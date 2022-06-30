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Snapchat Premium Aboneliğini Duyurdu!

Snapchat premium aboneliğini başlattığını duyurdu. Snapchat+ olarak karşımıza gelecek olan premium abonelik kullanıcılara oldukça avantajlar sağlayacak.

Mustafa

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Snapchat Premium

Günümüzün popüler sosyal medya platformlarında biri olan Snapchat premium aboneliğini başlattığını duyurdu. Snapchat+ olarak karşımıza gelecek olan premium abonelik kullanıcılara oldukça avantajlar sağlayacak.

Snapchat+ premium kullanıcılarına snapchat simgesini değiştirmeye, hikayenizi birde fazla izleyenleri görme profilinizi şekillendirmeye, bir arkadaşınızı BFF (En İyi Arkadaş) olarak sabitleme imkanı sunacak.

Snapchat

Şirket bu premium aboneliği ilk olarak kendi belirledikleri ülkelerde hizmete sokacak. Bu ülkeler; ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Avustrulya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliklerinde kullanıma sunacaklar. Ülkemizde şuan kullanıma açık olmadığını belirtelim.

Snapchat premium aboneliğin ücret kısmına gelecek olursak aylık 3,99 dolar olacağı belirlendi.

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