Spider Man 2 Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Marvel’in en popüler süper kahramanlarından biri olan Spider Man karakterini bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere yeni çıkacak olan Marvel Spider Man 2 oynanış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak yeni çıkacak olan oyunun konusuna kısaca bir göz atalım; Oyunun konusu belli olmasa da bazı sızıntılar mevcut, Marvel’s Spider-Man 2, Peter ve Miles’ın kendilerinin daha yetenekli ve gelişmiş versiyonlarının Venom ve Kraven gibi düşmanlar ile mücadele edecek.

Fragmanda da izleyeceğimiz gibi oyun içi mekanik ve grafik konusunda yapımcı şirket oldukça başarılı bir iş çıkarmışa benzemekte. Özellikle dövüş mekanikleri konusunda oldukça fazla üstüne durulduğunun altını çizmişti şirket.

Çıkış tarihine gelecek olursak Marvel’s Spider-Man 2, Eylül 2023’te çıkması muhtemel gözüküyor bunun yanında sadece PlayStation 5 platformunda oynanacağını hatırlatmak isteriz.