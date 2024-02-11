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Sony PlayStation’ın sektördeki otoritesi elbette tartışılmaz düzeyde. Oyun dünyasının en çok kullanılan konsollarını üreten marka, 2020 yılında PlayStation 5’i çıkarmıştı. PlayStation 5 Pro hazırlıkları sürerken marka, bilindiği üzere Sony PS6 geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. PS6’nın kullanıcıyla buluşması için daha oldukça fazla vakit var ancak söylenenlere göre Sony PlayStation 6 AMD ile sektörün en güçlüsü olmayı hedefliyor.

Sony PlayStation 6 AMD ile Sektörün En Güçlüsü Olacak

Teknoloji devi Sony Play Station 6 ile zaten belli bir üstünlüğünün bulunduğu oyun sektörünü tamamen domine etmeye hazırlanıyor. wccftech’in yayınladığı habere göre marka, gelecek nesil oyun konsolu PS6’da AMD kullanarak, sektörün en güçlü konsolunu oyun severlere sunmayı amaçlıyor. Yaklaşık bir yıldır geliştirme aşamasında olan cihazın pek çok özelliği belli olmasa da bazı net detaylar da bulunuyor.

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RedGaming Tech’in yayınladığı raporlara göre Sony, AMD’yi tek tedarikçi olarak düşünmekte. Bu ayrıntıdan anlaşıldığı üzere marka PS6 cihazında AMD işlemci kullanacak. Aslında bu detay biraz ilgi çekici çünkü Sony PlayStation 5’i geliştirme prosesinde Nvidia’nın da aralarında bulunduğu pek çok marka ile görüşmüştü. PS5 geliştirme sürecinde işlemci konusunda kesin bir yargıya varılamamıştı ancak şimdi Sony AMD’yi tercih etti denilebilir.

Sony Play Station konsollarının gelecek nesli için 2028 tarihini işaret etmekte. Aslında bu süre sektörün en güçlü oyun konsolunu geliştirmek için yeterli gibi görünüyor. PS6 kapsamında markanın farklı ve yeni nesil teknolojik deneyimleri sunması bekleniyor. Bu bakımdan cihazın makine öğrenimi, ışın izleme, yapay zeka, gibi teknolojileri öne çıkaracağı belirtilmekte. Sony bu adımlarda daha zengin bir oyun deneyimi sunmayı hedeflemekte. Bahse konu son teknolojik özelikler, performans maliyetleri sebebi ile her platformda desteklenmese de oyun deneyimini artırma vizyonunun hedeflendiğini gösteriyor.

PlayStation 5 Pro 2024 Sonuna Yetişebilir

PlayStation 6 oyun konsolu için biraz daha vakit var ancak, serinin son konsolu olan PlayStation 5 ilgili de önemli bir haber bulunuyor. Red Gaming Tech’in yayınladığı bir videoda PlayStation 5 Pro ve Sony’nin yeni sistemi hakkında birtakım bilgiler mevcut. Bahse konu bilgilere göre Sony’nin geliştirme kitlerini üçüncü taraf stüdyolara göndermiş bulunuyor ve bu da markanın orta nesil yenileme sistemine yönelik ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama olmadığının altını çizelim. PlayStation 5’in yeni güncellemesinin 2024 sonuna doğru yapılma olasılığını destekliyor.