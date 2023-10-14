Sonic Superstars İnceleme Puanları ve Yorumları Geldi

Japonya merkezli çok uluslu dev oyun şirketi Sega’nın geliştirdiği ve yayıncılığını da üstlendiği çok oyunculu platform oyunu Sonic Superstars için inceleme puanları ve yorumları gelmeye başladı. Oyun sektörünün önemli medya kuruluşlarından genel olarak “ortalama puanlar” alan oyun, 17 Ekim de piyasaya sürülecek. Sonic Superstars için verilen inceleme puanları ve gelen yorumlara birlikte göz atalım.

Sonic Superstars İnceleme Puanları

Oyunu incelemesi için erken erişim imkanı tanınan şirketlerin Sonic Superstars için uygun gördükleri puanlama şu şekilde:

VGC 8/10

Shacknews 8/10

CGMagazine 8/10

GamesRadar 8/10

Tech Raptor 8/10

Multiplayer İtalya 8/10

PSX Brasil 80/100

Spaziogames 7,9/10

The Gamer 7,5/10

Press Start 7,5/10

IGN 7/10

God is a Geek 6,5/10

Push Square 6/10

VG247 3/5

Gaming Bolt 5/10

Metacritic: 75

Opencritic: 76

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Sonic Superstars Yorumları

Oyun sektöründe faaliyet gösteren medyaya mensup şirketlerin ve oluşumların Sonic Superstars için yorumları şu şekilde:

“Her seviye için benzersiz bir dinamiğe sahip oyun, hızdan bir miktar ödün vermiş. Sonic The Hedgedog serisinin önceki oyunları çok daha hızlıydı. Boss tasarımları yaratıcı ve zekice olmuş. Oyunun müzikleri güzel ancak diğer ses efektleri ve kalitesi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Genel olarak beklentiyi çok yüksek tutmazsak iyi bir oyun ama seride daha iyi oyunlar görmüştük.” (IGN – Sonic Superstars İncelemesinden – Puan 7/10)

“Genel olarak, Sonic Superstars için yapılan incelemeler serinin hayranlarının isteyeceğinden biraz daha uzak. Ancak yine de genel olarak olumluyuz diyebiliriz. Oyuna eklenen yeni fikirler Sonic’in hızına negatif etki etmiş. Buna rağmen 2D platform oluşturmanın temposu olması gerektiği gibi ilerledi.” (The Gamer – 7,5/10)

“Sonic Superstars, orijinal yan kaydırma klasiklerine sadık kalarak modern zevklere çok iyi hitap eden çok güzel bir oyun. 12 bölgesinde bazı hayal kırıklıkları ve tutarsız bir kalite havası olsa da; temelde iyi üretilmiş, yapılacak şeyler ve oynanacak modlarla dolu. Sonic Mania’nın ustaca seviye tasarımını tam olarak göremesek de elimizde gerçekten iyi bir Sonic oyunu daha var.” (GamesRadar 8/10)

“Sonic Superstars, ana serinin harika yeni bir yinelemesini temsil ediyor; hem geleneksel hem de mekan açısından sadık, ancak neredeyse her açıdan taze bir bölüm. Seviyelerin yapısı birbirinden çok farklı özelliklere sahip dört karakterin kullanımına uygun akıllı ve işlevsel… Boss savaşları eğlenceli ve asla sinir bozucu değil; genel olarak, seviyeler arasındaki içerik miktarı, zümrütlerin güçleri ve yeni nesne olan meyveyle bağlantılı zorluklar iyi ayarlanmış. Sonic Superstars, tarihi hayranların koleksiyonunda eksik olamayacak oyunlardan biri.” (Multiplayer İtalya 8/10)