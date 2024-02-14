Ana Sayfa » Oyun Sony PlayStation 5’te Aradığını Bulamadı, Satış Rakamları Beklendiği Gibi Değil Oyun Sony PlayStation 5’te Aradığını Bulamadı, Satış Rakamları Beklendiği Gibi Değil Emine Emre 0 Görüntüleme

Teknoloji devi Sony’nin gerek elektronik ev aletlerinde gerekse oyun sektöründe başarısı tartışılmaz. Her ne kadar başarılı bir firma olsa da bazı ürünler tabiri caizse tutmayabiliyor. Genel piyasa koşulları, küresel ekonomik durum, sektördeki rakip ürünlere olan ilgi gibi faktörler, piyasaya yeni sürülen ürüne olan ilgiyi etkileyebiliyor. Marka, PS5’te de böyle bir durumla karşılaştı. Sony PlayStation 5’te aradığını bulamadı; satış rakamları beklendiği gibi gerçekleşmedi.

Sony PlayStation 5’te Aradığını Bulamadı

2023 yılı verilerine göre Sony, yılı kar ile bitirmesine rağmen oyun sektöründe istediği başarıyı elde edemedi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 10’luk bir gelir artışı sağladığını aktaran marka, bu aratışın finans, müzik ve film sektörlerindeki faaliyetlerinden geldiğini aktardı. Pek çok sektörde başarı elde etmeye alışkın olan Sony, oyun ve eğlence sektörüne daha fazla ağırlık vererek burada da liste başı olmayı hedefliyor.

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Hali hazırda finans alanında zaten güçlü olan ve bu sektörden yüksek kar elde eden Sony’nin, söylenene göre önümüzdeki yıllarda finans departmanını ayırmayı planlıyor. Bu kapsamda marka, Sony Finansal Grup adında bir şirket kurmayı hedeflemekte. Henüz şirketten böyle bir açıklama yapılmadı ancak konuşulanlar bu yönde…

Kuruluşu 1946 yılına dayanan Japon menşeli teknoloji alanında yıllardır adından söz ettiren Sony, bir dönem yalnızca elektronik donanım üretmekteydi. Ancak teknolojinin gelişimi ve sektörlerin inovatif bir başkalaşım geçirmesi, markanın diğer alanlara yönelik üretim yapmasını sağladı. Sony’nin oyun sektöründeki yadsınamaz başarısının en büyük örneği PlayStation diyebiliriz. Yıllardır PlayStation oyun konsolu en çok satanlar listesinde başı çekiyor.

PS5 Geçtiğimiz Yıl 16,5 Milyon Adet Satabildi

PlayStation serisinin çoğunda beklentileri tutan Sony, bu defa yanıldı. PlayStation 5 ürünü, hedeflenen satış rakamlarını tutturamadı. Marka PS5 için 2023 yılında 25 milyon adet PS5 satmayı amaçlıyordu ancak bu rakam yaklaşık 16,5 milyon seviyelerinde kaldı. PlayStation 5’in bu durumu elbette yatırımcıların radarında takıldı. Yatırımcılar, bu düşüşün Microsoft’un Xbox yatırımlarından dolayı olduğunu düşünüyor. Bu yatırımların şirkete olan baskısı sebebiyle, markanın oyun sektöründe gerilediği düşünülmekte.

Sony’nin oyun sektöründeki bu durumunun; düşük kar marjı ile sunulan kampanyalar, PS5 satışlarının beklenildiği gibi gerçekleşmemesi ve oyun donanımlarındaki satışların azalması sebepleriyle gerçekleştiği söylenmekte.

Marka’nın oyun alanındaki bazı hamleleri yerini bulmasa da yine de hepten başarısız sayamayız. Örnek vermek gerekirse, Ekim 2023’te oyuncuyla buluşan Marvel’s Spider – Man 2 oyununun 10 milyon kopya satması, 2024 yılına ilişkin umutları yeşertti diyebiliriz. Bununla birlikte PlayStation 5 de umut vaat eden yatırımlardan biri oldu. Sony 2023 yılını oyun sektörü bakımından yeterince iyi geçiremese de 2024 yıl için hedefleri tutturabilecek gibi görünüyor.