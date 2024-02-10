Spider Man 2 Yeni Güncellemesi New Game Plus Yakında Çıkıyor

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Marvel’s Spider Man 2 şüphesiz 2023 yılının e başarılı işlerinden biri oldu. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayınlanan oyun için yeni güncelleme New Game Plus’ın tarihi Insomniac tarafından duyuruldu. Mart ayında piyasaya sürülecek olan yeni güncelleme ile birlikte yeni Spider Man kostümleri de oyunculara sunulacak. PlayStation 5 için yayınlanan, Insomniac Games tarafından geliştirilen yapım Spider – Man 2 yeni güncellemesi New Game Plus, heyecanla bekleniyor.

Spider Man 2 Yeni Güncellemesi New Game Plus Mart Ayında Piyasaya Çıkıyor

Sony tarafından PS5 platformu için yayınlanan Spider – Man 2’nin yeni güncellemesi oyunun hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Aslında geçtiğimiz yıl oyunun çıkmasının ardından Insomniac Topluluk ve Pazarlama Direktörü James Stevenson, oyuna eklenecek yeni modun 2023 bitmeden ekleneceğini belirtmişti. Ancak oyuncuların geri dönüşlerine göre düzenlemeler yapmak zaman aldı ve güncelleme 2024 yılına kaldı. Şimdi ise beklenen an geldi.

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Insomniac tarafından yapılan açıklamalara göre popüler oyun Marvel’s Spider Man 2 güncellemesi, 7 Mart tarihinde gerçekleşecek. Güncelleme ile birlikte oyunculara yeni kostümler de sunulacak. Oyun piyasaya sürüldüğünde NG+ (New Game Plus) modu bulunmuyordu. Bu eksikliğinden dolayı oldukça fazla eleştiri alan yapımda sonunda oyun severlerin beklediği özellikler yer alacak.

Insomniac Games’in sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklama ise şu şekilde:

❗ OUR NEXT UPDATE IS COMING MARCH 7



Our title update for Marvel's #SpiderMan2PS5 arrives next month and adds highly requested features like New Game+, new suits, and more!



Watch our social media for a complete list of features closer to release. 🕸️🕷️ #BeGreaterTogether pic.twitter.com/qhncOPkUXY — Insomniac Games (@insomniacgames) February 7, 2024

Spider Man 2 New Game Plus Modu Ne Getirecek?

Bahse konu modun eklenmesi ile birlikte oyunun hikayesini tamamlamış olan Spider Man 2 oyuncuları, hali hazırda kanmış oldukları kostüm ve yetenekleri yitirmeden oyuna baştan başlayabilecekler. Bununla birlikte, ilgili mod yayınlanmadan evvel oyuncuların deneme sürümünü oynama fırsatları olacak. PlayStation Plus kullanıcıları Marvel’s Spier Man 2’yi satın almadan 2 saatlik bir deneme süresine sahip olup bu ürede oyunu deneyimleme şansı elde edecekler.

Deneme sürümünü oynadıktan sonra, oyuncu Spider Man 2’yi satın almaya karar verirse, deme sürümünde ilerledikleri aşamalar tamamıyla oyunun tam sürümüne aktarılacak. Bunların dışında New Game Plus modu kapsamında getirilecek pek çok yenilik bulunuyor. Ancak bu özellikler henüz açıklanmadı. Insomniac tarafından yapılan açıklamaya göre modun yayınlanmasına kısa bir zaman kala, güncelleme kapsamında yer alan eklenecek özellikler deklare edilecek.

Marvel’s Spider Man 2 Hakkında

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve 20 Ekim 2023 tarihinde Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Marvel’s Spider Man 2 oyunu Play Station 5 platformu için piyasaya sürülmüştür. Aksiyon macera oyunu kategorilerinde yer alan oyun çıktığından bu yana içeriği, karakterleri, oynanışı, görselleri, sinematik anlatımı ve daha pek çok özelliği ile olumlu yorumlar almıştır. Pek çok ödül için aday gösterilen Spider Man serisinin bu yeni oyunu New Game Plus modu ile oyuncunun daha iyi bir oyun deneyimi yaşamasını sağlayacaktır.