Sosyal Medyada Pick Me Ne Demek?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yeni kavram ortaya çıktı. Bunlarsa sosyal medya jargonu olarak bilinse de, günlük hayatta da birçok kişi tarafından kullanılıyor. Bugünkü yazımızda sizlere sosyal medyada çok fazla kullanılan Pick Me kelimesinin ne anlama geldiğini açıklayacağız.

Gelişen teknoloji ve internetin her eve girmesiyle beraber birçok uygulama insanların hayatında önemli bir yer edindi. Özellikle pandemi dönemi ile beraber birçok sosyal medya platformunun kullanıcı sayısında ciddi bir artış yaşandı. Hal böyle olunca birçok yeni kavramda hayatıma girmiş oldu.

Pick Me, özellikle Instagram’da çok fazla yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Bu kelimeyi çoğu kullanıcı tam anlamıyla bilmeden kullanıyor. Cepkolik ailesi olarak bugün Pick Me tam olarak ne anlama geliyor sizler için araştırdık.

Pick me beni seç anlamına gelmektedir. Erkek/Kadın onayı alabilmek için hemcinsini aşağılayan, alttan alttan kadın/erkek düşmanlığı yaparak kendini hemcinslerinden üstün göstermeye çalışan kadın/erkek anlamına gelir. Genelde bu tarz davranışlar gösteren kişiler için pick me girl ve pick me boy ifadeleri kullanılır. Kelime yaygın olarakReddit, Twitter, İnstagram, Tiktok ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına karşımıza çıkmaktadır.

Bununla beraber daha birçok yeni kelimede hayatımıza girdi. Pick Me, genellikle gençler arasında kullanılan ve oldukça yaygın olan bir kelimedir. Bakalım önümüzdeki dönemlerde hangi kelime ve kelimeler hayatımıza girecek.

