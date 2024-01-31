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Oynayanların çok beğendiği, ancak yeterli reklamının yapılamaması nedeniyle hak ettiği değeri bulamayan taktiksel nişancı oyunu Spec Ops The Line 2024 yılı ile birlikte dijital mağazalardan kaldırıldı. “Underrated oyun” denilince akla gelen yapımlardan biri konumunda olan Spec Ops The Line 2024 yılı ile birlikte “anlaşması bittiği için”, Steam başta olmak üzere pek çok dijital mağazadan kaldırıldı, işte detaylar…

Spec Ops The Line 2024 Yılı ile Birlikte Neden Satıştan Kaldırıldı?

Yager Development tarafından geliştiren, 2K ve Missing Link Games tarafından da yayınlanan; aksiyon, savaş, üçüncü şahıs nişancı, taktiksel nişancı oyunu ve adventure türlerindeki yapım, neredeyse 12 yıldır “eskimeyen oyunlar” arasında kendisine önemli bir yer edindi. Piyasaya sürülmesinden bu yana aradan geçen onca yıla rağmen halen büyük ilgi gören oyun, yeni yılla birlikte dijital mağazalardan satıştan kaldırıldı. Daha önce oyunu satın alanlar ise oynamaya devam edebiliyor.

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Microsoft Windows (PC), Xbox 360 ve PlayStation 3 için 2012 yılında çıkış yaptıktan sonra bir hayli beğenilen ancak hiçbir zaman tam olarak hak ettiği değeri göremeyen Spec Ops The Line, buna rağmen yalnızca Steam üzerinden dahi bugüne değin 50 binden fazla inceleme aldı. Bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalayan Spec Ops The Line için yeni anlaşma yapılmazsa oyun artık dijital mecralarda satılmayacak.

Oyuncular Ne Dedi?

2012 yılında piyasaya sürüldüğünde döneminin ötesinde bir oyun olan Spec Ops The Line, aradan geçen sürede beğeni kazanmaya devam etti. Oyunun yeni yılla birlikte dijital mecralardan satıştan kaldırılması hayranlarını üzse de, pek çok oyuncu zaten daha önce Spec Ops The Line’ı satın aldığı için bu gelişmeden olumsuz etkilenmedi. Son gelişmeye ve oyuna dair gamerların yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Askeri oyunlar arasında hikayesi ve oynanışı ile öne çıkan bir yapım. Yeniden anlaşmanın sağlanacağını ve Steam başta olmak üzere dijital mecralarda satışa tekrar sunulacağını düşünüyorum.”

“Lugo’nun ölümü ile beni son derece etkileyen bir oyundur. Ara ara açar halen oynarım. İyi ki zamanında almışım, maazallah tekrar satışa girmez filan Steam de, bir daha asla satın alamazdım.”

“Oyunda Türkçe konuşma duyunca ne kadar sevindiğimi hatırladım şimdi. Bir de bu ses nereden geliyor diye dikkat kesildiğimi hatırlıyorum. Tabi ben oynayalı 10 yıldan fazla geçmiş üzerinden, o zamanlar gençtik, hoş bir anı olarak kaldı.”

“Zamanında Steam’den bedavaya almıştım, iyi ki de almışım.Hikaye olarak en çok etkileyen yapımlardan biriydi. Kütüphanemde duruyor neyse ki, ara ara kısa süreli de olsa vakit geçirilebilir halen.”

“Spec Ops The Line Remasterated için ön hazırlık olabilir gibime geldi. Yeniden yapım ile bir kez daha oyunu satmak istiyor olabilirler. Öyle bir durumda da epey satın alanı çıkacaktır diye düşünüyorum. Cazip fiyatlı olursa ben de düşünebilirim.”