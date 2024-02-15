Ana Sayfa » Oyun Sony Strateji Değiştiriyor: Artık Daha Fazla PlayStation Oyunu PC’ye Gelecek! Oyun Sony Strateji Değiştiriyor: Artık Daha Fazla PlayStation Oyunu PC’ye Gelecek! Emine Emre 0 Görüntüleme

Pek sektörün olduğu gibi oyun sektörünün de güçlü aktörlerinden biri olan Sony, birtakım strateji değişiklikleri ile yoluna devam etmeyi planlıyor. Markanın kısa zaman önce yaptığı açıklamalara göre PlayStation 5 oyun konsolu artık ömrünün son dönemlerine yaklaşmış durumda. PS5 satışlarının artık düşmeye başlayacağını aktaran marka, bunun yanı sıra SIE (Sony Interactive Entertainment) işletme karı problemine bir çözüm arayışında. Sony’nin strateji değişiklikleri kapsamında artık daha fazla PlayStation oyunu PC’ye gelecek.

Sony Strateji Değiştiriyor: Artık Daha Fazla PlayStation Oyunu PC’ye Gelecek!

Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO’su Jim Ryan önümüzdeki Mart ayında emekli olacak. Geçiş aşamasında Sony, Operasyon Direktörü (COO) Hiroki Totoki’yi Sony Interactive Entertainment Başkanı ve geçici CEO olarak görevlendirmişti. Ryan’ın Sony’deki görevinin son zamanlarında Totoki bazı açıklamalarda bulundu ve şirkette agresif değişimlere işaret etti.

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Yaklaşık 4 aydır söz konusu görevleri icra eden Totoki, bu süre zarfında şirkette uzun gözlemler yaptığını ve yolunda gitmeyen şeyler olduğunu aktardı. Totoki Bloomberg’den Takashi Mochizuki ile yaptığı görüşmede şirketin karlılık açısından önemli bir eksiğinin olduğunu fark ettiğini söyledi. Hiroki Totoki, SIE’de yapılan işin büyümeye ve yüksek kar marjları elde etmeye yönelik olmadığını belirtti. Tam olarak aktarmak gerekirse Totoki: ” SIE’de tespit ettiğim en büyük sorun, yaptıkları işin büyümeye, sürdürülebilir kârlar elde etmeye ve bir bütün olarak birim için daha yüksek marjlara nasıl dönüştürüleceği konusunda yeterli anlayışa sahip olmamaları.” dedi.

Bloomberg muhabirinin ilgili X paylaşımı şu şekilde:

Sony COO: "It's been four months since I became chairman of SIE. A big problem of SIE that I found is they don't necessarily have deep understanding of how their work is being translated to growth, generation of sustainable profits and higher margin for the unit as a whole" — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) February 14, 2024

Açıklamasının özünde Sony SIE’de hem yönetim hem de iş şekli sorunu olduğunu belirten Totoki, koltuğa gelince farklı stratejilerle yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda Totoki, artık konsolu popülerleştirmek için 1. parti oyunların kullanılmayacağını, bunun yerine PlayStation’ın birinci taraf içeriklerinin agresif bir şekilde yayılması gerektiğini belirtiyor. Bu kapsamda ilk etapta oyunların PC’de yayınlanması planlanmakta.

PlayStation Birinci Parti İçerikleri PC’ye Geliyor

Hiroki Totoki her ne kadar bunu yepyeni bir stratejiymiş gibi sunsa da aslında Sony hali hazırda PlayStation birinci taraf içerikleri PC’de yayınlamaya başlamıştı. Bununla birlikte şunu da eklemekte fayda var ki, oyunlar PC’ye konsoldan daha geç geliyor, tıpkı Horizon Forbidden West’in önce konsolda sonra PC’de yayınlandığı gibi.

Hiroki Totoki, PlayStation birinci sınıf içeriklerinin PC’de yayınlanmasının, oyunun daha geniş bir kitleye yayılarak daha çok kâr getireceğini belirtmekte. Buradan anlaşılacağı üzere artık PS oyunları Önce PlayStation’da sonra PC’de yayınlanmak yerine, iki platformda da aynı zamanlı yayınlanacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sony PS5 satışlarının düşme eğiliminde olacağını belirtmekte. PlayStation oyunlarını PC’ye “daha erken” taşımak işletme karını büyütmeye yardımcı olabilir. Aslında Helldivers 2’nin çıkışındaki başarı, bu yöntemin işe yarayacağını kanıtlamakta. Bununla birlikte PlayStation’ın yanı sıra Xbox’ın da bu stratejiyi benimseyeceği düşünülmekte.