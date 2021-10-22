Ana SayfaAkıllı TelefonSony teaser, yaklaşmakta olan Xperia'yı bir telefona bağlı bir kamera olarak tanımlıyor

Sony teaser, yaklaşmakta olan Xperia’yı bir telefona bağlı bir kamera olarak tanımlıyor

Sony , 26 Ekim günü günü olan bir etkinlik için şimdiden davetiye gönderilecek. Davetin kendi içinde herhangi bir şey göstermiyor, ancak olan Sony'nin yeni teaser ile neler yaratabileceğini tahmin edebilir. Kamera bunların başında geliyor.

Ahmet Ekinler

-

0
Sony Xperia - Cepkolik

Zaten duymuş olabileceğiniz gibi, Sony 26 Ekim Salı günü yeni bir Xperia akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Bu telefonun ne olduğuna dair hiçbir ipucu yok ama şimdi Sony yaklaşmakta olduğunu anlatan bir tanıtım videosu yayınladı.

Videoda, Xperia 1 III, Xperia 5 II ve Xperia Pro gibi eski Sony modellerini öven birkaç profesyonel fotoğrafçı yer alıyor ve ardından henüz duyurulmamış model için bazı ayrıntılara yer veriyor. Ardından bir içerik oluşturucu ile onu “telefon takılı bir kamera” olarak nitelendiriyor. Bir fotoğrafçı paylaşım yaparken, kendisi için “oyun değiştirici” olan özel bir deklanşöre sahiptir.

Son olarak, söz konusu cihaz, tanıtım videosu sona ererken film yapımcısı Philip Bloom tarafından “şimdiye kadar kullanılan en iyi akıllı telefon kamerası” olarak lanse ediliyor. Cihaza veya teknik özelliklerinden herhangi birine gerçek bir göz atmamamıza rağmen, fotoğraf ve videoda mükemmel olması gereken fotoğraf odaklı bir telefon bekleyebiliriz. Umarım, Sony gelecek haftaki etkinlikten önce biraz daha teaser ile durumu netleştirir, yoksa etkinliğe neredeyse hiçbir şey bilmeden gireriz.

Önceki İçerikHuawei nova 9, Avrupa’da 499 € fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü
Sonraki İçerikAsus, ROG Phone ve Zenfone serileri için Android 12 sürüm programını duyurdu
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.