Sony Game Pass Yakında Hizmete Giriyor!

Sony, bu hafta PlayStation için yeni bir video oyunu abonelik hizmeti sunmaya hazırlanıyor. “Spartacus” kod adıyla geliştirilmekte olan hizmet, Sony’nin Xbox Game Pass‘e rakip olarak hizmet edecek.

Bir rapora göre; yeni hizmet Playstation Now ve Playstation Plus hizmetlerini birleştirecek ve eski PlayStation dönemlerinden; modern oyunları ve klasikleri içerecek birden fazla şey vaat edecek.

Microsoft Xbox Game Pass, sağladığı paranın karşılığı nedeniyle aşırı başarılı bir platform. Aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık abonelikle Game Pass’te; kullanıma sunulan herhangi bir oyunu indirip oynayabilirsiniz.

Bu bağlamda, Microsoft, Game Pass’te büyük bir oyun kitaplığı sunmanın yanı sıra; en iyi oyunları (Halo Infinite gibi) piyasaya çıktığı ilk gün kullanıma sunarak mükemmel bir iş çıkarıyor.

Ancak Sony’nin bu yoldan gitmesi beklenmiyor ve muhtemelen; bazı oyunları piyasaya çıktıktan sonra belirli bir süre için satın alınır durumda tutacak. Bu nedenle, kullanıcılar yakın zamanda God of War Ragnarök gibi gelecek oyunları bu hizmette deneyimleyemeyecek.