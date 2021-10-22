Sony teaser, yaklaşmakta olan Xperia’yı bir telefona bağlı bir kamera olarak tanımlıyor

Zaten duymuş olabileceğiniz gibi, Sony 26 Ekim Salı günü yeni bir Xperia akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Bu telefonun ne olduğuna dair hiçbir ipucu yok ama şimdi Sony yaklaşmakta olduğunu anlatan bir tanıtım videosu yayınladı.

Videoda, Xperia 1 III, Xperia 5 II ve Xperia Pro gibi eski Sony modellerini öven birkaç profesyonel fotoğrafçı yer alıyor ve ardından henüz duyurulmamış model için bazı ayrıntılara yer veriyor. Ardından bir içerik oluşturucu ile onu “telefon takılı bir kamera” olarak nitelendiriyor. Bir fotoğrafçı paylaşım yaparken, kendisi için “oyun değiştirici” olan özel bir deklanşöre sahiptir.

Son olarak, söz konusu cihaz, tanıtım videosu sona ererken film yapımcısı Philip Bloom tarafından “şimdiye kadar kullanılan en iyi akıllı telefon kamerası” olarak lanse ediliyor. Cihaza veya teknik özelliklerinden herhangi birine gerçek bir göz atmamamıza rağmen, fotoğraf ve videoda mükemmel olması gereken fotoğraf odaklı bir telefon bekleyebiliriz. Umarım, Sony gelecek haftaki etkinlikten önce biraz daha teaser ile durumu netleştirir, yoksa etkinliğe neredeyse hiçbir şey bilmeden gireriz.