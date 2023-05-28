Ana SayfaOyunSpider Man 2 Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Spider Man 2 Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Marvel’s Spider-Man 2, Eylül 2023’te çıkması muhtemel gözüküyor bunun yanında sadece PlayStation 5 platformunda oynanacağını hatırlatmak isteriz.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
2
Spider Man 2 cepkolik

Barbie ve Ken’in Hayatının Anlatıldığı Barbie Filmi İçin Yeni Fragman Yayınladı!

Günümüzün başarılı kadın oyuncularından Margot Robbie'nin başrolünde olduğu Barbie filmi için ilk fragman yayınladı.Barbie ve...

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel’in en popüler süper kahramanlarından biri olan Spider Man karakterini bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Marvel Spider Man 2 oynanış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak yeni çıkacak olan oyunun konusuna kısaca bir göz atalım; Oyunun konusu belli olmasa da bazı sızıntılar mevcut, Marvel’s Spider-Man 2, Peter ve Miles’ın kendilerinin daha yetenekli ve gelişmiş versiyonlarının Venom ve Kraven gibi düşmanlar ile mücadele edecek.

Fragmanda da izleyeceğimiz gibi oyun içi mekanik ve grafik konusunda yapımcı şirket oldukça başarılı bir iş çıkarmışa benzemekte. Özellikle dövüş mekanikleri konusunda oldukça fazla üstüne durulduğunun altını çizmişti şirket.

Çıkış tarihine gelecek olursak Marvel’s Spider-Man 2, Eylül 2023’te çıkması muhtemel gözüküyor bunun yanında sadece PlayStation 5 platformunda oynanacağını hatırlatmak isteriz.

-- Reklam --

En İyi Android Seyahat Uygulamaları 2023

Tatil planlama ve tatil yapma söz konusu olduğunda, gezginler artık telefonlarına her zamankinden daha fazla güveniyor. Otel rezervasyonları ve...
Önceki İçerik
Barbie ve Ken’in Hayatının Anlatıldığı Barbie Filmi İçin Yeni Fragman Yayınladı!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021