Sons of The Forest Oynanış Videosunu Yayınladı!

Günümüzün popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan The Forest oyunun devamı niteliğinde olan Sons of the Forest yakın bir zamanda oyuncular ile yarın buluşacak. Oyunun ilk serisinden sonra uzun bir süre yeni oyun için ara verilmişti. Bugünkü yazımızın konusu ise Sons of The Forest oynanış videosuna göz atacağız.

Oyun ilk çıktığı dönemde oldukça yoğun bir ilgi görmüştü özellikle hayatta kalma oyunlarında en çok dikkat çeken özelliklerden biriside gerçek yaşama en yakın hali ile uyarlı olmasıdır. Gelin hep beraber ikinci oyunun oynanış videosuna bir göz atalım.

Özellikle ikinci oyun birinci oyuna nazaran daha fazla ekipmanlı olacak gibi duruyoruz. Oyunun en önemli faktörlerinden biri olan yerlileri ise kontrol edebildiğimiz görüyoruz. Bunun yanında ateşli silahlara sahip olmamız oyunda daha güçlü varlıkların olabileceğine işaret etmekte olduğunu düşünüyoruz.

Oyunun kısaca konusunu da açıklayalım; Oyuncular Sons of the Forest hikayesinde kayıp bir milyarderi aramak için başka bir adaya gönderilen bir kurtarıcı rolünü üstlenecek. Hayatta kalmak için önceki oyunda ki gibi avlanmak ve zanaat (craft) yapmak oyunun ana temelini oluşturacak.

Oyuncuların bir diğer merak ettiği konu ise oyunun fiyatı oluyor, oyunun fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.