Son ÖTV Düzenlemesinden Sonra 25.000 TL Altına Alabileceğiniz 6 Araba

Araç alma konusunda uygun fiyatlı bir tercih yapmak istiyorsanız ama ne alacağınızı bilemiyorsanız, bu yazımızda sizin için uygun fiyatlı araç listesi hazırladık. Bu yazımızda sizin için bol alternatifli bir liste yapmak istiyoruz. En azından tarzınıza, beklentinize de uygun bir araç bulma ihtimaliniz olur. Peki ama 25.000 TL altına alabilecek araç konusunda neler var? Gelin hep birlikte inceleyelim ve özellikle klasik araçlarla ilgili beklentilere göz atalım. Bu listemizde 4X4 araçtan tutun da, üstü açık araba modellerine varıncaya kadar genel bir içerik listesi bulunuyor. Üstelik bu araçlarda vergi de yok. Fiyatlarının hepsi vergi dahil fiyatlar oluyor. Hazırsanız başlayalım!

Belki de Hayalimiz Olan Range Rover Akülü Araba (18.000 TL)

Gerek içerik özellikleri, gerek açılıp kapanan kapılar, gerek emniyet kemeri ve LED ışık desteği ile ilgi çeken bu araçta pek çok özellik var. Zaten 4×4 araç olarak ön plana çıkıyor. Çocuğunuza bu aracı alırsanız, kendinize araç almış kadar mutlu olabilirsiniz.

Artık Benzin Almak Zorunda Değilsiniz! Regal Raptor 3 Tekerlekli Elektrikli Araç (18.800 TL)

Doğruya doğru! Araç bir araba klasmanında sunuluyor. Toplam 1 yetişkin ve 2 çocuk ile seyahat edebilen bu araç, 72 volt elektrik sunuyor ve kapalı kabin sayesinde yağmurlardan korunabiliyorsunuz. 6 aküye sahip olan bu araç tek şarj ile 50, 60 km yol yapabiliyor. Saatlik hız sınırı da 35 km. Trafikte de rahatlıkla ilerleyebileceğiniz bu araç ile şehir içinde kısa mesafelerde rahat edebilirsiniz.

Orta Çağ’da Bir Spartacus Olmak İçin At Arabası (22.500 TL)

Bu aracın fiyatı da genel ilanlara göre veriliyor. Hem antika hem de eski bir tarz olarak görüldüğü için fiyatı bu şekilde. Tabi bu fiyata at dahil değil.

Bebeğiniz İçin Mima Xari Bebek Arabası (19.000 TL)

Ultra rahat, kompakt bir tasarımla karşımıza çıkan bu araç stilize bir sürüş deneyimi sunuyor. Benzersiz bir hijyen desteği sunan araç 360 derece sabit kullanılabilir bir süspansiyon yapısıyla ilerliyor. Pek çok ebeveynin hoşuna gidecek bir kullanım var yani bu araçta.

Merdiven Çıkan Akülü El Arabası (15.000 TL)

Evet yanlış duymadınız. Bu araç sağlam tekerleri sayesinde 250 KG kadar olan yükleri kolayca merdivenden çıkarmanızı sağlayacak. Bu araç iş yükünüzü hafifletiyor ve kontrolü tamamen size bırakmadan destek sunuyor. Basit dokunmatik tuşlarıyla hızlıca yüklerinizi çıkarabilirsiniz.

4 Çeker Hpi Mamba Rtr Uzaktan Kumandalı Araba (8.400 TL)

Bu araç özellikle ayarlanabilir süspansiyon yapısıyla geniş çaplı bir eğlence deneyimi sunuyor. Süspansiyonlar, germeler ve pil hazneleri ile rulmanlı yapısıyla geniş bir eğlence dünyası yaratıyor. Daha az bakımla daha çok verim sunan bu araç alüminyum big bore amortisör teknolojisiyle donatılmış durumda.

Bu listeye göre tercihlerinize uyan araçlara göz atabilir, alternatif model seçeneklerine de hızlıca ulaşabilirsiniz. Daha fazla merak ettiğiniz araç listesi için yeni bir içerikle daha karşınıza geleceğiz. Şimdiden keyifli (umarız) kullanımlar diliyoruz.