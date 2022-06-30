WhatsApp, Avatar Özelliğini Duyurdu!

Günümüzün en büyük sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, her geçen gün kullanıcıların kullanımına yeni bir özellik çıkarıyor. Bugün yapılan açıklama ile WhatsApp, gelecek olan Avatar özelliğini duyurdu.

WhatsApp, bir süre önce Avatar özelliği getireceğini açıklamıştı. Avatar özelliğinin detaylı belli olmayan başladı. Yapılan haberlere göre, kullanıcılar görüntülü konuşma esnasında Avatar kullanabilecek.

WhatsApp, alandaki en büyük rakipleri olan Snapchat Bitmoji ve Apple’ın Memoji’yi baz alarak tasarladığı Avatar özelliğini tanıttı. Meta, ilk olarak Facebook üzerinde Avatar özelliğini tanıttı ve sonrasında Instagram üzerinde görüldü. Şimdi ise Meta, WhatsApp’ın içerisine Avatar özelliğini getirmeyi hedefliyor.

WhatsApp üzerine gelecek olan yeni özellik ile beraber, artık kullanıcılar görüntülü konuşma sırasında “Avatar’a Geç” seçeneğine tıklayarak, Avatar’a geçebilecek. Bu durum iletişim sırasında kullanıcılara alternatif yollar sunacak.

WhatsApp’a gelecek olan Avatar özelliği ile beraber, kullanıcılar kendilerini yansıtan Avatar yaratabilecek. Ayrıca bu Avatar ile birbirlerine eğlenceli mesajlar yollayabilecekler. Şu an için test aşamasında olan Avatar özelliği, kısa süre içerisinde kullanıcıların kullanımına sunulacak.

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