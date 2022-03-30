Sony, PlayStation Plus Abonelik Hizmetini Duyurdu

Sony, artık kullanıcıların indirip oynayabileceği bir oyun kitaplığının yanı sıra; bulut tabanlı PlayStation Now hizmetine bağlı PlayStation Plus hizmetinin büyük bir çalışmasını duyurdu.

İlk hizmet, mevcut PlayStation Plus hizmetiyle tamamen aynı olan PlayStation Plus Essential olacak. Bu, iki aylık oyun, çevrimiçi çok oyunculu erişim; buluta kaydetme ve indirimler gibi aynı avantajları içeriyor. Aylık 10 dolar, üç aylık 25 dolar ve yıllık 60 dolar olan fiyatlandırma da aynı kalacak. Mevcut tüm PlayStation Plus kullanıcıları bu kısma taşınacak.

Bir sonraki hizmet, işlerin ilginçleştiği yer. PlayStation Plus Extra olarak adlandırılan bu kısım, Essential kısmının tüm avantajlarını sunarken; kullanıcılara abonelik etkin olduğu sürece her zaman indirilebilen ve oynatılabilen 400’e kadar PS5 ve PS4 oyunundan oluşan bir kataloğa erişim sağlıyor. Buna PlayStation Studios oyunları ve üçüncü taraf geliştiricilere ait olanlar dahil.

Son olarak, en pahalı seçenek olan PlayStation Plus Premium var. Bu kısım, Temel ve Ekstra katmanların tüm avantajlarını içeriyor. Ayrıca oyun kataloğuna ek 340 ek oyun daha ekliyor.

Premium katman, Ekstra ve Premium katmanlara dahil olan orijinal PS1, PS2; PSP ve PS4 oyunları için bulut akışı seçeneğini de etkinleştiriyor. Bu oyunlar bir PS5, PS4 veya bir bilgisayarda yayınlanabilme özelliğine sahip.