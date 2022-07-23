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Spotify Arkadaş Aktivesi Nasıl Yapılır?

Spotify içerisinde birçok özellik kullanıcıların daha kaliteli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Spotify Arkadaş Aktivesi hakkında bilgi vereceğiz.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler mobil uygulamalarından birisi olan Spotify, kullanıcılara kesintisiz müzik dinleme seçeneği sunuyor. Spotify içerisinde birçok özellik kullanıcıların daha kaliteli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Spotify Arkadaş Aktivesi hakkında bilgi vereceğiz.

Spotify, kullanıcılarına müzik dinlemek için birçok avantaj sağlıyor. Hem premium hem de ücretsiz aboneliği yer alıyor. Premium içerisinde çevrimdışı müzik dinleme ve reklamsız dinleme gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca Spotify içerisinde arkadaşlarınızın dinlediği playlistleri görebiliyor hatta eşlik bile edebiliyorsunuz.

Spotify Arkadaş Aktivesi ilk olarak masaüstü sürümüne geldi. Bu özellik kısa zaman içerisinde çok beğenildi ve mobil için çalışmalar hızlandı. Kısa zaman içerisinde de mobil sürüm içerisinde yerini alacak.

spotify arkadaş aktivesi

Spotify içerisinde dinlediğiniz müzikleri ve playlistleri gizleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde;

  • Uygulama içerisinde sağ üst kısımda yer alan Ayarlar bölüme tıklayın.
  • Ayarlar içerisinde yer alan Görüntüleme Seçenekleri kısmına girin.
  • Arkadaşlarının Ne Çaldığı Gör seçeneğini aktif edebilir veya kapatabilirsiniz.

Ne Dinlediğimi Kimler Görebilir?

Spotify içerisinde dinlediğin müzikleri arkadaş görebilir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için izleminiz gerek yollar şu şekilde;

  • Sağ üstte yer alan ok simgesine tıklayarak ve Ayarlar seçeneğini belirleyebilirsiniz.
  • Sosyal altında Dinleme aktivitemi Spotify’da paylaş seçeneğini açabilir veya kapatabilirsiniz.

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