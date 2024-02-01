Cepkolik
Ana Sayfa » Oyun » Sony Yeni State of Play Etkinliğinde Final Fantasy VII Rebirth Sürprizi
Oyun

Sony Yeni State of Play Etkinliğinde Final Fantasy VII Rebirth Sürprizi

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
1 Şubat 2024
3 Görüntüleme 0
Sony Yeni State of Play Etkinliğinde Final Fantasy VII Rebirth Sürprizi

Final Fantasy hayranları Sony’nin bir sonraki State of Play’ine biraz zaman ayırmak isteyebilir. Son gösteri sona ermeden önce şirket, bir sonraki etkinlikte yeni oynanış ayrıntılarını paylaşacağını ve Final Fantasy VII Rebirth hakkında hayranların kaçırmak istemeyeceği heyecan verici haberleri duyuracağını duyurdu. Ayrıca 29 Şubat 2024’te PS5’e gelecek olan FFVII Remake’in devam oyununa da geniş bir bakış sözü verdi.

Sony Yeni State of Play Etkinliğinde Final Fantasy VII Rebirth Sürprizi

Final Fantasy VII Rebirth oyunundan detaylar sunuluyor

Aksiyon rol yapma oyunu, planlanan üçlemenin ilk oyununun kaldığı yerden devam edecek ve oyuncular, ilk oyunun etkinliklerinde eko-terörist grubu Avalanche’a katılan Cloud Strife’ı öncelikli olarak kontrol etmeye devam ediyor. İlk filmde sadece bir flashback sahnesinde yer alan Zack Fair’in bu sefer daha büyük bir rol oynaması bekleniyor. Yeni oyunlar eski Final Fantasy VII’yi temel alırken, orijinal oyunun hikayesi ve karakter gelişiminde yeniden tasarlanmış öğeler, yeni konseptler ve genişletmeler içeriyor.

Sony bir süredir fragmanlar aracılığıyla hayranlara Rebirth’ten kısa görüntüler sunuyor ancak bu tanıtım onlara ne bekleyebilecekleri konusunda çok daha iyi bir fikir verecek gibi görünüyor. Şirketin bir sonraki State of Play etkinliği 6 Şubat’ta saat 18:30 ET’de gerçekleşiyor.

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0