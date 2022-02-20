Snapchat, Artık Kullanıcı Adınızı Değiştirmenize İzin Verecek!

Snapchat, yakında zamanda tüm kullanıcıların çok istediği ve uzun zamandır beklenen Snapchat kullanıcı adınızı değiştirmenize olanak sağlayacak güncellemeyi getiriyor. Şirket, kısa süre önce seçeneği test etmeye başladı ve 23 Şubat‘tan itibaren iOS ve Android‘de herkes için geçerli olacak.

Yeni bir hesap oluşturmadan ve arkadaş listenizi, anılarınızı, Snap puanınız vb. ile baştan başlamak zorunda kalmadan kullanıcı adınızı değiştirebileceksiniz. Ancak, kullanıcılar adlarını yılda yalnızca bir kez değiştirebilecekler. Güncelleme geldikten sonra adınızı değiştirmek için yapmanız gereken profilinize gidin ve ayarları açın. Kullanıcı Adı‘na dokunun ve ardından Kullanıcı Adını Değiştir seçeneğini seçin. Artık bu kadar kolay.

Snapchat, artık insanların zamanla büyüdüğünü ve değiştiğini kabul etti. Birçoğu, on yıl önce, belki de genç bir gençken buldukları kötü bir Snapchat kullanıcı adıyla takılıp kalmak zorunda kalmayacak.

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