fiyatı: 14.749 TL
- AMD Ryzen 5 5500 İşlemci
- AMD mATX Anakart
- 16GB DDR4 Ram
- 512GB NVMe M2 SSD
- 8GB RX5500XT Ekran kartı
- GA 650W 80+ ATX
- RGB Gaming kasa
- FreeDos
- 2 yıl garanti
Gamers Arena Strike AMD Ryzen 5 5500 16GB DDR4 512GB SSD 6GB GTX1660 Super FreeDos gaming PC özellikleri ve fiyatı:
- Fiyatı: 16.499 TL
- AMD Ryzen 5 5500 İşlemci
- AMD mATX Anakart
- 16GB DDR4 Ram
- 512GB NVMe M2 SSD
- 6GB GTX1660 Super ekran kartı
- GA 650W 80+ ATX
- RGB Gaming kasa
- FreeDos
- 2 yıl garanti
Gamers Arena Sangal Extremely AMD Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD 8GB RTX4060 FreeDos Gaming PC özellikleri ve fiyatı:
- Fiyatı: 23.999 TL
- AMD Ryzen 5 5600 İşlemci
- AMD mATX Anakart
- 16GB DDR4 Ram
- 512GB NVMe M2 SSD
- 8GB RTX4060 Ekran kartı
- GA 650W 80+ ATX
- RGB Gaming kasa
- FreeDos
- 2 yıl garanti