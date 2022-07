En Güzel Whatsapp Durumları

Gün içerisinde sıklıkla kullandığımız iletişim uygulamalarından biri olan Whatsapp’ta profilinize o anki durumunuzu anlatacak bir söz yazabilmektesiniz. Durum olarak da bilinen bu bölümde duygu ve düşüncelerinizi bir iki kelimelik kısa cümlelerle açıklamalısınız. Bu yazımızda ise Whatsapp durumlarınızda paylaşabileceğiniz en güzel sözler yer alıyor.

Durum özelliği metin, fotoğraf, video ve GIF’lerden oluşan, uçtan uca şifrelenmiş ve 24 saat sonra kaybolan güncellemeler paylaşmanıza olanak tanır. Kişilerinize durum güncellemesi gönderebilmeniz ve onların durum güncellemelerini alabilmeniz için her iki tarafın da birbirinin telefon numaralarını telefon rehberlerine kaydetmiş olması gerekir.

WhatsApp Türkçe Durum Sözleri

Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey senle olmak.

Yıkıldı yolunu bekleyen şehir. Şimdi gelsen de bir, gelmesen de.

İz bırakmak için değil, kendimi ifade etmek için doğdum.

İnanıyorum ki; Yüreğinde sevgi ve merhamet olan her insan, bir gün mutlulukta hak ettiği yere gelecektir.

Bazı insanlara verdiğim değeri geri almak istiyorum…

Her gecenin sabahı var. Gün ayınca umut yeniden doğar.

Her insan huzur verir, kimileri gelince kimileri gidince.

Demiş ki Mevlana; seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni, bal olsa da unut. Sen benim adımı biliyorsun, hikayemi değil!

Unutma; birinin kanadını kırarsan, bir başkasına gökyüzü olamazsın.

Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Herkes yaşattığını yaşayacaksa beni çok güzel günler bekliyor.

Gözԁеn uzak olаn gönülԁеn ԁе uzak olur. Dеԁim ki; Gönül’е girеn, gözԁеn uzak olsа nе olur.

İnsanlara hayallerini anlatma, onlara göster!

Ay ışığını güneşten aldığı için her daim parlak değildir. Başkasından aldığın her zaman eksik kalır.

Bazı insanlar size sadık değildir. Size olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değişince, sadakatleri de değişir.

WhatsApp İngilizce Durum Sözleri

Dream without fear, love without limits.

(Korkusuzca hayal et, limitsizce sev)

We fall in love by chance, we stay in love by choice.

(Şansla aşık olduk, seçimle aşık kalıyoruz)

To success in life you need two things… Ignorance and Confidence…

(Hayatta başarılı olmak için iki şeye ihtiyacınız var… Cehalet ve Güven…)

My life, my rule, that’s my attitude

(Benim hayatım, benim kuralım, bu benim tavrım)

You left without a reason, so please don’t come back with an excuse.

(Sebepsiz gittin, o yüzden lütfen bir bahaneyle dönme.)

Do or Die…There is no try.

(Yap ya da Öl… Denemek yok.)

Silent people have the greatest heart.

(Sessiz insanlar en büyük kalbe sahiptir.)

Sometimes words are not enough.

(Bazen sözler yetersizdir.)

Don’t be afraid of losing someone who doesn’t feel lucky to have you.

(Sana sahip olduğu için şanslı hissetmeyen birini kaybetmekten korkma.)

A fake smile can hide millions of tears…

(Sahte bir gülücük milyonlarca gözyaşını saklayabilir)

Everything that kills me makes me feel alive.

(Beni öldüren her şey yaşadığımı hissettiriyor.)

Light travels faster than sound…that’s why people appear bright until they speak

(Işık sesten daha hızlı hareket eder… bu yüzden insanlar konuşana kadar parlak görünürler.)

The only disability in life is a bad attitude.

(Hayattaki tek engel kötü bir tutumdur.)

I’d like to be my old self again but i’m still trying to find it.

(Tekrar eski ben olmak isterdim ama hala onu bulmaya çalışıyorum.)

I am not lazy, I just rest before I’m tired.

(Tembel değilim, sadece yorulmadan dinlenirim.)