Sony, PlayStation Plus Abonelik Hizmetini Duyurdu

İlk hizmet, mevcut PlayStation Plus hizmetiyle tamamen aynı olan PlayStation Plus Essential olacak. PlayStation Plus Extra olarak adlandırılan bu kısım, Essential kısmının tüm avantajlarını sunarken, kullanıcılara abonelik etkin olduğu sürece her zaman indirilebilen ve oynatılabilen 400'e kadar PS5 ve PS4 oyunundan oluşan bir kataloğa erişim sağlıyor. Son olarak, en pahalı seçenek olan PlayStation Plus Premium var. Bu kısım, Temel ve Ekstra katmanların tüm avantajlarını içeriyor ve oyun kataloğuna ek 340 ek oyun daha ekliyor.