Sony Yeni State of Play Etkinliğinde Final Fantasy VII Rebirth Sürprizi

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Final Fantasy hayranları Sony’nin bir sonraki State of Play’ine biraz zaman ayırmak isteyebilir. Son gösteri sona ermeden önce şirket, bir sonraki etkinlikte yeni oynanış ayrıntılarını paylaşacağını ve Final Fantasy VII Rebirth hakkında hayranların kaçırmak istemeyeceği heyecan verici haberleri duyuracağını duyurdu. Ayrıca 29 Şubat 2024’te PS5’e gelecek olan FFVII Remake’in devam oyununa da geniş bir bakış sözü verdi.

Final Fantasy VII Rebirth oyunundan detaylar sunuluyor

Aksiyon rol yapma oyunu, planlanan üçlemenin ilk oyununun kaldığı yerden devam edecek ve oyuncular, ilk oyunun etkinliklerinde eko-terörist grubu Avalanche’a katılan Cloud Strife’ı öncelikli olarak kontrol etmeye devam ediyor. İlk filmde sadece bir flashback sahnesinde yer alan Zack Fair’in bu sefer daha büyük bir rol oynaması bekleniyor. Yeni oyunlar eski Final Fantasy VII’yi temel alırken, orijinal oyunun hikayesi ve karakter gelişiminde yeniden tasarlanmış öğeler, yeni konseptler ve genişletmeler içeriyor.

Sony bir süredir fragmanlar aracılığıyla hayranlara Rebirth’ten kısa görüntüler sunuyor ancak bu tanıtım onlara ne bekleyebilecekleri konusunda çok daha iyi bir fikir verecek gibi görünüyor. Şirketin bir sonraki State of Play etkinliği 6 Şubat’ta saat 18:30 ET’de gerçekleşiyor.