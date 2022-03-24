Sony, PUBG Mobile Turnuva Ortağı Oldu

Sony Xperia, PUBG Mobile’daki 2022 küresel turnuvalarının resmi akıllı telefon ortağı oldu. Sony, yaklaşan yarışmalar için amiral gemilerini dünyanın dört bir yanındaki profesyonel oyunculara tedarik edecek.

Bu yıl bölgede daha fazla turnuva yapılacak, böylece daha fazla insan rekabet etme fırsatı bulacak. İki büyük etkinlik olacak. 2022 PUBG Mobil Küresel Şampiyonası ve bir yıl ortası turnuvası (ikincisiyle ilgili ayrıntılar yakında açıklanacak) gerçekleşecek.

PUBG Mobile Global Esports Direktörü James Yang “Oyuncu deneyimi PUBG MOBILE Esports için her zaman birinci önceliktir; bu nedenle Sony Xperia ile bir ortaklığa girmek doğal ve kendinden emin hissettirdi. Bu yılki küresel turnuvalarımızda oyuncularımızın Xperia amiral gemisi serileriyle; daha da güçlü bir performans sergilediklerini görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Sony Xperia 1 III ve Xperia 5 III’ü oyun telefonları olarak düşünmeyebilirsiniz; ancak Sony aslında onları yeniden yapmak için çok çaba sarf etti. Mühendisler, Mark II neslinden beri profesyonel oyunculara danışıyor.

Oyuncuların parmak hareketlerini kaydetmeye ve ekranda ince ayar yapmalarına yardımcı olmak için; bir robotla kopyalamaya kadar gittiler. Bu arada ekran 120 Hz yenileme hızına ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip.