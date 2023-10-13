Somie Games Oyun Gecesi Düzenliyor

2023 yılı itibari ile faaliyetlerine başlayan Türk oyun şirketi Somie Games, oyuncularla etkileşimini yüksek tutacak faaliyetlere de önem vereceğe benziyor. Çiçeği burnunda oyun şirketi tarafından yapılan duyuruya göre yarın (14 Ekim Cumartesi) akşam saat 20’de Discord üzerinden ödüllü oyun turnuvası düzenlenecek. Somie Games Oyun Gecesi için detaylara geçelim.

Somie Games Oyun Gecesi: Ödüllü VALORANT Turnuvası

Yarın akşam saat 20’de Somie Games’in SKAi: Infinity Lands Discord Server’ı üzerinden gerçekleştireceği “Oyun Gecesi” etkinliğinde Valorant Turnuvası yapılacak. Turnuva herkesin katılımına açık, aynı zamanda turnuvada dereceye girenler için ödül de verilecek. Şirket tarafından ödüle dair herhangi bir açıklama yapılmış değil.

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Takımı olanların ekipleri ile birlikte dahil olabilecekleri turnuva için başvurular yarın akşam üzeri saat 17’ye kadar devam edecek. Ekibi olmayan kişilerin katılımının da mümkün olduğu turnuvaya bireysel olarak başvuran kişiler, Somie Games tarafından uygun görülen ekiplere yerleştirilecekler.

Somie Games oyun gecesine katılmak isteyenler aşağıda yer alan linkteki başvuru formunu doldurabilirler. Ekip tarafından yapılacak değerlendirmenin akabinde oyun gecesindeki yerlerini alabilirler, turnuvada keyifli zaman geçirebilir, yeni oyun arkadaşları ile tanışabilir ve turnuvada başarılı olmaları durumunda sürpriz ödüllere uzanabilirler.

Somie Games Oyun Gecesi Başvurusu İçin: https://rebrand.ly/Valorant-Turnuvasi

Somie Games Hakkında

Faaliyetlerine bu yıl içerisinde start veren Somie Games, Türk oyun şirketleri arasına katıldı. Oyun sektörüne hızlı bir giriş yapan ekip; Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başında düzenlenen GameX 2023’te de boy gösterdi.

30 Ağustos – 2 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen GameX Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda GameX Indie Alanı’nda kurduğu stant ile oyun severlerle buluşan ve tanışan ekip, geleceğe dair önemli bir vizyon ortaya koyuyor.

Eylül ayı içerisinde büyük bir katılımla gerçekleştirilen 2023 İzmir Teknofest’te de yerini alan Somie Games’in enerjisi, oyun sektöründeki geleceğinin parlaklığına dair önemli ip uçları veriyor. Doğrudan oyun severlerle etkileşim kurmaya da büyük önem gösteren yerli oyun firması, “oyun gecesi” ve “oyun turnuvaları” ile oyun tutkunlarıyla bir araya gelmeye de özen gösteriyor.