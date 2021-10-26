Sony Xperia Pro-I Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Sony bugün, Xperia markasıyla Sony Xperia Pro-I adlı; en yeni akıllı telefonunu resmi olarak piyasaya sürdü. Telefonun öne çıkan özelliği; Sony’nin RX100 VII fotoğraf makinesinde bulunan gelişmiş görüntüleme teknolojisi ve kamera teknolojisi diyebiliriz.

Sony Xperia Pro-I

Yeni duyurulan Sony Xperia Pro-I, dünyanın faz algılamalı 1.0 tipi sensörle gelen ; ilk akıllı telefonu olarak satışa çıktı. Nitekim cihaz, etkileyici düşük ışık performansı için; 2,4 µm piksel aralığına sahip 1.0 tipi Exmor RS sensörle birlikte geliyor.

1 inçlik sensör, RX100 VII kamerasından ödünç de diyebiliriz. Bu arada inanılmaz dinamik aralık için; RAW 12 bit çekimi ve alan derinliğini değiştirmek için; f/2.0 ile f/4.0 arasında değişen çift diyaframı destekliyor. Telefonda ayrıca mobil cihazlar için bir BIONZ X ve ön uç LSI da var.

Akıllı telefon; tümü ZEISS T yansıma önleyici kaplama; ve bir 3D iToF sensörü ile desteklenen üç kamera lensi var. Ayrıca daha az çevresel görüntü bozulması ve daha yoğun kontrast ve keskinlik ile; yüksek çözünürlüklü görüntüler sunmak için; ZEISS Tessar Optics’i benimseyen yeni bir 24 mm lens de var.

24 mm lens, diğer iki sensörle – 12 megapiksel 16 mm f/2.2 ultra geniş sensör ve başka bir 12 megapiksel; 50 mm f/2.4 2x optik telefoto lens ile birlikte toplanmış. Ayrıca, 3D iToF sensörü, hızlı ve doğru otomatik odaklamayı sağlamak için; kamera ile nesne arasındaki mesafeyi hesaplıyor.

Cihaz ayrıca çerçevenin neredeyse yüzde 90’ını kaplayan 315 aşama algılamalı AF noktasına sahip. İnsanlarda ve hayvanlarda Gerçek Zamanlı Eye-AF, Gerçek zamanlı izleme, 20 fps AF/AE seri çekim ve hızlı hareket eden nesnelerin daha temiz bir şekilde yakalanması için bozulma önleyici deklanşör özelliklerini içeren bir AF teknolojisi de var.

Harika Çekim Deneyimleri

Sony, Xperia Pro- I’nin kullanıcıların 4K 120 fps’de yüksek kaliteli video ve 5x’e kadar ağır çekim video kaydetmesine olanak tanıyan; dünyanın ilk akıllı telefonu olduğunu iddia ediyor. Bu arada net konuşma kaydı için ana kameranın yanında mono mikrofon yer alıyor.

Cihazda iki fiziksel kamera düğmesi var. Ayrıca biri iki aşamalı deklanşör tuşu, diğeri ise Videoography Pro uygulamasını başlatmak için eşlenen dairesel bir düğme. Bu uygulama beyaz dengesi, pozlama ve odaklama gibi gelişmiş kontroller de var.

Akıllı telefonun içerik oluşturuculara veya vlogger’lara yönelik olduğu göz önüne alındığında, temelde 3,5 inç 720p monitör aksesuarı olan ve telefonun arkasına takılabilen ve kullanıcıların yeni 1.0 inç tipi kamera sensörüyle film çekmesine olanak tanıyan özel bir Vlog Monitörü var.

Spesifikasyonların geri kalanına gelince, Xperia Pro-I, 120Hz yenileme hızını destekleyen 6,5 inç 4K OLED ekrana sahip. Ayrıca cihaz, 12 GB’a kadar RAM ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile geliyor.

Bu tür gelişmiş kamera işlevleriyle, yeterli miktarda depolama alanına ihtiyacınız olacak ve Sony, 512 GB dahili depolama alanı sunduğundan taviz vermiyor. Ayrıca, cihazdaki depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmenize olanak tanıyan bir microSD kart yuvası da var.

5G ve Wi-Fi 6 desteği ile olağan bağlantı seçeneklerini destekliyor. Cihaz, Android işletim sistemini çalıştırıyor ve 30W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor. Cihazın fiyatı 1800 dolar olacak.

Ayrıca bkz: Sony Xperia View VR Tanıtıldı – 8K Görünüm!