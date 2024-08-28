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Oyun dünyasında bilindiği üzere Valorant ve Counter Strike 2 oyunlarının yeri ayrı. Birinci şahıs nişancı oyunu kategorisinin en popüler oyunlarından olan bu iki oyuna sıkı bir rakip geliyor; Spectre Divide. Oyun severlere ücretsiz olarak sunulacak olan Spectre Divide çıkış tarihi açıklandı. Oyunun piyasaya sürülmesini bekleyenler son derece heyecanlı. İşte Spectre Divide hakkında merak edilen detaylar…

Spectre Divide Çıkış Tarihi Açıklandı

Geliştirici ve yayıncısı Mountaintop Studios olan nişancı oyunu Spectre Divide’ın ilk duyurusu Ağustos başında yapılmıştı. Ücretsiz olarak oyun severlere sunulacak olan bu yapım 3 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacak. Steam platformunda piyasaya sürülecek olan Spectre Divide, PC platformunda oynanabilecek.

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Oyun hakkında beklentiler oldukça yüksek. Ücretsiz taktiksel nişancı oyunu Spectre Divide, bu kategoride yer alan dev yapımlarla yarışa geliyor. Duality konseptinde gelecek olan yapımda oyuncular, bir çeşit klonu ya da farklı bedenler arasında geçiş yapabilen bir karakteri kontrol edecekler. Ücretsiz olarak piyasaya sürülecek olan Spectre Divide’da karakterler eşsiz bir ekipman seti taşıyabilecekler. Bu özellik oyunun en önemli özelliklerinden biri olarak lanse edilmekte.

Karakterler sahip oldukları ekipman seti sayesinde oyuncu hem uzaktan hem de yakında saldıranlarla etkili bir şekilde savaşabilecek; ekipman setinden gerekli malzemeleri hızlı bir şekilde çıkarabilecek. Oyunda bulunan duality özelliği iki bedeni eş zamanlı kullanmaya olanak tanıyor. Bunun yanı sıra bu özellik aynı anda iki bölgeyi savunmayı ve oyuncunun kendi ticaretini yapmasına imkan tanıyor.

Spectre Divide 3 Eylül’de Geliyor!

Mountaintop Studios oyunla ilgili açıklamasında erken erişim sürecinin olacağını belirtti. Erken erişim ile geliştirici ekip, hem oyunculardan geri bildirim almayı hem de oyun dünyasının Spectre Divide’a olan ilgisini ölçmeyi planlıyor. Oyunun yönetmeni Lee Horn ortaya koydukları işten son derece umutlu.

Lee Horn açıklamasında Spectre Divide’ın Valorant ya da Counter Strike 2 gibi yapımların oyuncuya sunduklarına aşina olmayan kesim tarafından oldukça beğenilmesini beklediklerini deklare etti. Horn’un bu sözleri oyun hakkında beklentileri daha da artırdı. Ücretsiz nişancı oyunu Spectre Divide’ın çıkışına çok az bir zaman kaldı; bakalım oyun dünyası bu yeni yapımı nasıl karşılayacak.