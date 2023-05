Sony PlayStation, canlı hizmet oyunlarını tanıtmaya hazırlanıyor

Görünüşe göre Sony PlayStation, canlı hizmet oyunları pazarının kazançlı alanında yer almayı planlıyor. Şirketin PlayStation’a özel oyunları, en iyi anlatı odaklı oyunlardan bazılarıyla tanınıyor ve bildirildiğine göre yepyeni bir hamle ile canlı hizmet oyunlarına girmeyi planlıyor.

PlayStation konsolu, geniş çapta akredite edilmiş birkaç tek oyunculu kampanya oyununa erişim sağlıyor. Buna God of War, Horizon serisi, The Last of Us gibi oyunlar da dahil. Ancak, markanın diğer birçok şirketin canlı hizmet modeliyle uyguladığı son derece başarılı stratejiye doğru genişlemeyi planladığı görülüyor. Bir canlı servis oyunu temelde internet bağlantısıyla çalışan ve tipik olarak bir dereceye kadar çok oyunculu unsur sunan bir oyundur.

Bu oyunları oynamak genellikle ücretsizdir ve oyun içi kozmetik öğeler veya diğer ücretli DLC biçimlerindeki satışlardan doğrudan para kazanır. Başarılarının nedenlerinden biri, bir stüdyonun bir oyun yapması ve oyuncu tabanlarını korumak için sunulan içeriği güncellemesi gerektiği gerçeğidir. Bunun harika bir örneği, Epic’in son derece başarılı Fortnite’ı ve Bungie’nin Destiny serisidir. Şimdi ise Sony’nin kendi formülüyle de bazı değişiklikler yapmaya çalıştığı görülüyor. Özellikle, şirket PS5’te çalışan yeni bir elde taşınır oyun akış cihazını piyasaya sürmeye çalışırken bile haberler geldi.

Daha önce, şirketin oyunlarının yüzde 88’i geleneksel modeli takip ederken, yalnızca yüzde 12’si canlı hizmetti. Ancak son zamanlarda, en son yatırım stratejisinin bu oranı sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 60’a çevireceğini açıkladı. Yani canlı servis modeline ağırlık verecek. Hatta bu hamle için yepyeni bir franchise başlatmayı planlıyor. Yakında “PlayStation Studios’tan birkaç yeni kreasyona bir bakış” sunacağına söz verdi.