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Spider-Men: No Way Home, DVD ve Blu-Ray Oluyor!

Sonunda No Way Home'un dijital ve Blu-ray sürümü çıkıyor. Duyuruyu yapmak için Sony, üç nesil Spider-Men'e gönderme yaptı: Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire. No Way Home'un dijital lansmanı 22 Mart'ta gerçekleşecek.

Ayşen Sıla

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Spider-Man: No Way Home, vizyona girmesinin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçtikten sonra; henüz gişe sıralamasında zirveden ayrılmadı. Sony Pictures akıllıca bir kararla filmi evde izleyicilere getirmek için acele etmemeye karar verdi; çünkü film para toplamaya devam ediyor.

Ama sonunda No Way Home’un dijital ve Blu-ray sürümü çıkıyor. Bu arada duyuruyu yapmak için Sony, üç nesil Spider-Man’e gönderme yaptı: Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire. No Way Home’un dijital lansmanı 22 Mart’ta gerçekleşecek.

Fiziksel bir kopya istiyorlarsa hayranların biraz daha beklemesi gerekecek. Blu-ray, DVD ve 4K Ultra HD sürümü 12 Nisan’da çıkacak. Bu arada Sony, Garfield, Holland ve Maguire’ın komik bir görselini de paylaştı.

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Buradaki görsel 1967’deki bu görsele atıfta bulunarak sosyal medya diliyle “meme” haline geldi.

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Sony, No Way Home’a ​​hangi özel şeylerin dahil edileceğini belirtmedi. Ancak, sırasıyla Maguire ve Garfield’ın oynadığı Peter 2 ve Peter 3 ile 20 dakika daha vaat eden bir teaser videosu var.

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