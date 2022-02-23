Spider-Men: No Way Home, DVD ve Blu-Ray Oluyor!

Spider-Man: No Way Home, vizyona girmesinin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçtikten sonra; henüz gişe sıralamasında zirveden ayrılmadı. Sony Pictures akıllıca bir kararla filmi evde izleyicilere getirmek için acele etmemeye karar verdi; çünkü film para toplamaya devam ediyor.

Ama sonunda No Way Home’un dijital ve Blu-ray sürümü çıkıyor. Bu arada duyuruyu yapmak için Sony, üç nesil Spider-Man’e gönderme yaptı: Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire. No Way Home’un dijital lansmanı 22 Mart’ta gerçekleşecek.

Fiziksel bir kopya istiyorlarsa hayranların biraz daha beklemesi gerekecek. Blu-ray, DVD ve 4K Ultra HD sürümü 12 Nisan’da çıkacak. Bu arada Sony, Garfield, Holland ve Maguire’ın komik bir görselini de paylaştı.

Buradaki görsel 1967’deki bu görsele atıfta bulunarak sosyal medya diliyle “meme” haline geldi.

Sony, No Way Home’a ​​hangi özel şeylerin dahil edileceğini belirtmedi. Ancak, sırasıyla Maguire ve Garfield’ın oynadığı Peter 2 ve Peter 3 ile 20 dakika daha vaat eden bir teaser videosu var.

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