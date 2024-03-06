ŞOK Market PS5 Satıyor – 6 Mart! ŞOK’ta PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar?

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ŞOK Market her hafta getirdiği aktüel ürünlerle müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda iPhone 15 Pro Max getiren perakende devi bu hafta (6 Mart) getirdiği cihazlarla da müşterilerini şaşırtmayı başardı. Oppo, Xiaomi, Vivo gibi markaların telefonlarını aktüel ürünler kataloguna ekleyen ŞOK Market PS5 de satıyor. Peki Şok’ta PlayStation 5 fiyatı ne kadar?

ŞOK Market PS5 Satıyor! ŞOK’ta PS5 Fiyatı Ne Kadar?

Şok aktüel ürünler kapsamında yine şaşırtıcı cihazlar getirmiş. Her hafta farklı ürünleri müşterilerine sunan marketin bu haftaki sürprizi ise PlayStation 5 oldu. Şok Market 6 – 12 Mart tarihleri arasında PlayStation 5 dijital sürüm oyun konsolunu müşterilerine sunacak. Üstelik 2 adet Dualsense oyun kolu ile birlikte.

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PlayStation 5 Şok Market fiyatı ise iki oyun kolu ile birlikte 24.800 TL kadar. Oyun severler, PS5 oyun konsolunu satın almayı düşünenler için muhteşem bir fırsat denilebilir. PS5 oyun konsolu 6 Mart Çarşamba ile 12 Mart Salı günleri arasında satışa sunulacak. O yüzden satın almak isteyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var. Şok Market’te ayrıca taksitli satın alma seçeneği de bulunmakta.

PlayStation 5 Özellikleri

Merak edenler için PlayStation 5 özelliklerini aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

İşlemci: 86-64-AMD Ryzen “Zen 2”

8 Çekirdek / 16 Threads

3.5 GHz’e kadar değişken frekans hızı

Grafik işlemci: GPU

AMD Radeon RDNA 2 – temelli grafik kartı

Ray tracing hızlandırıcı

2.23 GHz’e kadar değişken frekans (10.3 TFLOPS)

16 GB GDDR6 bellek

448 GB/ s Bant genişliği

825 GB SSD depolama

5.5 GB/ s Okuma bant genişliği (Ham/ Raw)

Şok Market Akıllı Telefon – 6 Mart

Şok Market’in 6 Mart aktüel katalogunda yayınlanan tek elektronik ürün PlayStation 5 değil. Akıllı telefon piyasasının fiyat performans ürünü olarak nitelendirilebilecek telefonlar da bu hafta gelen cihazlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda şok market Samsung Galaxy A34 256 GB, Xiaomi Redmi 12 128 GB, Oppo A16 64 GB, Vivo Y16 32 GB gibi akıllı telefonlar da raflarda yerini almış durumda.

Samsung Galaxy A34 256 GB fiyatı ve özelliklerini listeleyelim:

Ekran: 6.6 inç FHD+ 1080 x 2400 SuperAMOLED 120 Hz 1000nit

İşlemci: Dimensity 1080 (6nm)

Arka Kamera: 48 MP OIS f/1.8 + 8 MP ultra geniş f/2.2 + 5 MP makro f/2.4

Ön Kamera: 13 MB f/2.2

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (1TB microSD destği)

İşletim Sistemi: Andrıid 13 ve One UI 5.1

Batarya: 5000 mAh 25W

Renk Seçenekleri: İnci beyazı, siyah, açık yeşil

Fiyat: 12389TL

Xiaomi Redmi 12 128 GB fiyatı ve özellikleri:

Ekran: 6.79 inç, IPS LCD, FullHD+, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G88

RAM: 4/8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera

Ön Kamera: 8MP

Pil: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 13 MIUI 14

Fiyat: 7599 TL

Bunların yanı sıra Oppo A16 64 GB fiyatı 5799 TL, Vivo Y16 32 GB fiyatı ise 4099TL şeklinde.