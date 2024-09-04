Sony Concord’da Aradığını Bulamadı, Concord Oyun Dünyasına Veda Ediyor

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Sony 18 Temmuz 2024 tarihinde piyasaya çıkardığı Concord oyunundan oldukça umutluydu. Birinci şahıs nişancı oyunu olarak oyun severlere sunulan yapım beklenen ilgiyi görmedi. Yayınlandığı hafta yalnızca 25 bin satış rakamına ulaşan yapım tam bir hayal kırıklığı oldu. Sony Concord’da aradığını bulamadı ve Concord oyun dünyasına veda ediyor. İşte detaylar…

Sony Concord’da Aradığını Bulamadı

Concord oyunu Overwatch’un başarısından etkilenilerek tasarlanan ve geliştirilmeye başlanan bir yapım. Oyun Firewalk Studios tarafından geliştirildi ve 2023 yılında duyurulmuştu. Sony tarafından kısa bir süre önce yayınlanan oyun PlayStation 5 ve PC platformu kullanıcılarına sunuldu. Oyunun beta sürümü geçtiğimiz Temmuz ayında erişime açılırken 23 Ağustos 2024 tarihinde de tam sürümü yayınlandı.

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Yayınlandığı andan itibaren oyuna olan ilgi oldukça düşüktü. IGN’nin yayınladığı verilere göre Concord yayınlandığı ilk hafta yalnızca 25.000 kopya satışı gerçekleştirdi. Çıktığı günden bugüne dek de hem satış rakamları hem de aktif oyuncu sayısı oldukça düşük seyrediyor. Durum böyle olunca da yayıncı Sony, oyunun fişini çekiyor diyebiliriz.

Yapılan açıklamalara göre Concord sunucuları 6 Eylül 2024 tarihinde kapatılacak. Oyun kaldırılıyor ancak geliştirici stüdyo Firewalk Studios’un akıbeti ne olacak? Bu konuda henüz kesin bir bilgi yok ancak ilerleyen süreçte Firewalk Studios’un da kapatılacağı söyleniyor. Concord oyununun sunucularının kapatılacağı ise oyunun yönetmeni Ryan Ellis tarafından Playstation.Blog’da duyuruldu.

Concord Satın Alanlara Ücret İadesi Yapılacak mı?

Concord PlayStation canlı servis stratejisi dahilinde üretilmiş bir oyun ancak buna rağmen yeterli kopya satışı gerçekleştiremedi. Uzunca bir süre geliştirme aşamasında olan yapımın 2 haftalık yayın sürecinin ardından kaldırılacak olması, geliştirici ekibi oldukça üzdü. Peki oyunu satın alanlar ne yapacak, bakalım…

Sony 6 Eylül’de Concord sunucularını kapatacak ve oyun piyasadan kaldırılacak. Concord’un satışları 4 Eylül itibarı ile durduruldu ve şimdiye dek oyunu satın alanlar ise ücret iadesi alabilecekler. Her ne kadar Sony bu oyundan büyük bir başarı beklese de oyunun emsallerinin ücretsiz olarak oynanabiliyor olması, Concord’un piyasa tarafından kabul edilmemesine sebep olmuş olabilir.

Concord Oyun Dünyasına Veda Ediyor

Örneğin Apex Legends oyunu, Epic Games’in Fortnite’ı, Blizzard’ın Overwatch’u gibi yapımlar ücretsiz oynanabilmekte iken Concord 40 dolarlık bir fiyatla satışa sunuldu. Bununla birlikte Concord’un karakter tasarımları da eleştirilen bir nokta idi. Ayrıca pazarlama kısmında da birtakım yetersizlikler olunca Concord oyun dünyasına veda etmek zorunda kaldı.