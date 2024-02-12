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Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Insomniac Games’e bir saldırı olmuş, veri tabanı hacklenmiş ve Marvel’s Spider Man 2 oyunu daha dahil olmak üzere şirketin ilerleyen 10 yıl için sürdürdüğü planlar hakkında pek çok detay ortaya çıkmıştı. 2023’ün Ekim ayında, Marvel’s Spider Man 2, PlayStation 5 için yayınlansa da resmi olmayan bir sürümü de PC de oynanabiliyor. Şimdi ise bu resmi olmayan Spider Man 2 PC modu için sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

Marvels’s Spider Man 2 PC için Sistem Gereksinimleri Ortaya Çıktı

Ekim 2023’te yalnızca PS5 platformu için piyasaya sürülen Marvel’s Spider Man 2, yayınlanmasından sonra ilk bir gün içerisinde 2,5 milyon adet satarak rekor kırmış ve PlayStation Studios’un bu kadar kısa süre içerisinde en çok satan oyunu olarak kayıtlara geçmişti. Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider Man 2 yalnızca PS5 platformu için yayınlanmış olsa da, siber saldırı sonucu internete sızdırılan veriler ile bağımsız geliştiriciler, oyunun resmi olmayan PC sürümünü geliştirdiler.

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Bu resmi olmayan sürüm Insomniac ve Sony cephesinde negatif etki bıraksa da PS5 oyun konsoluna sahip olmayan oyun severler için pozitif bir etki yarattı. Her ne kadar resmi olmasa da Marvel’s Spider Man 2 PC’de baştan sona oynanabilmekte. Üstelik PlayStation 5 konsol sürümünde bulunmayan Game+ modu da PC portunda mevcut. Konsol sürümüne bahse konu modun Mart ayında geleceği konuşuluyor. Yani Mart ayında Spider Man 2 yeni güncellemesi geliyor diyebiliriz.

Yayınlandığı andan bu yana incelemelerden yüksek puanlar alan, aksiyon macera kategorisindeki Marvel’s Spider Man 2 resmi olmayan PC modu da oyunculara keyifli oyun deneyimi sunabiliyor. Söz konusu portun arkasındaki modlama ekibi şimdi de Marvel’s Spider Man 2 sistem gereksinimlerini yayınladı. Açıklanan veriler arasında hem minimum, önerilen ve en iyi sistem gereksinimleri yer alıyor. Bununla birlikte sistem gereksinimleri kapsamında bilgisayarın işlemci, ekran kartı, işletim sistemi, bellek, depolama alanı özellikleri belirtilmiş durumda.

Spider Man 2 PC Modu Sistem Gereksinimleri

Marvel’s Spider Man 2 PC modu kapsamında SSD tavsiye ediliyor ancak kesinlikle gerekli değil. Gerekli olan minimum gereksinimlere bakıldığında AMD Ryzen 5 2600x yahut Intel i7-8700K işlemci gerektiği dikkat çekmekte. Bununla birlikte ekran kartı kısmında ise Nvidia GTX 1650 Super ya da AMD Radeon RX 5500 ekran kartı bekleniyor. Aşağıda tüm seviyeler için gerekli olan gereksinimleri listeleyelim…

Marvel’s Spider Man 2 PC minimum sistem gereksinimleri (30 FPS 720P):

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1650 SUPER ya da AMD Radeon RX 5500

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel i7-8700K

Bellek: 16GB RAM (DDR4, 2666 MHz)

Depolama: HDD, 7200 RPM

İşletim sistemi: Windows 11 ya da Windows 10

Marvel’s Spider Man 2 PC önerilen sistem gereksinimleri (45 – 60 FPS 1080P):

Ekran kartı: NVIDIA RTX 2070 OC ya da AMD Radeon RX 6600 XT

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10400F

Bellek: 16GB RAM (DDR4, 3200 MHz)

Depolama: Sata SSD, 500 MB/s

İşletim sistemi: Windows 11 ya da Windows 10

Marvel’s Spider Man 2 PC maksimum sistem gereksinimleri (45 – 60 FPS 1440P):